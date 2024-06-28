Рашисты утром обстреляли село Новокаиры в Херсонской области: ранены 2 человека
Утром 28 июня российские оккупанты обстреляли Бериславский район Херсонской области.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что из-за российского обстрела пострадали два человека.
70-летняя женщина получила взрывную травму и ранение руки, у 58-летнего мужчины диагностировали взрывную травму.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
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