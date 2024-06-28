Силы обороны остановили наступление РФ на Харьковщине, хотя там сейчас непросто, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины остановили наступление российских оккупантов на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар.

"Говорили о ситуации на поле боя. В частности, о Харьковском направлении, где Россия пыталась начать масштабное наступление. Это оккупанту не удалось. Наши украинские силы стабилизировали положение, остановили наступление. Хотя и непросто там очень. Именно так должны действовать и в дальнейшем", - рассказал президент.

По словам Зеленского, нужно "лишать Россию иллюзий, якобы война ей что-то даст".

Читайте: На Харьковщине расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми