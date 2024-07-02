Прекращение огня ускорило бы темпы переговоров с РФ, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.
"Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены и я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немножко иначе пойти. Сделать перерыв. Прервать огонь и затем продолжить переговоры, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров". - пояснил венгерский премьер.
Ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года. Впоследствии Орбан заявил, что после его визита в Киев можно будет увидеть первые шаги к миру.
Известно, что Владимир Зеленский встретился с Орбаном.
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Миротворець фігов.
Щось підказує, що там буде енкаведистська кров.
була б така нагода
орбан припини срiляти ви не лох оп вас про консультуе
иначе, вполне могу получить по хрюкальнику от случайного прохожего:
а хрюкальник у товарища Орбана очень широкий, трудно промахнуться.
кацапы уже проиграли войну стратегически.
локально они могут даже наступать, но это ничего не изменит, только больше ослабит путанский режим и увеличит сумму репараций.
Совершенно неотличимая от морды советского начальника областного уровня.
Это одна мерзкая порода быдло-хамов...
переривчик, чтоб рашка силушку накопила на второй поход на Київ
идеи орбана надежные, "как швейцарские часы"