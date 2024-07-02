Сегодня Орбан может посетить Киев, - The Guardian

Сегодня, 2 июля 2024 года, с неожиданным визитом Киев посетит венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Два источника в Будапеште сообщили, что как ожидается, что Орбан во время визита встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По данным издания, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит. Впрочем другой источник в Киеве подтвердил эти планы.

"Орбан будет здесь завтра, если не будет изменений в последнюю минуту", - сказал источник.

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Один из источников в Будапеште проинформировал, что планы относительно поездки сложились после длительных переговоров о правах венгроязычного меньшинства Украины, проживающего на крайнем западе Украины вблизи границы двух стран.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что с 1 июля в течение 6 месяцев Венгрия будет председательствовать в ЕС и организовывать работу Совета ЕС. Также напомним, что в Евросоюзе разрабатывают план по изоляции принятия решений Евросоюза от все более частого использования Виктором Орбаном права вето.