Силы обороны остановили наступление РФ на Харьковщине, хотя там сейчас непросто, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины остановили наступление российских оккупантов на Харьковщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар.
"Говорили о ситуации на поле боя. В частности, о Харьковском направлении, где Россия пыталась начать масштабное наступление. Это оккупанту не удалось. Наши украинские силы стабилизировали положение, остановили наступление. Хотя и непросто там очень. Именно так должны действовать и в дальнейшем", - рассказал президент.
По словам Зеленского, нужно "лишать Россию иллюзий, якобы война ей что-то даст".
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