США должны разрешить бить по России ракетами ATACMS, - Зеленский

Во время выступления на конференции по безопасности в Сингапуре Владимир Зеленский отметил, что США должны снять ограничения на использование дальнобойных систем для ударов по военным объектам на территории РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Зеленский поблагодарил Джо Байдена за разрешение Украине наносить удары по территории России американским оружием, но заявил, что ограничения на использование дальнобойных систем также должны быть сняты.

"Достаточно ли разрешения? Нет. Почему? Потому что я привел вам пример аэродромов, из которых Россия постоянно ведет огонь, спокойно зная, что Украина не будет стрелять в ответ, потому что не имеет соответствующих систем и разрешений", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что Россия продолжает использовать дальнобойную артиллерию и около 300 систем вооружения с десятками тысяч ракет на своей стороне границы, чтобы атаковать Украину.

"Итак, они имеют это оружие там и не убирают его, потому что знают, что Украина не может нацелить на них западное оружие, даже если они будут стрелять против нас", - пояснил президент.

Напомним, директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на днях заявил, что разрешение США Украине наносить удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.

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