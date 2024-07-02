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Новости Война
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Орбан о визите в Киев: Вы увидите первые шаги к миру

Орбан заявив про перші кроки до миру під час візиту до Києва

Премьер Венгрии Виктор Орбан, который сегодня прибыл в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения, анонсировал "первые шаги" к миру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Index.

Его спросили, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС, чтобы прекратить войну в Украине.

"Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги", - сказал Орбан.

Ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года.

Также читайте: Орбан хочет, чтобы Трамп приехал на саммит ЕС в ноябре, - СМИ

Автор: 

Венгрия (2001) Виктор Орбан (477)


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Топ комментарии
+44
Не розумію логіки розширення прав угорців з недружньої для нас країни.
Для недружніх, які навіть це не приховують, потрібно навпаки вводити візовій режим та закручувати гайки, а не надавати більше прав, кацапам вже надавали і рівні права і мову, це привело до того, що вони взагалі вирішили українців викинути з власної домівки
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02.07.2024 09:30
+41
Можно сказать приехал представитель кремля нв предварительные переговоры...
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02.07.2024 09:30
+41
Все логічно, якщо виходити з того, що на чолі України ворог.
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02.07.2024 09:41
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понеділок 1 липня

Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2024/07/01/russia-glide-bomb-belgorod-fab/ The Washington Post

Потужні авіабомби, які Росія використала, щоб перетворити українські міста на руїни, також падали на її власну територію, засвідчив секретний внутрішній документ.

Зауважується, що з квітня 2023 року по квітень 2024 року російські військові "впустили" не менше як 38 авіабомб на Бєлгородську область РФ.

Газета WP отримала відповідний секретний документ, що містить таблицю з переліком таких інцидентів та звітом про "ліквідацію наслідків".
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02.07.2024 09:29 Ответить
https://bukvy.org/rf-vyznala-skydannya-38-aviabomb-na-vlasnu-terytoriyu-wp-oprylyudnyla-sekretnyj-dokument/ https://bukvy.org/rf-vyznala-skydannya-38-aviabomb-na-vlasnu-terytoriyu-wp-oprylyudnyla-sekretnyj-dokument/

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02.07.2024 09:30 Ответить
Там детонатор, перед скиданням включається.

Падіння падають, але не вибухають.
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02.07.2024 09:37 Ответить
дДетонатор донний, або головний?. Гекфол, або гетан в ініціюючомі заряді?
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02.07.2024 10:02 Ответить
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02.07.2024 09:29 Ответить
Не розумію логіки розширення прав угорців з недружньої для нас країни.
Для недружніх, які навіть це не приховують, потрібно навпаки вводити візовій режим та закручувати гайки, а не надавати більше прав, кацапам вже надавали і рівні права і мову, це привело до того, що вони взагалі вирішили українців викинути з власної домівки
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02.07.2024 09:30 Ответить
Все логічно, якщо виходити з того, що на чолі України ворог.
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02.07.2024 09:41 Ответить
А ти кацапа агафонОВ чого вискочив ? Тебе русня теж стосується. Ти чого думаєш, якщо мову вивчив і до тебе питань немає ? Почекай , після перемоги ми всю вашу руцкофамільну нечисть на вошивість перевіримо бо через вас в Україну рюцький мир приповз. Чекайте !
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02.07.2024 15:36 Ответить
Поляніца
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02.07.2024 15:37 Ответить
А що для Херпіду Укрїна? Звичйно нічого, домовиться на щось вигідне для мадяр. Бо що для мадяр, що для малоросів українська мова, як для чорта ладан. І чомусь складється таке враження, що Херпіду Невтікович через цього мадяра буде потхеньку здавати наші , українські інтереси.
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02.07.2024 09:45 Ответить
А Крыму автономию дали в 1992 г!?
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02.07.2024 10:42 Ответить
Орбан вирішив особисто прийняти капітуляцію Зеленського і створення в Україні автономного угорського анклаву зі своїми законодавчими нормами і правилами, який пообіцяв йому Зеленський. Візит Орбана планується на ‎02.‎07.‎2024. В меню здачі - обмеження призову і вільний виїзд осіб призовного віку угорської національності з території України, функціонування угорської мови, як основної в межах компактного проживання осіб угорської національності, закріплення законодавчо статусу подвійного громадянства. https://timeze2019.blogspot.com/
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02.07.2024 11:18 Ответить
Мокшанин із-за Уралу, предки якого колись втекли до Європи і єврей, вихований на традиціях совка, будуть вирішувати питання укрїнців, особливо мови і традицій. Ну що після цього можна сказати про мідрий наріт 73%?
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02.07.2024 11:46 Ответить
У твому жабячаму обличі ми можимо побачите тільки купу мудьярського гівна на вулицях Київа.
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02.07.2024 09:30 Ответить
Можно сказать приехал представитель кремля нв предварительные переговоры...
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02.07.2024 09:30 Ответить
Так і є
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02.07.2024 09:36 Ответить
"прєдставітєль Кремля" у нас президента з поводка не відпускає і живе в Києві.
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02.07.2024 10:09 Ответить
Примітивний піар цієї смердючої жаби. Огидно те, що зєрмачня надала майданчик цьому ворогу України.
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02.07.2024 09:31 Ответить
"Свій до свого по своє"!
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02.07.2024 09:45 Ответить
"Перші кроки до миру" - Угорщина відмовляється від кацапських енергоносіїв і атомної енергетики, щоб не фінансувати війну?
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02.07.2024 09:32 Ответить
доречі, щоб показати наміри ********** -побільше Орбанів до Києва - жовто та чорношкірих, вперду да анонсованого саміту для заглядання вовою в очко хйлу.
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02.07.2024 09:56 Ответить
Давай Орбан жгі - ми ще щось не знали про наміри Єзепарочки ? Мосейчук все виклала разом гнидою Фесенко . Потім правда ютубшортами свого інтервью вичистили цей момент ...
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02.07.2024 09:33 Ответить
Удмуртська *****!..
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02.07.2024 09:33 Ответить
невже повертає угорщину до австро-угорської імперії
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02.07.2024 09:35 Ответить
До кацапської імперії.
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02.07.2024 09:44 Ответить
Таки про ''мирні договорняки'' буде втирати хрінпіду. Буде цікаво що робитиме хрінпіду після цього візиту.
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02.07.2024 09:35 Ответить
виконувати план....
оманський план...
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02.07.2024 09:47 Ответить
Нічого доброго з візиту цього комсомольця не буде .
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02.07.2024 09:36 Ответить
а чий візит, на ваш погляд, наблизить закінчення війни? думаєте Сі особисто приїде?
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02.07.2024 09:52 Ответить
"візитами" закінчення війни не наблизити... Лише наявністю високотехнологічного ********* озброєння, відсутністю зрадників в керівництві та єдністю серед українських громадян...
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02.07.2024 13:27 Ответить
перший крок до миру від орбана, у завтрашній пресі:

1. Вимагаємо закарпаття . Ой, вимагаємо визнати його традиційно угорським, щоб це не значило
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02.07.2024 09:43 Ответить
https://www.google.com/maps/place/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3,+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F/@58.4346586,58.3856956,3z/data=!4m6!3m5!1s0x4371384985557f1f:0x3692f8559c8ad8d!8m2!3d62.2287062!4d70.6410057!16zL20vMDJmc25o?entry=ttu Родіна (мать-перемать) зовйот!
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02.07.2024 09:57 Ответить
орбан привіз до Києва план....оманський план...

щоб його пошвидше підписанти виконували...
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02.07.2024 09:46 Ответить
Увімкніть йому сирену і засуньте в найгірше бомбосховище. Нехай проникнеться... Якщо зможе
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02.07.2024 09:46 Ответить
Мадярський ************ приїхав з ЗЕслугою ***** про "мир" в Україні поговорити - ну ну боюсь що після цього візиту ми ще і Закарпаття втратимо!
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02.07.2024 09:47 Ответить
Да причем здесь Орбан Кто-нибудь слышит что несет Зеленский? Как будто хочет сдать Украину пока никто не успел заметить.
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02.07.2024 09:48 Ответить
Миру з московією не буде ніколи АПРІОРІ. Ніколи. Ні при яких умовах. Буде відстрочена війна. ДРУЗІ, ви бажаєте своїм дітям війни, і щоб вони стали на захист країни, яку ви не змогли зберегти голосуючи за НЕГІДНИКА підора з зеленим обличчям слуги.
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02.07.2024 09:52 Ответить
поки справді сильні й впливові країни жували соплі в нерішучості й побоюванні ескалації, тупорилі корумовані покидьки - частина диктаторського світу - виступили в ролі миротворців. все це закінчиться погано для всіх. але нам не легше.
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02.07.2024 09:53 Ответить
Друзі, пропозиція. Треба зустріти Орбана на вулицях з гаслом "Забирай. Зєлєного лідора в Будапешт. Назавжди."
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02.07.2024 09:54 Ответить
Очоль колону протестувальників, до тебе приєднаються дописувачі цензора під прапорцями ЄС...
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02.07.2024 10:56 Ответить
З задоволенням очолю ! Не бачу натовпу та колон. Ти погано працюєш з масами. Тоді виходь сам з всіма своїми СРОДСТВЄННІКАМІ.
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02.07.2024 11:08 Ответить
Раз не бачиш то до чого твої пропозиції? Тобі там шість плюсиків поставили, от з ними і працюй, тільки я вас знаю, ви з тих хто тільки триндить, ваше життєве кредо, гавкнути з нори...
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02.07.2024 11:42 Ответить
дурному ясно що орбан приїхав по новий договір по транспортуванню газу й нафти від диких.
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02.07.2024 09:59 Ответить
Якщо його пошлють на ..., ото і будуть перші кроки до миру.
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02.07.2024 10:08 Ответить
Орбан поганий, Буба хороший?

IgorSoloha

- Мосейчук - "Не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість територій та вихід до моря".

- Зе готовий вести переговори з путіним через посередників.

- Зменшення оборонного бюджету у 2025-26.

Тільки мені здається, що вже все?
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02.07.2024 10:08 Ответить
https://t.me/yzheleznyak/9009 повідомив нардеп Ярослав Железняк, посилаючись на Бюджетну декларацію на 2025-2027 рр., яку він опублікував у себе в телеграм каналі.

Видатки на безпеку та оборону:
2025: 2,2 трлн грн

2026: 1,6 трлн грн

2027: 1,5 трлн грн.
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02.07.2024 10:15 Ответить
А ми що ,вже перемогли і 20% території не під окупацією ?
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02.07.2024 11:38 Ответить
Ці питання потрібно поставити незламному Лідору і його куратору єрмаку.
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02.07.2024 11:40 Ответить
а если ЕС и США перестанут помогать ? то сколько будет Видатки на безпеку та оборону ? зелены зелупа сидит на деньга США и Европы.
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02.07.2024 14:52 Ответить
Закон про мобілізацію:
- провал самої мобілізації
- створення напруження в массах, чого тільки бронь клоунів варта
- залякування народу, не тільки чоловіків та й жінок, результат вже зараз 30% готові на все аби завершити війну та з'ї@батись десь в напрямку тиси
- демотивація армії відсутністю пункта про демобілізацію, ротацію, хоча б відпустки
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02.07.2024 11:24 Ответить
Чому воно їде домовлятись за якийсь мир не до агресора, а до жертви? Дуже хочу задати це питання йому прямо в очі, і послухати відповідь.
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02.07.2024 10:18 Ответить
Хай наша ******** Зюзя тільки спробує погодитися...
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02.07.2024 10:18 Ответить
погодиться і нікого не спитає...
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02.07.2024 11:44 Ответить
Тоді вибори стануть на якийсь час не потрібні.
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02.07.2024 13:38 Ответить
вже стали, а ми і не помітили - бубік бессрочний!
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02.07.2024 15:01 Ответить
в нього є як то кажуть, а от - мандат.
відмандячений він - ну і хто це зробив?
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02.07.2024 11:48 Ответить
погодиться и свалит в страны НАТО. ему лишь бы Украину сдать
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02.07.2024 14:53 Ответить
Ще один доказ того , що процес перемир'я санкціонований США скоро буде оприлюднений. Всім зрозуміло ,що Орбан - агент впливу ПУ . Отже активні закулісні перемовини тривають...

Щож беручи до уваги - повний розвал країни Зеленським та його ефективними менеджерами - припинення вогню при збройній підтримці та гарантіях Заходу - не самий поганий варіант для країни .
Народ отримає шанс змінитися сам і змінити владу - побачимо - чи здатен він до цього
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02.07.2024 10:21 Ответить
Відверта брехня.
Немає жодних гарантій. Є заяви "ні про що".
І млява збройна підтримка - лише поки Україна воює.
Підпишуть хоч якийсь "мир", чи "пєрєміріє" - не буде і цього.
Натомість, залишиться (ненадовго) розбомблена країна, з якої масово тікають громадяни, узурпована зе-покидьками та їх бенефіціарами, котрі продовжать її нищити далі, і озброєна до зубів раха.
А на виборах, якщо такі навіть будуть - "намалюють" нового "Зеленського#2", якого будуть звати - "притула/разумков/не має значення", який буде так само керований в інтересах раши - до її остаточного знищення та поглинання рашою.
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02.07.2024 13:35 Ответить
Трохи плутаєте місцями - серйозна фінансове та військове підсилення України було передумовою погодження на перемиря .

Американці обіцялит гроші зброю та підтримку , якщо Україна піде на замороження війни .
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02.07.2024 15:14 Ответить
Посол США в Угорщині Девід Прессман назвав візит угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до Києва "прогресом".
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02.07.2024 15:36 Ответить
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02.07.2024 13:37 Ответить
А я із задоволенням подивився б, як орбан робить перші кроки... нахій.
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02.07.2024 10:27 Ответить
Треба порішати як відмазати москву від репарацій та компенсації ...треба пів України зафіксувати за московією, складна задача для 🤡 та орбана ...не переймайтеся , за вашим вибраним пісюністом є кому наглядати ...
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02.07.2024 10:37 Ответить
Полюбому подвох будет.
Завтрашнюю прессу открывать нада только с автоматом или валерьянкой.
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02.07.2024 13:36 Ответить
Це він вирішив, після знищення прутіним, більше ніж пів Міліона «хороших рашистів»?? Ну і башковитий же, цей Орбан … Розумний, аж страшно… Чи можливо, він за Україну, так глибоко затурбований???
У лютому 2022 року, він мабуть, уже за район Воноградова ТУРБУВАВСЯ…, разом із силами та засобами… А воно тепер, он, як неловко вийшло! Архіви Західних Партнерів, з космосу, не горять… Усе бачили та знають!
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02.07.2024 10:46 Ответить
А план від ************ такий:
1) віддати анексовані українські землі рашистській пітьмі;
2) роззброєння України, "нейтральний статус" в Конституції, язьік та інші умови із "стамбульської капітуляції";
3) передача половини Закарпатської області під пряме управління угорських мокшей.
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02.07.2024 10:47 Ответить
Ні, таких як ти. Що вже полегшились.
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02.07.2024 12:02 Ответить
Кемпська волость? Нє?
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02.07.2024 10:54 Ответить
Куй за щоку...
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02.07.2024 10:58 Ответить
Це мабуть про шмарклю какцапська поговірка"Что не делаєт дурак,все он делает не так",а слги тим часом тільки багатіють.
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02.07.2024 11:06 Ответить
Послати мадярського рашистського підара за кацапським кораблем ще на порозі потяга і не впускати в Україну!
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02.07.2024 11:08 Ответить
Можна ж було запросити до Харкова, Херсона, чи Запоріжжя.
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02.07.2024 11:12 Ответить
Якби цей мадярський підар хотів миру, то їхав би до агресора щоб той вивів свої війська з території жертви агресії, а не навпаки
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02.07.2024 11:25 Ответить
Скорее ты будеш в гробу. С Фицом не очень получилось так с тобой путинским выродком надеюсь лучше получится. Вот нахера было пускать в Украину ету гниду чтобы наводил смуту? Уже Лукашенка пускали в свое время. Что с етого вышло
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02.07.2024 11:25 Ответить
Поиски мира?
Оппаньки! Ау, Зеленский, а раньше ты нам вещал про "перемогу" и выход на границы 1991 года ... а что случилось?

Для чего столько людей погибли за последние два года, страна в полуРУИНЕ , если нечто похожее на мир можно было сварганить ещё в начале апреля 2022 года, когда Путло понял, что его развели как ЛОХа на эту ненужную войну и он решил по-быстрому съехать с этой военной темы?

Тогда Украина была с почти целыми промышленностью , энергетикой, портами ... да и беженцы из Европы сразу бы вернулись,поскольку ещё не пустили там корни.

Вова, для чего ты затянул эту мясорубку на более чем 2 года, если Кремлёвский Лох ещё в начале войны осознал свое лоховство и хотел слинять с этой своей СВО?

Получается, Вова, что ты со своей ЗЕбригадой заинтересованы в бесконечном продолжении войны, чтобы сохранять свою власть, минуя выборы?!
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02.07.2024 11:26 Ответить
https://www.istpravda.com.ua/columns/2023/03/13/162480/ Карпатська Україна і угорський шовінізм 15 березня 1939 року на території ********* Закарпаття проголошено державну самостійність Карпатської України проти якої одразу ж виступила Угорщина. Історія Карпатської України, на мою думку, - ключ до розуміння ******** промосковської політики Будапешта
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02.07.2024 12:04 Ответить
Може Орбан їде спокутувати гріх своєї нації? За розстріли січовиків в Карпатах?
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02.07.2024 12:06 Ответить
Пусть Орбан забирает с собой клоуна, и оба валят в московию. Украине они оба не нужны.
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02.07.2024 12:05 Ответить
Паднімітє мнє вєкі, я хачу ета відєть !!!
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02.07.2024 12:19 Ответить
Путинский тридвараст , прибыл в Киев по заданию ***** . Точно Зеле придложения от ***** при вёз.
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02.07.2024 12:20 Ответить
пошли они оба *****-и зелёная гнида пригласившая эту ********** мразь в Украину,и орбан!позор зеле несмываемый!
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02.07.2024 12:57 Ответить
Чим далі, тим тільки гірше.
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02.07.2024 13:02 Ответить
іди на ***, ****** мадярська свиня!! разом із зеленими підорами, до яких приїхав!!
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02.07.2024 13:27 Ответить
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02.07.2024 13:29 Ответить
Теперь он вместо оманского шейха?
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02.07.2024 13:33 Ответить
Послання від ***** привіз? Так срАчно, аж сам приїхав?
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02.07.2024 14:18 Ответить
Коли читатимете завтрашню пресу, обов'язково загляніть у коментарі, там ви узнаєте, хто п¿ д¤р - скоріш за все їх буде більше, ніж один. Втім, навіщо чекати до завтра - це відомо вже учора.
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02.07.2024 14:44 Ответить
зеленая гныда уже отдала Закарпаття. и еще пару рядом территорий. будет как Донбасс. только мадьярский. на Закарпаття живет хера туча угорцев. и они не против в состав Венгрии.
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02.07.2024 14:51 Ответить
Цікаво як напольйон оголосить що він домовився пасерідінє. Не всі ж дивляться марахфон і не всі кончені зебіли, а оголосити доведеться дуже швидко. Мабуть сциться зараз там сердешний
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03.07.2024 00:08 Ответить
 
 