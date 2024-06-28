На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
Из-за усиления российских обстрелов на Харьковщине расширили зону эвакуации семей с детьми.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"Только что на Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из опасных для проживания населенных пунктов Изюмского, Богодуховского, Купянского, Чугуевского районов области", - отметил он.
О каких населенных пунктах идет речь
- села Загрызово, Малиевка, Шийковка, Богуславка, Новая Кругляковка Изюмского района. По нашей информации, в определенных населенных пунктах проживает 12 детей из 7 семей.
- в Богодуховском районе подлежат эвакуации 13 детей с семьями из сел Александровка и Скорики.
- 20 детей с семьями из сел Моначиновка, Дорошовка Кондрашевской громады Купянского района.
- 112 детей с родителями из 5 старостинских округов: Белоколодезского, Юрченковского, Новоалександровского, Ивановского, Бугаевского Волчанской громады Чугуевского района. Всего 24 населенных пункта.
"Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей. Решение принято в связи с усиленными вражескими обстрелами", - подытожил Синегубов.
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