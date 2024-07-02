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Сегодня Орбан может посетить Киев, - The Guardian

Орбан прибуде до Києва

Сегодня, 2 июля 2024 года, с неожиданным визитом Киев посетит венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Два источника в Будапеште сообщили, что как ожидается, что Орбан во время визита встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По данным издания, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит. Впрочем другой источник в Киеве подтвердил эти планы.

"Орбан будет здесь завтра, если не будет изменений в последнюю минуту", - сказал источник.

Также читайте: Стефанишина об 11 требованиях Венгрии: Мы видим успех в отношениях со "специфическим" правительством Орбана

Один из источников в Будапеште проинформировал, что планы относительно поездки сложились после длительных переговоров о правах венгроязычного меньшинства Украины, проживающего на крайнем западе Украины вблизи границы двух стран.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что с 1 июля в течение 6 месяцев Венгрия будет председательствовать в ЕС и организовывать работу Совета ЕС. Также напомним, что в Евросоюзе разрабатывают план по изоляции принятия решений Евросоюза от все более частого использования Виктором Орбаном права вето.

Автор: 

Венгрия (2001) визит (3105) Виктор Орбан (477)


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Топ комментарии
+15
Сенс візиту в тому, щоб в останню секунду його відмінити, виказавши Україні своє "фе".
Нам би не пустити Орбана, вказавши, що така пика небажана на нашій землі.
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02.07.2024 06:48
+11
Попереджують! "По Києву - не стрілять! Бо можете влучить у союзника!""
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02.07.2024 07:12
+10
Краще Часів Яр.
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02.07.2024 06:59
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Про інших оголошують по прибутті, а про цього сказано наперед )))
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02.07.2024 06:42 Ответить
Может надеются что с ним будет как с Фицо.
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02.07.2024 06:52 Ответить
Попереджують! "По Києву - не стрілять! Бо можете влучить у союзника!""
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02.07.2024 07:12 Ответить
Для цього ермак трекер Глонас в кармані носить
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02.07.2024 09:51 Ответить
Що б зустрічали з квітами, по шляху проходження кортежу
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02.07.2024 07:43 Ответить
Краще йому Харків чи Херсон,чи Запоріжжя відвідати.
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02.07.2024 06:44 Ответить
Краще Часів Яр.
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02.07.2024 06:59 Ответить
Він тільки порадіє!
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02.07.2024 07:39 Ответить
Нах. ета жаба ************ в Киеве будет нам вонять?
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02.07.2024 06:44 Ответить
Сенс візиту в тому, щоб в останню секунду його відмінити, виказавши Україні своє "фе".
Нам би не пустити Орбана, вказавши, що така пика небажана на нашій землі.
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02.07.2024 06:48 Ответить
Воно приїде, воно приїде не тому що щуру щось там у нас цікаво, а тоиу що цей візіт, йому дуже потрібен, -- "Віктор Орбан очолює країну, яка вчора , 1 липня, стала головуючою в Європейському Союзі. І вже з'явилася інформація в інтернет-виданні "Європейська правда", що Орбан нібито відвідає Київ, що Київ буде першою столицею, яку він відвідає в якості людини, що головує в ЄС. При тому, що він досі сюди не приїздив. Його тут не було жодного разу після великого нападу. А в москві він перед великим нападом був, пам'ятаєте? А чому це так? А тому, що, якщо Віктор Орбан не встигне застрибнути у цей човен, то тоді Джорджа Мелоні (прем'єр-міністр Італії, - ред.) не візьме його партію у свою фракцію в Європарламенті. А якщо вона не візьме його партію, то Угорщина не зможе отримати ніяких посад у комітетах Європарламенту і в Єврокомісії", --- В. Портніков. --- А ось не пустити, це гарна ідея,),
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02.07.2024 07:31 Ответить
вже дупа палає, так прагне від імені європи відпрацювати грошу х...ла...
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02.07.2024 06:49 Ответить
Ти ба як гріє думка про 11 пунктів власної забаганки яка може здійснитися😡
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02.07.2024 06:49 Ответить
Як це назвати,'? Переможною незламністю?
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02.07.2024 06:51 Ответить
Потужною незламною перемогою.
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02.07.2024 07:11 Ответить
Або незламна переможна потужність.
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02.07.2024 07:12 Ответить
Треба його до Бучи відвезти, нехай побачить результат роботи свого хутина
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02.07.2024 06:52 Ответить
Всякого бачив більш ніж на півтора тисочиліття Київ на своїх вулицях, но таку шелудиву худобу побачить у перше.
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02.07.2024 06:54 Ответить
Ну-ну....
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02.07.2024 06:57 Ответить
1) мы хотим больше прав и исключения из законов
2) мы хотим жить тут, чтобы все было вокруг как в расее/Венгрии
3) нас ущемляют, хатим домой, путен/Орбан введи войска!
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02.07.2024 07:03 Ответить
Угорці, розкажіть нам як вас пригноблюють в Україні, не дають разгаварівать па рускі , не хочуть прісаєдінять Закарпаття до вєнгрії ! А ано всєгда било вєнгєрскім, патаму шта так істарічєскі слажилось. А ваівать нє пайдьом, т.к. на нас нікто нє нападал ?
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02.07.2024 07:06 Ответить
Вони не угорці, а угорськомовні?
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02.07.2024 07:09 Ответить
Вони угри. Саме українською мовою їх правильно називають. Угри з Уралу.
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02.07.2024 09:31 Ответить
Ішак і надалі продовжує роботу щодо договорняка. І мадяри - найкращий в цьому йому "помічник". Чмо не дбає і не хоче перемоги.
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02.07.2024 07:14 Ответить
покаже охху....ю діяльність чи малву від х..ла привезе під прикриттям
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02.07.2024 07:20 Ответить
Орбан вирішив забити гол на нашому полі. Крім оголошення абсолютно незаконних вимого по відношенню до українського Закарпаття, обов'язково будуть заклики до мирних переговорів з кацапстаном на їх умовах і купа іншої пропаганди. Для того і їде.
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02.07.2024 07:32 Ответить
Перемовини йдуть, везе хотєлки орків
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02.07.2024 07:48 Ответить
Чергові вказівки від шефа Дермаку привезе.
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02.07.2024 07:56 Ответить
tZe
04.‎07.‎2024 "Государственний Совет РФ" (рос.) на закритому засіданні, в присутності президента РФ Путіна планує розгляд питання врегулювання "межгосударственного конфликта между РФ и Украиной" (рос.) з розглядом попередніх пропозицій української сторони переданих через посередництво "страны нейтрального статуса" (скоріше всього це Швейцарія). Вступна доповідь - помічник президента РФ Патрушев.
Тепер зрозуміло, навіщо орбан "несподівано" їде до zеленськаго?
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02.07.2024 08:10 Ответить
Гонєц пуйла прівьоз потужний пакет дагаворьонностєй із штаба.
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02.07.2024 09:23 Ответить
плюньте йому в мордяку дякую
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02.07.2024 08:14 Ответить
Це скоріш за все такий планпукіна. Підіслати васала, що б той запропонував "єдине" вихідне положення для миру.
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02.07.2024 08:21 Ответить
Даже ЭТО не такое трусливое как *****!
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02.07.2024 08:38 Ответить
Знову буде трандіти про ''мирні договорняки''
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02.07.2024 08:40 Ответить
Послати , як тільки приїде !!!
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02.07.2024 08:57 Ответить
хоче щоб проачувались кацапські газики по сміттєпроводу дружба
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02.07.2024 09:00 Ответить
Не розумію логіки розширення прав угорців з недружньої для нас країни.
Для недружніх, які навіть це не приховують, потрібно навпаки вводити візовій режим та закручувати гайки, а не надавати більше прав, кацапам вже надавали і рівні права і мову, це привело до того, що вони українців взагалі вирішили вмкинути з власного дому
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02.07.2024 09:17 Ответить
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02.07.2024 09:20 Ответить
Мабуть хоче підписати договір про угорський анклав в межах Закарпаття. Бо наша влада погодилася на ВСІ ВИМОГИ угрів навіть більші ніж вимоги ЄС.
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02.07.2024 09:25 Ответить
Шістка кацапська приїде щоб передати хутєну місця дислокації Ф-16, місця зберігання *********** отриманих від московської шобли зе-зрадників й узурпаторів
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02.07.2024 09:39 Ответить
зачем этого продажного гандона зовут в Украину????
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02.07.2024 09:42 Ответить
В Херсон везти гондона.
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02.07.2024 11:45 Ответить
Сьогодні п¡дарасні на Банковій побільшає.
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02.07.2024 14:47 Ответить
 
 