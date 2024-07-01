С сегодняшнего дня Венгрия полгода будет председательствовать в Совете ЕС

С 1 июля в течение 6 месяцев Венгрия будет председательствовать в ЕС и организовывать работу Совета ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, основой логотипа Венгерского председательства стало стилизованное изображение известного "Кубика Рубика", символизирующего сложность процессов, происходящих в ЕС, а главным своим слоганом правительство Венгрии выбрало несколько видоизмененное, но известное выражение: "Сделаем Европу великой снова" (Make Europe Great Again).

Как отметил накануне министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока, представляя приоритеты правительства своей страны на следующие шесть месяцев, Венгерское председательство будет выполнять роль "честного брокера", развивая конструктивную работу со всеми странами-членами и Европейскими институтами, с учетом вызовов, которые сейчас стоят перед Европейским Союзом.

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"Европа стоит перед общими вызовами войны в нашем соседстве, глобальной конкуренции, уязвимой ситуации по безопасности, незаконной миграции, природных катаклизмов, влияния климатических изменений и (сложной) демографической ситуации", - отметил Бока.

Для поиска общего европейского ответа на указанные вызовы Венгерское председательство в ЕС будет строить программу деятельности на основе семи определенных приоритетов. Среди них - повышение конкурентоспособности ЕС, усиление Европейской политики в сфере обороны, поддержка политики расширения ЕС на основе достижений стран-кандидатов.

Следующие приоритеты касаются решения проблемы нелегальной миграции, определения будущего политики ЕС по региональному развитию, уточнения сельскохозяйственной политики ЕС с ориентацией на интересы европейских фермеров, решения демографических проблем и т. п.

В течение следующих шести месяцев Венгерское председательство будет организовывать работу 1500 рабочих групп Совета ЕС, проведет 37 формальных встреч министерского уровня в Брюсселе и Люксембурге.

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Кроме того, Венгрия предложит еще 230 событий, которые будут проходить, преимущественно, в Будапеште, включая 16 неформальных встреч Совета ЕС и одну неформальную встречу Европейского совета, а также саммит Европейского политического сообщества.

Напомним, в Евросоюзе разрабатывают план по изоляции принятия решений Евросоюза от все более частого использования Виктором Орбаном права вето.