Ранним утром рашисты обстреляли Варваровку на Харьковщине, погибла женщина

Утром 28 июня российские захватчики обстреляли село Варваровка Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Отмечается, что во время обстрела 56-летняя женщина работала на огороде. Она получила травмы, не совместимые с жизнью.

Напомним, в Харьковской области в течение суток враг использовал весь спектр оружия, 10 человек получили ранения в разных населенных пунктах.

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