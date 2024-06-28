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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: рашисты били по жилым домам, один человек погиб. ФОТОрепортаж

Российская армия за прошедшие сутки целенаправленно и коварно била по жилым домам Херсонщины, гражданским автомобилям, полицейской машине и "скорой", уничтожила поле с урожаем пшеницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонщины.

Отмечается, что россияне обстреливали жилые кварталы из артиллерии, минометов, авиации и БпЛА. От российских атак страдали Херсон, Антоновка, Садовое, Александровка, Кизомис, Станислав, Приднепровское, Новодмитровка, Чернобаевка, Белозерка, Инженерное, Благовещенское, Берислав, Нововоронцовка, Ольговка, Тягинка, Золотая Балка, Михайловка, Львовское, Новоалександровка, Шляховое, Осокоровка, Бургунка и Казацкое.

Из авиации и беспилотника российские военные били по Ольговке. В результате взрыва управляемой бомбы в собственном доме пострадал 60-летний мужчина, у него минно-взрывная травма и осколочные раны ног. Раненому оказывала домедицинскую помощь его 53-летняя односельчанка и в это время оккупанты ударили по дому из дрона. Женщина получила взрывную травму, ранения живота и бедра. В населенном пункте повреждены четыре частных дома.

Обстріли Херсонщини 27 червня

По Бериславу и Тягинке оккупанты запустили пять управляемых авиационных бомб, повреждения получили четыре жилых дома.

С дронов типа FPV военные РФ дважды атаковали Нововоронцовку, прицельно били по жилому кварталу, где были гражданские автомобили и карета скорой медицинской помощи. В результате взрывов медицинский транспорт получил механические повреждения, в гражданском автомобиле пострадали 62-летний водитель и 57-летняя пассажирка, у обоих контузии и осколочные ранения плеч. Также в результате взрыва повреждены окна в магазине, частный дом и мастерская.

Обстріли Херсонщини 27 червня

Под артиллерийским обстрелом находилась Золотая Балка. В результате этой атаки погибла 67-летняя женщина и пострадал 72-летний мужчина, у него минно-взрывная травма, контузия, огнестрельные раны плеча, живота и бедра.

Российские военные беспилотником типа FPV атаковали Новодмитровку, пострадали две местные жительницы. У 71-летней женщины минно-взрывная травма, контузия, раны предплечья и живота, у 66-летней пострадавшей контузия и ранение ноги.

В Белозерке артиллерийским обстрелом повреждены служебный автомобиль полиции, магазин и частный дом, в Кизомысе и Садовом - четыре частных дома.

Вечером оккупанты открыли минометный огонь по Казацкому, пострадал 57-летний мужчина, с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией пальца руки его доставили в больницу. Возле Шляхового в результате дроновой атаки загорелось поле с пшеницей, огнем уничтожено 25 гектаров урожая.

Также вражеские атаки привели к пожарам сухостоя в Чернобаевке и Осокоровке. В результате российской атаки беспилотниками повреждены пять частных домов, легковой автомобиль и произошло возгорание сухой травы в Антоновке, Садовом, Станиславе и Новоалександровке.

Антоновку войска РФ обстреливали из артиллерии, из-за попадания снаряда поврежден магазин, где произошел пожар. Огонь быстро потушили, никто из местных жителей не пострадал.

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Обстріли Херсонщини 27 червня
Обстріли Херсонщини 27 червня
Обстріли Херсонщини 27 червня
Обстріли Херсонщини 27 червня
Обстріли Херсонщини 27 червня
Обстріли Херсонщини 27 червня
Обстріли Херсонщини 27 червня
Обстріли Херсонщини 27 червня
Обстріли Херсонщини 27 червня
Обстріли Херсонщини 27 червня
Обстріли Херсонщини 27 червня
Обстріли Херсонщини 27 червня
Обстріли Херсонщини 27 червня

Автор: 

обстрел (27672) Херсон (2873) Херсонская область (4859)


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