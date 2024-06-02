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Зеленський (22416) США (20990) ATACMS (136)

США мають дозволити бити по Росії ракетами ATACMS, - Зеленський

ATACMS

Під час виступу на безпековій конференції в Сінгапурі Володимир Зеленський наголосив, що США мають зняти обмеження на використання далекобійних систем для ударів по військових об’єктах на території РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Зеленський  подякував Джо Байдену за дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії американською зброєю, але заявив, що обмеження на використання далекобійних систем також мають бути зняті.

"Чи достатньо дозволу? Ні. Чому? Тому що я навів вам приклад аеродромів, з яких Росія постійно веде вогонь, спокійно знаючи, що Україна не буде стріляти у відповідь, бо не має відповідних систем і дозволів", – пояснив Зеленський.

Він додав, що Росія продовжує використовувати далекобійну артилерію та близько 300 систем озброєння з десятками тисяч ракет на своєму боці кордону, щоб атакувати Україну.

"Отже, вони мають цю зброю там і не прибирають її, бо знають, що Україна не може націлити на них західну зброю, навіть якщо вони стрілятимуть проти нас", – пояснив президент.

Нагадаємо,  директор із питань Європи Раді національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер днями заявив, що дозвіл США Україні завдавати ударів американською зброєю по військових цілях у Росії не поширюються на далекобійні ракети ATACMS.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": GMLRS, HIMARS, але не ATACMS: The Wall Street Journal дізналося, якою зброєю Україні дозволили бити по РФ

Автор: 
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Топ коментарі
+9
А ще США з кінця 2021 року забороняли рити окопи та готувати укріплення, а потім Байден наказав швиденько дорозмінувати Чонгар і купляти яйця по 17 грн....
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02.06.2024 14:09
+7
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02.06.2024 13:57
+7
а ще щоб дозволили красти скільки хочеш
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02.06.2024 13:58
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02.06.2024 13:57 Відповісти
Так дозволили же бити ATACMSом, тільки щоб не трьохсоткілометровими!
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02.06.2024 13:57 Відповісти
пизенского никто не слушает. Он сотрясает воздух и грозно надувает харю щеки.
Жаль миллиарда на Едимый марахвон ...
И вам бы следовало меньше писать чмо показывать - рвотный рефлекс уже
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02.06.2024 13:58 Відповісти
От був би гетьман.....
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02.06.2024 14:00 Відповісти
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02.06.2024 14:03 Відповісти
Володимир Зеленський наголосив, що США мають зняти обмеження на використання далекобійних систем

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02.06.2024 13:58 Відповісти
а ще щоб дозволили красти скільки хочеш
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02.06.2024 13:58 Відповісти
а он и так разрешили- за определенные услуги
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02.06.2024 14:43 Відповісти
ну вот молча и заставляют сидеть, резников после яиц по 17- живет припеваючи с молодой женой и за заслуги, которые оказал, он неприкосновенен
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02.06.2024 14:59 Відповісти
Треба Грім2 в серію запускати їх дальність до 500 км що довзолить бити по аеродромах та складах... а Атакамс бити дальше 150км вони ніколи не дозволять тому що може задіти інтереси експорту та їх компанії які дальше працюють в раші...
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02.06.2024 13:59 Відповісти
Мільйон дронів прозвучало, мільйон ракет не прозвучало...
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02.06.2024 14:01 Відповісти
зеленський поїхав в Сінгапур і пожалівся на Бідона що той не дає дозволу бити по росії . Хто може розшифруйте цю формолу .
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02.06.2024 14:00 Відповісти
В банановом и лунном Сингапуре, в бури
Когда под ветром ломится банан
Вы грезите всю ночь на желтой шкуре
Под вопли обезьян
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02.06.2024 14:03 Відповісти
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02.06.2024 14:37 Відповісти
*******,хто вам заважае?А заважають оманські зобов*язання!!******,вибачились і знову ******!!!
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02.06.2024 14:01 Відповісти
вже
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02.06.2024 16:55 Відповісти
Рашистські пропагандистські Z-канали вночі повідомили, що ЗСУ накрили велику колону російської військової техніки в Курській області рф, поряд із Сумською областю України.
На даним момент ці повідомлення стерті, мабуть, на вимогу "ФСБ", однак у багатьох OSINT-дослідників залишилися скріншоти.

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02.06.2024 14:07 Відповісти
Потрібно не лозунги кидати,а наполегливо працювати дипломатам А дипломатами то в нас хто--екскорниці,та "манікени".
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02.06.2024 14:08 Відповісти
А ще США з кінця 2021 року забороняли рити окопи та готувати укріплення, а потім Байден наказав швиденько дорозмінувати Чонгар і купляти яйця по 17 грн....
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02.06.2024 14:09 Відповісти
він таки допиндиться, шо й ті шо вже поставили назад заберуть.
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02.06.2024 14:10 Відповісти
тупорила Зєля не розуміє (не бажає сприймати), що вона перша (після *****, звісно) винна у трагічній ситуації в Україні.. але ж вона продовжує звинувачувати усих окрім себе...
якщо тИ ні за що в Україні не відповідаєш ось вже 5 рОчків свого прездобольства і тобі усі дорОслі винні - то який ти в сраку президент?, ти - неповносправна дитинка, якою керують хитрожопі-солодкоголосі опікуни, мародери-зрадники..
понавибирали, блін, лайна...
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02.06.2024 14:14 Відповісти
ця тупорила зеля не тупорила на справді. Вона лохонула 40 млн українціві і захопила владу. І як у комідійному шоу - всі це знають і під реготання зеленського нічого не можуть або не хочуть зробити.
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03.06.2024 08:09 Відповісти
Ймовірно, що спосіб підбадьорити гаранта "чогось-там" знайдений. Ядерна доктрина московії і роль радіолокаційних засобів ранього виявлення пусків як доказ.
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02.06.2024 14:15 Відповісти
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02.06.2024 14:16 Відповісти
Україна не повинна їх питати, а просто бити і це не признавати!
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02.06.2024 14:16 Відповісти
только больше снарядов не дадут, а из своего только говнометы могут на 50 метров пулять
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02.06.2024 14:45 Відповісти
Бити ракетами Грім2 Байден дозволив!
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02.06.2024 14:25 Відповісти
это саботаж
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02.06.2024 14:35 Відповісти
Йому всі щось винні. А воно ні кому.
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02.06.2024 14:48 Відповісти
Логіка будь-якого військового протистояння полягає в тому, що завжди одна зі сторін робить певну ескалацію, а інша на цю ескалацію відповідає (або не відповідає і... тобто здається на якомусь етапі). Тому будь-які "червоні лінії" щодо застосування Україною західної зброї (ніби щоб "уникнути ескалації") означає лише надання права першого ходу в цьому аспекті росії. А на війні "перший хід" завжди важить набагато більше, ніж в шахах (і зазвичай надає істотну перевагу). Ціллю росії є захоплення України (як мінімум) та підрив всіх аспектів існуючої зараз могутності Заходу. Ціллю України і Заходу є цього не допустити. Отже врешті-решт кожна зі сторін буде переходити на новий рівень ескалації аж до досягнення своєї цілі, або до визнання неможливості це зробити. Напевно у кожної сторони вже зараз є уявлення про максимальний рівень можливої ескалації, на яку вона готова психологічно і технічно. То може Заходу і Україні варто вже "зайти з козирів", запропонувавши максимально екстремальний рівень ескалації і отримати цим перевагу "першого ходу" і подивитися чи здатна москва відповісти? А нинішнє "тягання кота за хвіст" могло б бути виправданим, якщо б стратегія полягала в тому, щоб максимально знесилити московію перед тим як завдати останнього головного удару. Але для реалізації такого підходу потрібен зовсім рівень санкцій (політичних, економічних, гуманітарних), який би дійсно реально розвалював російський державний устрій (причому в порівняно короткостроковій перспективі).
А якщо весь цей довгий опус підсумувати одним реченням, то вже давно треба не вести дискусії про щось на кшталт "атакамсів" та "таурусів", а насити ЗСУ "томагавками" (до речі, вони запускаються з "патріотівських" ПУ), яких вироблено вже тисячі, без жодних обмежень щодо застосування.
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02.06.2024 14:53 Відповісти
Де наші ракети? Де мільйон дронів? Під асфальтом?
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02.06.2024 15:03 Відповісти
"зебуїн" не дозволив свою інвест няню передати американському правосуддю.не дозволив звільнити і притягнути до відповідальності рашистського агента єрмака, як не арештував рашистську агентуру.на котру вказували ЦРУ."зезедент" прикриває різьну корупційну шушеру.котра оббирає армію і бюджет України.але США ЙОМУ ЩОСЬ МАЮТЬ ДОЗВОЛИТИ???
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02.06.2024 16:51 Відповісти
САПСАН має параметри, трохи краще ніж АТАКАМС. 500+км дальність. Де вони?
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02.06.2024 16:53 Відповісти
Сподіваюся різницю між ГРОМ-2 і САПСАН знаєш? і чим відрізняються їх ракети? Точніше сам метод встановлення обмеження дальності до 280км для ГРОМ?
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03.06.2024 07:44 Відповісти
арабам тоже макет продали?
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03.06.2024 14:48 Відповісти
Нептун це єдине, що зеленському не вдалося знищити
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03.06.2024 22:13 Відповісти
наркоман після Оману закрив усі ракетні програми.
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03.06.2024 07:46 Відповісти
А звільнити єрмака і портнова, хто зобовязаний?
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02.06.2024 17:07 Відповісти
 
 