РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11524 посетителя онлайн
Новости Война
1 662 12

Силы обороны остановили наступление РФ на Харьковщине, хотя там сейчас непросто, - Зеленский

Зеленський заявив, що ЗСУ зупинили наступ РФ на Харківщині

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины остановили наступление российских оккупантов на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар.

"Говорили о ситуации на поле боя. В частности, о Харьковском направлении, где Россия пыталась начать масштабное наступление. Это оккупанту не удалось. Наши украинские силы стабилизировали положение, остановили наступление. Хотя и непросто там очень. Именно так должны действовать и в дальнейшем", - рассказал президент.

По словам Зеленского, нужно "лишать Россию иллюзий, якобы война ей что-то даст".

Читайте: На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Харьковщина (5577)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Цікаво, а чому ж там непросто? Часом не тому, що Лідер Всесвіту 06 квітня 2024 р. казав: "Харків захищений від росіян з точки зору укріплень та українського війська"?

Чи тому, що призначенеі Непереможним Чотирикратним Ветераном голова ОВА трохи не доробив фортифікації? Відсотків на 90?
показать весь комментарий
28.06.2024 15:29
+4
показать весь комментарий
28.06.2024 15:33
+2
Сам запустив орків в Україну, тепер щось патякає.
показать весь комментарий
28.06.2024 16:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Непросто тому що попризначав сирських та содолів генералами.повертай Залужного,лошара розведений ермаком.
показать весь комментарий
28.06.2024 15:21 Ответить
Таке враження що президент працюе анонсером подій… при цему подій які вже відбулися…
показать весь комментарий
28.06.2024 16:09 Ответить
Цікаво, а чому ж там непросто? Часом не тому, що Лідер Всесвіту 06 квітня 2024 р. казав: "Харків захищений від росіян з точки зору укріплень та українського війська"?

Чи тому, що призначенеі Непереможним Чотирикратним Ветераном голова ОВА трохи не доробив фортифікації? Відсотків на 90?
показать весь комментарий
28.06.2024 15:29 Ответить
Мало того, що "трохи недоробив", так ще й трохи не там де справді було потрібно.
показать весь комментарий
28.06.2024 15:37 Ответить
показать весь комментарий
28.06.2024 15:33 Ответить
Знову пузіко зовсім не захищене, та що ж це робиться?
показать весь комментарий
28.06.2024 15:38 Ответить
Бідоносний. Після таких заяв чекай погіршення
показать весь комментарий
28.06.2024 15:43 Ответить
Я думаю що вискажу загальну думку громадян України до зе-скоріше потрапити на концерт "кабзона".
показать весь комментарий
28.06.2024 15:45 Ответить
А що там Часів Яр? Чи Зєля не любить про погане?
показать весь комментарий
28.06.2024 15:56 Ответить
Сам запустив орків в Україну, тепер щось патякає.
показать весь комментарий
28.06.2024 16:04 Ответить
А можна було і не допустити той наступу, якби вчасно підготували оборону: будували фортифікації, мінували територію.
показать весь комментарий
28.06.2024 16:54 Ответить
 
 