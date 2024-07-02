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Новости Война
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Прекращение огня ускорило бы темпы переговоров с РФ, - Орбан

Орбан запропонував припинити вогонь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены и я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немножко иначе пойти. Сделать перерыв. Прервать огонь и затем продолжить переговоры, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров". - пояснил венгерский премьер.

Ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года. Впоследствии Орбан заявил, что после его визита в Киев можно будет увидеть первые шаги к миру.

Известно, что Владимир Зеленский встретился с Орбаном.

Читайте: Приехал в Киев, чтобы внести вклад в решение проблем, стоящих перед ЕС, - Орбан

Автор: 

Венгрия (2001) переговоры (5067) Виктор Орбан (477)


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Топ комментарии
+68
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02.07.2024 14:17
+63
То скажи це ***** Вітюня . !! Він же твій корєфан !
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02.07.2024 14:16
+62
******, ще один перевертень....
Дастатачна пєрєстать стрєлять
Чому воно до Путіна не їде з такою пропозицією ?!
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02.07.2024 14:18
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Это не методичка. Это командировка кремля! Его ***** послал гонцом в Украину, к "нелегитимному"
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02.07.2024 15:40 Ответить
Пришвидшеня розпаду мордору привело б до миру на планеті.
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02.07.2024 15:24 Ответить
А хто хоче розвалити мордоря? Тільки Україна, решті це й на хрін не треба, вони хочуть повернутися у довоєнний час і спокійно торгувати з Росією.
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03.07.2024 03:51 Ответить
От нахіба він приперся до Києва? Просувати кремлівські забаганки? Призупинення, заморозку бойових дій та дати рашці відновитися для потужнішого нападу.
Миротворець фігов.
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02.07.2024 15:28 Ответить
Дізнатись би хто батьки і діди Орбана.
Щось підказує, що там буде енкаведистська кров.
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02.07.2024 15:33 Ответить
почему этого ************** ****** зеля пустил в Украину?!пусть свои высеры засунет в сральник по гланды!
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02.07.2024 15:42 Ответить
Наберись терпения, всё доходчиво объяснят в ближайшем будущем.
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02.07.2024 15:58 Ответить
пнх, кацап. Иди домой, здесь водки нет.
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02.07.2024 17:57 Ответить
Орбан свой пацан!!!!!!!!!!! Просто перестать стрелять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Встретимся где-то посередине!!!!!!!!!!!!!!!
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02.07.2024 16:03 Ответить
тогда ты уступил.значит тебя нужно додавить и будут давить..дашь надежду фашистам в победе..
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03.07.2024 08:25 Ответить
Ну в целом всё логично, топят за войну чтобы не потерять боевые диваны.
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02.07.2024 16:22 Ответить
Я давно читаю Цензор. Тут большая часть пишет на эмоциях, а логику редко используют. Прикольно: власть пошлют на, ***** на, придет Порох и сделает всем хорошо. Это краткие тезисы жителей Цензора.
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03.07.2024 19:52 Ответить
Саме так ,це пишуть заброньовані диванні патріоти ,які за війну до переможного кінця (невідомо ще до чийого кінця) ,але самі на фронт не хочуть йти ,нехай дурні йдуть ,а вони будуть нам мізки промивати "контрнаступами ","перемогами " ,"кордонами 91 року "і т.д.і т.п.
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02.07.2024 16:36 Ответить
Орбан хоче Закарпаття в обмін на піарну підтримку Зеленского. Скоро там повсюди замайорять мадярські прапори, і понаїде братній мадярський народ вчити , як правильно поводитись з рештою України. Хоч мадярів там залишилось дуже мало. Великі гроші вливають в створений Зельоними окремий мадярський анклав. Щоб не виїжджали. Бо не буде кого захищати.
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02.07.2024 16:17 Ответить
Ну если сказал А, надо говорить Б и В, есть ещё Северная Буковина и Львов.
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02.07.2024 16:24 Ответить
До мадярів яке відношення???
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02.07.2024 16:53 Ответить
Це кацапське чмо маэ а увазы *********** план розділу України між московією, Польщею, Румунією і мадярами. Повелися ннна цю пропозицію ***** тільки мадяри, але вони - слабі чмошнники.
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02.07.2024 17:59 Ответить
Згадайте фільм "Дон Корлеоне", як він пояснював своєму синові Майклу про те, що хто перший до тебе прийде з пропозицією херового миру - той і зрадник.
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03.07.2024 03:55 Ответить
У венгров интерес к Закарпатью, остальные соседи нюхают воздух и шевелят рогами, вот такие отношения.
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02.07.2024 18:00 Ответить
Вопрос какую часть Закарпатья отдать Венгрии в эксплуатацию. Берегово, Косино по сути венгерские, просто там законы Украины. Там на венгерском многие трындят, и паспорта Угооорщыныыы у них есть. Они очень «за»за венгерскую власть.
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03.07.2024 22:11 Ответить
Туфта Орбана дратує і так хочеться вліпити по його наглій морді ,
була б така нагода
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02.07.2024 16:32 Ответить
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02.07.2024 16:41 Ответить
То есть, Зеленський ведет перемовини с кацапами? Це державна зрада. Срок ув'язнення пожиттєвий.
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02.07.2024 16:45 Ответить
Ну (ОЙ)бнуте воно, недивуйтесь...
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02.07.2024 16:47 Ответить
А как будет по венгерски "член тебе на воротник"?
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02.07.2024 17:04 Ответить
Припинення вогню пришвидшило б темпи переговорів з рф, - Орбан Джерело:
орбан припини срiляти ви не лох оп вас про консультуе
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02.07.2024 22:54 Ответить
З війною до нас прийшла рф у 2014р.А з цих слів Зеленського *перестать стрелять* почали потроху відкриватися двері до повномасштабного вторгнення у 2022р. із захопленням наших територій.Орбану починати треба з рф з вимогою залишити Україну всіх,хто перетнув кордон незаконним шляхом зі зброєю в руках.
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02.07.2024 17:43 Ответить
Ішак з радістю підтримав би ініціативу орбана про припинення вогню. Але обкурене чмо здогадується, що в такому випадку можуть відкрити вогонь по Банковій.
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02.07.2024 19:19 Ответить
сцить нетряпка мімо пробіркі, а ми бачили ту незламну моч!
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02.07.2024 19:59 Ответить
васік - перестань всіх підряд лайкати, не гарно це...
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02.07.2024 23:00 Ответить
орбан *****,ла лала.
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02.07.2024 19:38 Ответить
Орбан по улицам Киев скорее всего не ходил:

иначе, вполне могу получить по хрюкальнику от случайного прохожего:

а хрюкальник у товарища Орбана очень широкий, трудно промахнуться.
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02.07.2024 20:04 Ответить
А чим буде відповідати оця нікчема Орбан ,коли після одностороннього припинення бойових дій Україною, пуйло хапне ще 2-3 області ,вночі збере госдуру і тут же внесе це в коyституцію рф і скаже "ми гатови на пєрєгавори по лініі разгранєчєннія". Cподіваюсь що у Зе вистачило глузду сказати цьому хитрожопому ,що в Українs гра в наперстки закінчилась в 90 ті.
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02.07.2024 20:34 Ответить
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02.07.2024 21:13 Ответить
для начала разговоров о переговорах кацапы должны сделать жест доброй воли с Запорожской и Херсонской областей.
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02.07.2024 21:34 Ответить
ничего они не должны
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03.07.2024 01:59 Ответить
Так вони це вже зробили! Подивіться закінчення стриму Гордона з Головановим (Гордона не дуже люблю, Голованов-ватник) там він злив всю інформацію яку отримав від американських сенаторів, а привіз ці домовленості "про закінчення війни" до Нью-Йорку та Вашингтона під час дебатів Байдена з Трампом, міністр внутрішньої політики рабсії .Якщо вам цікаво-дивіться ,дізнаєтеся що нас чекає .Я маю на увазі Україну.
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03.07.2024 04:02 Ответить
должны.
кацапы уже проиграли войну стратегически.
локально они могут даже наступать, но это ничего не изменит, только больше ослабит путанский режим и увеличит сумму репараций.
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03.07.2024 07:47 Ответить
о, прикормыш питуновский поприехал
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02.07.2024 22:08 Ответить
Ну просто перестаньте стрелять, ну що сложного ....
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02.07.2024 22:53 Ответить
В Ізраїлі та в Одесі таку нахабну зухвалість називають "хуцпа"
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02.07.2024 23:24 Ответить
У мадярського очільника дуже сильний москальський акцент
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02.07.2024 23:40 Ответить
у этого Орбана широкая хамская морда, как будто у советского члена ЦК КПСС брежневских времён...

Совершенно неотличимая от морды советского начальника областного уровня.

Это одна мерзкая порода быдло-хамов...
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03.07.2024 02:02 Ответить
Всі тут емоційно реагують на орбана і його хлєбало, але ніхто не удосужився копнути інфу і запитатися, як орбан приплентав до України, невже от так домовився з пуйлом і приїхав ламати шмарклю? Звичайно ні. А ларчік відчиняється хоч і не просто, але логічно і послідовно. Так от. Угорщина єдина, яка виступила в ЄС проти надання 50 млрд. євро Україні. Але в ЄС не дурні і орбану дали зрозуміти, що Угорщина більше не отримає щорічної загальної суми від ЄК у 12 млрд, якщо не вирішить, як вона зніме свою заборону. Тобто орбана взяли в лещата: або гроші від ЄС і кидаєш путлєра через бєдро, або ти з путлєром, грошей ніц, лишаємо Угорщину голосу і надаємо 50 млрд Україні. Що робити? І от воно приїхало до шмальця торгуватися щодо ... Закарпаття: ми знімаємо свою заборону, ви отримуєте 50 млрд, ми свої 12 млрд, але ви нам надаєте вільну економічну зону та доступ до вільної торгівлі та залучення ЗК до нашої активності. Така собі мирна анексія, без війни. Слухаємо Портнікова, може він щось таки скаже з цього приводу.
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03.07.2024 00:47 Ответить
Ще одна псіна приїхала і гавкає про мир із паРашею!
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03.07.2024 06:28 Ответить
так припинити можна без проблем- хіба що віська орбана стоятимуть як ті шо розділяють кордон з рашою і не даватимуть стріляти кацапні
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03.07.2024 07:32 Ответить
> Сделать перерыв. Прервать огонь и затем продолжить

переривчик, чтоб рашка силушку накопила на второй поход на Київ

идеи орбана надежные, "как швейцарские часы"
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03.07.2024 11:42 Ответить
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