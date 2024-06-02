США мають дозволити бити по Росії ракетами ATACMS, - Зеленський
Під час виступу на безпековій конференції в Сінгапурі Володимир Зеленський наголосив, що США мають зняти обмеження на використання далекобійних систем для ударів по військових об’єктах на території РФ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.
Зеленський подякував Джо Байдену за дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії американською зброєю, але заявив, що обмеження на використання далекобійних систем також мають бути зняті.
"Чи достатньо дозволу? Ні. Чому? Тому що я навів вам приклад аеродромів, з яких Росія постійно веде вогонь, спокійно знаючи, що Україна не буде стріляти у відповідь, бо не має відповідних систем і дозволів", – пояснив Зеленський.
Він додав, що Росія продовжує використовувати далекобійну артилерію та близько 300 систем озброєння з десятками тисяч ракет на своєму боці кордону, щоб атакувати Україну.
"Отже, вони мають цю зброю там і не прибирають її, бо знають, що Україна не може націлити на них західну зброю, навіть якщо вони стрілятимуть проти нас", – пояснив президент.
Нагадаємо, директор із питань Європи Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер днями заявив, що дозвіл США Україні завдавати ударів американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.
Будь ласка, зачекайте...
харющеки.
Жаль миллиарда на Едимый марахвон ...
И вам бы следовало меньше писать чмо показывать - рвотный рефлекс уже
Когда под ветром ломится банан
Вы грезите всю ночь на желтой шкуре
Под вопли обезьян
На даним момент ці повідомлення стерті, мабуть, на вимогу "ФСБ", однак у багатьох OSINT-дослідників залишилися скріншоти.
якщо тИ ні за що в Україні не відповідаєш ось вже 5 рОчків свого прездобольства і тобі усі дорОслі винні - то який ти в сраку президент?, ти - неповносправна дитинка, якою керують хитрожопі-солодкоголосі опікуни, мародери-зрадники..
понавибирали, блін, лайна...
А якщо весь цей довгий опус підсумувати одним реченням, то вже давно треба не вести дискусії про щось на кшталт "атакамсів" та "таурусів", а насити ЗСУ "томагавками" (до речі, вони запускаються з "патріотівських" ПУ), яких вироблено вже тисячі, без жодних обмежень щодо застосування.