Сегодня Орбан может посетить Киев, - The Guardian
Сегодня, 2 июля 2024 года, с неожиданным визитом Киев посетит венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Два источника в Будапеште сообщили, что как ожидается, что Орбан во время визита встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
По данным издания, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отказался комментировать возможный визит. Впрочем другой источник в Киеве подтвердил эти планы.
"Орбан будет здесь завтра, если не будет изменений в последнюю минуту", - сказал источник.
Один из источников в Будапеште проинформировал, что планы относительно поездки сложились после длительных переговоров о правах венгроязычного меньшинства Украины, проживающего на крайнем западе Украины вблизи границы двух стран.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что с 1 июля в течение 6 месяцев Венгрия будет председательствовать в ЕС и организовывать работу Совета ЕС. Также напомним, что в Евросоюзе разрабатывают план по изоляции принятия решений Евросоюза от все более частого использования Виктором Орбаном права вето.
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Нам би не пустити Орбана, вказавши, що така пика небажана на нашій землі.
2) мы хотим жить тут, чтобы все было вокруг как в расее/Венгрии
3) нас ущемляют, хатим домой, путен/Орбан введи войска!
04.07.2024 "Государственний Совет РФ" (рос.) на закритому засіданні, в присутності президента РФ Путіна планує розгляд питання врегулювання "межгосударственного конфликта между РФ и Украиной" (рос.) з розглядом попередніх пропозицій української сторони переданих через посередництво "страны нейтрального статуса" (скоріше всього це Швейцарія). Вступна доповідь - помічник президента РФ Патрушев.
Тепер зрозуміло, навіщо орбан "несподівано" їде до zеленськаго?
Для недружніх, які навіть це не приховують, потрібно навпаки вводити візовій режим та закручувати гайки, а не надавати більше прав, кацапам вже надавали і рівні права і мову, це привело до того, що вони українців взагалі вирішили вмкинути з власного дому