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Новости Война
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На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Евакуація з Харківщини

Из-за усиления российских обстрелов на Харьковщине расширили зону эвакуации семей с детьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"Только что на Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области", - отметил он.

О каких населенных пунктах идет речь

  • села Загрызово, Малиевка, Шийковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживает 12 детей из 7 семей.
  • в Богодуховском районе подлежат эвакуации 13 детей с семьями из сел Александровка и Скорики.
  • 20 детей с семьями из сел Моначиновка, Дорошовка Кондрашевской громады Купянского района.
  • 112 детей с родителями из 5 старостинских округов: Белоколодезского, Юрченковского, Новоалександровского, Ивановского, Бугаевского Волчанской громады Чугуевского района. Всего 24 населенных пункта.

"Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей. Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами", - подытожил Синегубов.

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Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2095)


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Верещучка, це таоя справа !

Чого мовчемо?
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28.06.2024 15:58 Ответить
 
 