РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11750 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
393 0

Ранним утром рашисты обстреляли Варваровку на Харьковщине, погибла женщина

Наслідки ворожих обстрілів Харківщини

Утром 28 июня российские захватчики обстреляли село Варваровка Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Отмечается, что во время обстрела 56-летняя женщина работала на огороде. Она получила травмы, не совместимые с жизнью.

Напомним, в Харьковской области в течение суток враг использовал весь спектр оружия, 10 человек получили ранения в разных населенных пунктах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты утром обстреляли село Новокаиры на Херсонщине: ранены 2 человека

Автор: 

обстрел (27672) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 