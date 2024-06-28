Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: рашисты били по жилым домам, один человек погиб. ФОТОрепортаж

Российская армия за прошедшие сутки целенаправленно и коварно била по жилым домам Херсонщины, гражданским автомобилям, полицейской машине и "скорой", уничтожила поле с урожаем пшеницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонщины.

Отмечается, что россияне обстреливали жилые кварталы из артиллерии, минометов, авиации и БпЛА. От российских атак страдали Херсон, Антоновка, Садовое, Александровка, Кизомис, Станислав, Приднепровское, Новодмитровка, Чернобаевка, Белозерка, Инженерное, Благовещенское, Берислав, Нововоронцовка, Ольговка, Тягинка, Золотая Балка, Михайловка, Львовское, Новоалександровка, Шляховое, Осокоровка, Бургунка и Казацкое.

Из авиации и беспилотника российские военные били по Ольговке. В результате взрыва управляемой бомбы в собственном доме пострадал 60-летний мужчина, у него минно-взрывная травма и осколочные раны ног. Раненому оказывала домедицинскую помощь его 53-летняя односельчанка и в это время оккупанты ударили по дому из дрона. Женщина получила взрывную травму, ранения живота и бедра. В населенном пункте повреждены четыре частных дома.

По Бериславу и Тягинке оккупанты запустили пять управляемых авиационных бомб, повреждения получили четыре жилых дома.

С дронов типа FPV военные РФ дважды атаковали Нововоронцовку, прицельно били по жилому кварталу, где были гражданские автомобили и карета скорой медицинской помощи. В результате взрывов медицинский транспорт получил механические повреждения, в гражданском автомобиле пострадали 62-летний водитель и 57-летняя пассажирка, у обоих контузии и осколочные ранения плеч. Также в результате взрыва повреждены окна в магазине, частный дом и мастерская.

Под артиллерийским обстрелом находилась Золотая Балка. В результате этой атаки погибла 67-летняя женщина и пострадал 72-летний мужчина, у него минно-взрывная травма, контузия, огнестрельные раны плеча, живота и бедра.

Российские военные беспилотником типа FPV атаковали Новодмитровку, пострадали две местные жительницы. У 71-летней женщины минно-взрывная травма, контузия, раны предплечья и живота, у 66-летней пострадавшей контузия и ранение ноги.

В Белозерке артиллерийским обстрелом повреждены служебный автомобиль полиции, магазин и частный дом, в Кизомысе и Садовом - четыре частных дома.

Вечером оккупанты открыли минометный огонь по Казацкому, пострадал 57-летний мужчина, с минно-взрывной травмой и травматической ампутацией пальца руки его доставили в больницу. Возле Шляхового в результате дроновой атаки загорелось поле с пшеницей, огнем уничтожено 25 гектаров урожая.

Также вражеские атаки привели к пожарам сухостоя в Чернобаевке и Осокоровке. В результате российской атаки беспилотниками повреждены пять частных домов, легковой автомобиль и произошло возгорание сухой травы в Антоновке, Садовом, Станиславе и Новоалександровке.

Антоновку войска РФ обстреливали из артиллерии, из-за попадания снаряда поврежден магазин, где произошел пожар. Огонь быстро потушили, никто из местных жителей не пострадал.

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