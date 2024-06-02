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Зеленский (19011) США (24808) ATACMS (135)

США должны разрешить бить по России ракетами ATACMS, - Зеленский

ATACMS

Во время выступления на конференции по безопасности в Сингапуре Владимир Зеленский отметил, что США должны снять ограничения на использование дальнобойных систем для ударов по военным объектам на территории РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Зеленский поблагодарил Джо Байдена за разрешение Украине наносить удары по территории России американским оружием, но заявил, что ограничения на использование дальнобойных систем также должны быть сняты.

"Достаточно ли разрешения? Нет. Почему? Потому что я привел вам пример аэродромов, из которых Россия постоянно ведет огонь, спокойно зная, что Украина не будет стрелять в ответ, потому что не имеет соответствующих систем и разрешений", - пояснил Зеленский.

Он добавил, что Россия продолжает использовать дальнобойную артиллерию и около 300 систем вооружения с десятками тысяч ракет на своей стороне границы, чтобы атаковать Украину.

"Итак, они имеют это оружие там и не убирают его, потому что знают, что Украина не может нацелить на них западное оружие, даже если они будут стрелять против нас", - пояснил президент.

Напомним, директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер на днях заявил, что разрешение США Украине наносить удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": GMLRS, HIMARS, но не ATACMS: The Wall Street Journal узнало, каким оружием Украине разрешили бить по РФ
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Топ комментарии
+9
А ще США з кінця 2021 року забороняли рити окопи та готувати укріплення, а потім Байден наказав швиденько дорозмінувати Чонгар і купляти яйця по 17 грн....
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02.06.2024 14:09
+7
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02.06.2024 13:57
+7
а ще щоб дозволили красти скільки хочеш
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02.06.2024 13:58
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02.06.2024 13:57 Ответить
Так дозволили же бити ATACMSом, тільки щоб не трьохсоткілометровими!
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02.06.2024 13:57 Ответить
пизенского никто не слушает. Он сотрясает воздух и грозно надувает харю щеки.
Жаль миллиарда на Едимый марахвон ...
И вам бы следовало меньше писать чмо показывать - рвотный рефлекс уже
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02.06.2024 13:58 Ответить
От був би гетьман.....
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02.06.2024 14:00 Ответить
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02.06.2024 14:03 Ответить
Володимир Зеленський наголосив, що США мають зняти обмеження на використання далекобійних систем

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02.06.2024 13:58 Ответить
а ще щоб дозволили красти скільки хочеш
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02.06.2024 13:58 Ответить
а он и так разрешили- за определенные услуги
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02.06.2024 14:43 Ответить
ну вот молча и заставляют сидеть, резников после яиц по 17- живет припеваючи с молодой женой и за заслуги, которые оказал, он неприкосновенен
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02.06.2024 14:59 Ответить
Треба Грім2 в серію запускати їх дальність до 500 км що довзолить бити по аеродромах та складах... а Атакамс бити дальше 150км вони ніколи не дозволять тому що може задіти інтереси експорту та їх компанії які дальше працюють в раші...
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02.06.2024 13:59 Ответить
Мільйон дронів прозвучало, мільйон ракет не прозвучало...
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02.06.2024 14:01 Ответить
зеленський поїхав в Сінгапур і пожалівся на Бідона що той не дає дозволу бити по росії . Хто може розшифруйте цю формолу .
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02.06.2024 14:00 Ответить
В банановом и лунном Сингапуре, в бури
Когда под ветром ломится банан
Вы грезите всю ночь на желтой шкуре
Под вопли обезьян
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02.06.2024 14:03 Ответить
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02.06.2024 14:37 Ответить
*******,хто вам заважае?А заважають оманські зобов*язання!!******,вибачились і знову ******!!!
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02.06.2024 14:01 Ответить
вже
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02.06.2024 16:55 Ответить
Рашистські пропагандистські Z-канали вночі повідомили, що ЗСУ накрили велику колону російської військової техніки в Курській області рф, поряд із Сумською областю України.
На даним момент ці повідомлення стерті, мабуть, на вимогу "ФСБ", однак у багатьох OSINT-дослідників залишилися скріншоти.

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02.06.2024 14:07 Ответить
Потрібно не лозунги кидати,а наполегливо працювати дипломатам А дипломатами то в нас хто--екскорниці,та "манікени".
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02.06.2024 14:08 Ответить
А ще США з кінця 2021 року забороняли рити окопи та готувати укріплення, а потім Байден наказав швиденько дорозмінувати Чонгар і купляти яйця по 17 грн....
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02.06.2024 14:09 Ответить
він таки допиндиться, шо й ті шо вже поставили назад заберуть.
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02.06.2024 14:10 Ответить
тупорила Зєля не розуміє (не бажає сприймати), що вона перша (після *****, звісно) винна у трагічній ситуації в Україні.. але ж вона продовжує звинувачувати усих окрім себе...
якщо тИ ні за що в Україні не відповідаєш ось вже 5 рОчків свого прездобольства і тобі усі дорОслі винні - то який ти в сраку президент?, ти - неповносправна дитинка, якою керують хитрожопі-солодкоголосі опікуни, мародери-зрадники..
понавибирали, блін, лайна...
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02.06.2024 14:14 Ответить
ця тупорила зеля не тупорила на справді. Вона лохонула 40 млн українціві і захопила владу. І як у комідійному шоу - всі це знають і під реготання зеленського нічого не можуть або не хочуть зробити.
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03.06.2024 08:09 Ответить
Ймовірно, що спосіб підбадьорити гаранта "чогось-там" знайдений. Ядерна доктрина московії і роль радіолокаційних засобів ранього виявлення пусків як доказ.
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02.06.2024 14:15 Ответить
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02.06.2024 14:16 Ответить
Україна не повинна їх питати, а просто бити і це не признавати!
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02.06.2024 14:16 Ответить
только больше снарядов не дадут, а из своего только говнометы могут на 50 метров пулять
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02.06.2024 14:45 Ответить
Бити ракетами Грім2 Байден дозволив!
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02.06.2024 14:25 Ответить
это саботаж
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02.06.2024 14:35 Ответить
Йому всі щось винні. А воно ні кому.
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02.06.2024 14:48 Ответить
Логіка будь-якого військового протистояння полягає в тому, що завжди одна зі сторін робить певну ескалацію, а інша на цю ескалацію відповідає (або не відповідає і... тобто здається на якомусь етапі). Тому будь-які "червоні лінії" щодо застосування Україною західної зброї (ніби щоб "уникнути ескалації") означає лише надання права першого ходу в цьому аспекті росії. А на війні "перший хід" завжди важить набагато більше, ніж в шахах (і зазвичай надає істотну перевагу). Ціллю росії є захоплення України (як мінімум) та підрив всіх аспектів існуючої зараз могутності Заходу. Ціллю України і Заходу є цього не допустити. Отже врешті-решт кожна зі сторін буде переходити на новий рівень ескалації аж до досягнення своєї цілі, або до визнання неможливості це зробити. Напевно у кожної сторони вже зараз є уявлення про максимальний рівень можливої ескалації, на яку вона готова психологічно і технічно. То може Заходу і Україні варто вже "зайти з козирів", запропонувавши максимально екстремальний рівень ескалації і отримати цим перевагу "першого ходу" і подивитися чи здатна москва відповісти? А нинішнє "тягання кота за хвіст" могло б бути виправданим, якщо б стратегія полягала в тому, щоб максимально знесилити московію перед тим як завдати останнього головного удару. Але для реалізації такого підходу потрібен зовсім рівень санкцій (політичних, економічних, гуманітарних), який би дійсно реально розвалював російський державний устрій (причому в порівняно короткостроковій перспективі).
А якщо весь цей довгий опус підсумувати одним реченням, то вже давно треба не вести дискусії про щось на кшталт "атакамсів" та "таурусів", а насити ЗСУ "томагавками" (до речі, вони запускаються з "патріотівських" ПУ), яких вироблено вже тисячі, без жодних обмежень щодо застосування.
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02.06.2024 14:53 Ответить
Де наші ракети? Де мільйон дронів? Під асфальтом?
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02.06.2024 15:03 Ответить
"зебуїн" не дозволив свою інвест няню передати американському правосуддю.не дозволив звільнити і притягнути до відповідальності рашистського агента єрмака, як не арештував рашистську агентуру.на котру вказували ЦРУ."зезедент" прикриває різьну корупційну шушеру.котра оббирає армію і бюджет України.але США ЙОМУ ЩОСЬ МАЮТЬ ДОЗВОЛИТИ???
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02.06.2024 16:51 Ответить
САПСАН має параметри, трохи краще ніж АТАКАМС. 500+км дальність. Де вони?
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02.06.2024 16:53 Ответить
Сподіваюся різницю між ГРОМ-2 і САПСАН знаєш? і чим відрізняються їх ракети? Точніше сам метод встановлення обмеження дальності до 280км для ГРОМ?
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03.06.2024 07:44 Ответить
арабам тоже макет продали?
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03.06.2024 14:48 Ответить
Нептун це єдине, що зеленському не вдалося знищити
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03.06.2024 22:13 Ответить
наркоман після Оману закрив усі ракетні програми.
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03.06.2024 07:46 Ответить
А звільнити єрмака і портнова, хто зобовязаний?
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02.06.2024 17:07 Ответить
 
 