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Рашисты утром обстреляли село Новокаиры в Херсонской области: ранены 2 человека

Окупанти обстріляли село Новокаїри на Херсонщині 28 червня

Утром 28 июня российские оккупанты обстреляли Бериславский район Херсонской области.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что из-за российского обстрела пострадали два человека.

70-летняя женщина получила взрывную травму и ранение руки, у 58-летнего мужчины диагностировали взрывную травму.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: рашисты били по жилым домам, один человек погиб. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27672) Херсонская область (4859)


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