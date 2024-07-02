Орбан о визите в Киев: Вы увидите первые шаги к миру
Премьер Венгрии Виктор Орбан, который сегодня прибыл в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения, анонсировал "первые шаги" к миру.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Index.
Его спросили, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС, чтобы прекратить войну в Украине.
"Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги", - сказал Орбан.
Ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года.
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Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2024/07/01/russia-glide-bomb-belgorod-fab/ The Washington Post
Потужні авіабомби, які Росія використала, щоб перетворити українські міста на руїни, також падали на її власну територію, засвідчив секретний внутрішній документ.
Зауважується, що з квітня 2023 року по квітень 2024 року російські військові "впустили" не менше як 38 авіабомб на Бєлгородську область РФ.
Газета WP отримала відповідний секретний документ, що містить таблицю з переліком таких інцидентів та звітом про "ліквідацію наслідків".
Падіння падають, але не вибухають.
Для недружніх, які навіть це не приховують, потрібно навпаки вводити візовій режим та закручувати гайки, а не надавати більше прав, кацапам вже надавали і рівні права і мову, це привело до того, що вони взагалі вирішили українців викинути з власної домівки
оманський план...
1. Вимагаємо закарпаття . Ой, вимагаємо визнати його традиційно угорським, щоб це не значило
щоб його пошвидше підписанти виконували...
IgorSoloha
- Мосейчук - "Не програє війну той, у кого залишається столиця, більшість територій та вихід до моря".
- Зе готовий вести переговори з путіним через посередників.
- Зменшення оборонного бюджету у 2025-26.
Тільки мені здається, що вже все?
Видатки на безпеку та оборону:
2025: 2,2 трлн грн
2026: 1,6 трлн грн
2027: 1,5 трлн грн.
- провал самої мобілізації
- створення напруження в массах, чого тільки бронь клоунів варта
- залякування народу, не тільки чоловіків та й жінок, результат вже зараз 30% готові на все аби завершити війну та з'ї@батись десь в напрямку тиси
- демотивація армії відсутністю пункта про демобілізацію, ротацію, хоча б відпустки
відмандячений він - ну і хто це зробив?
Щож беручи до уваги - повний розвал країни Зеленським та його ефективними менеджерами - припинення вогню при збройній підтримці та гарантіях Заходу - не самий поганий варіант для країни .
Народ отримає шанс змінитися сам і змінити владу - побачимо - чи здатен він до цього
Немає жодних гарантій. Є заяви "ні про що".
І млява збройна підтримка - лише поки Україна воює.
Підпишуть хоч якийсь "мир", чи "пєрєміріє" - не буде і цього.
Натомість, залишиться (ненадовго) розбомблена країна, з якої масово тікають громадяни, узурпована зе-покидьками та їх бенефіціарами, котрі продовжать її нищити далі, і озброєна до зубів раха.
А на виборах, якщо такі навіть будуть - "намалюють" нового "Зеленського#2", якого будуть звати - "притула/разумков/не має значення", який буде так само керований в інтересах раши - до її остаточного знищення та поглинання рашою.
Американці обіцялит гроші зброю та підтримку , якщо Україна піде на замороження війни .
Завтрашнюю прессу открывать нада только с автоматом или валерьянкой.
У лютому 2022 року, він мабуть, уже за район Воноградова ТУРБУВАВСЯ…, разом із силами та засобами… А воно тепер, он, як неловко вийшло! Архіви Західних Партнерів, з космосу, не горять… Усе бачили та знають!
1) віддати анексовані українські землі рашистській пітьмі;
2) роззброєння України, "нейтральний статус" в Конституції, язьік та інші умови із "стамбульської капітуляції";
3) передача половини Закарпатської області під пряме управління угорських мокшей.
Оппаньки! Ау, Зеленский, а раньше ты нам вещал про "перемогу" и выход на границы 1991 года ... а что случилось?
Для чего столько людей погибли за последние два года, страна в полуРУИНЕ , если нечто похожее на мир можно было сварганить ещё в начале апреля 2022 года, когда Путло понял, что его развели как ЛОХа на эту ненужную войну и он решил по-быстрому съехать с этой военной темы?
Тогда Украина была с почти целыми промышленностью , энергетикой, портами ... да и беженцы из Европы сразу бы вернулись,поскольку ещё не пустили там корни.
Вова, для чего ты затянул эту мясорубку на более чем 2 года, если Кремлёвский Лох ещё в начале войны осознал свое лоховство и хотел слинять с этой своей СВО?
Получается, Вова, что ты со своей ЗЕбригадой заинтересованы в бесконечном продолжении войны, чтобы сохранять свою власть, минуя выборы?!