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Стефанишина об 11 требованиях Венгрии: Мы видим успех в отношениях со "специфическим" правительством Орбана

Ольга Стефанішина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что в отношениях с Венгрией Киеву удалось достичь успеха несмотря на то, что правительство Виктора Орбана, по ее словам, это "специфическая группа людей".

Об этом она сказала в комментарии телеканалу "Мы Украина" в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Стефанишина прокомментировала 11 требований, которые венгерское правительство выдвинуло Киеву относительно политики в сфере нацменьшинств. Она заверила, что никаких посягательств на территориальную целостность Украины со стороны венгерского правительства "нет и не было", и это "абсолютно не является предметом разговора".

Читайте также: Украина выполнит 11 требований Венгрии относительно нацменьшинств в рамках евроинтеграции, - Стефанишина

Вместе с тем Стефанишина отметила, что венгерская власть и конкретно правительство премьера Орбана - "это очень специфическая группа людей, которые имеют специфические подходы к переговорам", однако даже с ними удалось достичь успеха.

"Есть диалог, он не простой, есть специфика, но мы делаем свой вклад в наше европейское будущее... Мы развиваем двусторонние отношения, и мы видим успех", - добавила она.

Автор: 

Венгрия (2000) Виктор Орбан (475) Стефанишина Ольга вице-премьер (249)


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Топ комментарии
+40
Цікаво, вона тупа, чи нас вважає тупими.
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29.06.2024 18:31
+23
Успіх, безумовно є. У самої Стєфанішиной і її "коливана" - за час війни не на одну "хатинку" в Іспанії ******** бюджетних коштів...
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29.06.2024 18:33
+16
Не вважає,а користується тим,що більшість тупі і вірять в цю маячню.
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29.06.2024 18:37
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Цікаво, вона тупа, чи нас вважає тупими.
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29.06.2024 18:31 Ответить
НІТ! Вона вважає, що здавати інтереси України для коМанди лідора взесвіту- це успіх у відносинах зі "специфічним" Джерело:
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29.06.2024 18:35 Ответить
Не вважає,а користується тим,що більшість тупі і вірять в цю маячню.
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29.06.2024 18:37 Ответить
друге...
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29.06.2024 18:39 Ответить
Вияляється визначення МАРОДЕР - це за УК , всього навсього пограбування на фронті речей загиблого

ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. ЧИ ДОСТАТНЬО САМИХ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ
https://uplan.org.ua/posylennia-vidpovidalnosti-za-koruptsiiu-v-umovakh-voiennoho-stanu-chy-dostatno-samykh-zmin-do-kryminalnoho-kodeksu/
ТАК ОТ - півтора роки тому ВР СЛУГАМИ ЄРМАКА тільки почала телитися законами корупційної теми військового часу - ііііііііі....
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29.06.2024 21:22 Ответить
Успіх, безумовно є. У самої Стєфанішиной і її "коливана" - за час війни не на одну "хатинку" в Іспанії ******** бюджетних коштів...
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29.06.2024 18:33 Ответить
Вам сподобається. Множителі корупції від Єрмака- СВІЖЕ ККІНО З ДАВНІМИ ВІДЕО ТА ІНФОЮ
Кіно від Лапіна з Луценко

https://www.youtube.com/watch?v=-PEbenSa27w
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29.06.2024 18:43 Ответить
У специфічному уряді України все стабільно,відосики,заяви ні про що і корупція
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29.06.2024 18:35 Ответить
Піти на всі поступки це у зелених успіх?
На сході теж ішли на уступки результат маємо.
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29.06.2024 18:41 Ответить
"Специфічнии" уряд - це иобнутии?
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29.06.2024 18:41 Ответить
не бачу там взагалі ніякого успіху України, скоріш навпаки. Скільки не кажи "халва халва" в роті солодко не стане
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29.06.2024 18:42 Ответить
Усі мадяри шо я особисто зустрічав у своему житті, і тут, і на фатерлянді, нормал'ні люди, ніяки не специфічні. Шо цє за херня вопше, шо цє за ліва тіолка? Шо, мало мадярів, у тому ж Київі?
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29.06.2024 18:42 Ответить
Хансик під канадійським прапорцем-не дочитав.що не завадило випорожнитися.Вона,Стефанишина,говорить не про мадьяр-вона говорить про специфічних виродків мадьяр в уряді Угорщини.
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29.06.2024 21:37 Ответить
Як не пощастило Гройсману, не пройшла його партія у ВР. Зараз би Стефанішина була б однією з найкращих опозиціонерок.)
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29.06.2024 18:42 Ответить
Влада,судячи зі стамбульських договорняків,на всі умови ***** згідні,не лиш на вимоги мадяр(((
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29.06.2024 18:51 Ответить
Myroslav Oleshko
@oleshkomyroslav
Пропагандисти Офісу Президента стали готувати українців та незламників до здачі територій, нові тези:

Фесенко: «війну виграти неможливо. Зеленський не зрадник, якщо піде на мир з РФ зараз.»
Мосейчук: «людям треба пояснити, що не програє війну той, в кого залишається столиця, більшість територій та вихід до моря.»

Зачекайте, а якою Україну отримав Зеленський в 2019 році?
Даю відповідь на тезу пропагандистів ОП та Мосейчук:
Якщо ти підеш на мир з Росією, ти не зрадник. Ти просто покидьок, який вирішив в 2019 році погратись в президента та вирішив не втрачати владу і продовжувати у 2022 році, внаслідок вгатив сотні тисяч життів, втратив купу територій та міст, щоб по результату свого правління ми мали купу могил, купу інвалідів, купу сиріт та вдів. Проте в тебе є портрет на обкладинці Time, приватні WhatsApp номери західних лідерів та десятки мільйонів доларів зі схем на війні.
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29.06.2024 18:56 Ответить
Ця ***** всьо парєшаєт і здрисне на спанські хліба.
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29.06.2024 18:59 Ответить
Тупа зелено-квартальна курка строїть із себе досвідчену,серйозну державну діячку чи вважає своїх слухачів олігофренами? Курка бачить успіх у тому,що в селах та містах Закарпаття де живе хоч з десяток мадярів,скрізь висітимуть мадярські ганчірки-прапори? Саме ті прапори під якими мадяри-хортисти знищили до 100 тис.українців у 1939-45 роках,про репарації з Орбана ,хоча б у розмірі 1 млрд.Є курка навіть не підозрює?
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29.06.2024 19:00 Ответить
Пан мабуд' ніколи не був на Закарпатті, в Береґово наприклад. Там тіко мадяри, і циґани, дуже файне містечко доречі. І за 100 міліонів тисяч то троха піздіож.Але за лаве шоб вам з мадярів вимаґати, це вері ґуд айдіа.
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29.06.2024 19:27 Ответить
канадійський містере,з вашої маячні-писанини нічого не зрозумів! іди,сер,відійди від наркотичної інтоксікації,а потім 🖕!!
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29.06.2024 19:37 Ответить
Ще ви забули про ґомосексуал'ні стосунки, ну то таке.
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29.06.2024 19:54 Ответить
Дебіле! Якщо вже тобі "Юра Малко" пише що ти ТУПИЙ - то ти таки точно ТУПИЙ!
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30.06.2024 06:34 Ответить
Они могут похвастаться только успехами м Венгрией и Китаем.
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29.06.2024 19:00 Ответить
Як такі депутати можуть педставляти Україну в міжнародних організаціях ,воно тупе чи свідомо працює на ворога ?Угорщина є "троянським конем" рашистів в ЄС і НАТО ,а це непорозуміння підіграє ворогу, замість того що б відстоювати національні інтереси своєї країни . Нагадаю що угорці складають більшість в Берегівському районі Закарпатської області але в цілому по області їх частка складає менше 10% ,аналогічна ситуація є в Герценському районі Чернівецької області де більшість населення складають румини і Болградський район Одеської області де більшість складають болгари ,але на щасття ні Румунія ні Болгарія не вимагають для нац.є меншин якогось особливого статусу.
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29.06.2024 19:17 Ответить
Просто цікаво-аудиторія форуму хоч щось чула про ці 11вимог?Усім зрозуміло,що Угорщина виставила ці 11 вимог,щоб Україна не вступила в ЄС?Надіюсь ,також,що як би не тужилася Угорщина,Україна просто не зможе ,для оргазму Угорщини,-втілити ці умови через законодавство і норми ЄС?Чого ви,недолугі,тоді поливаєте брудом і своїми випорожненнями ні в чому не винну людину?
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29.06.2024 21:47 Ответить
Не зовсім так. Кілька років тому Болгарія вимагала створити територіальну громаду виключно з болгар, але їх на відправили, а от коли теж саме почали вимагати мадяри, то їхню хотілку шапіто 95 виконало.
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29.06.2024 21:51 Ответить
гнати у сраку! все це, ****** зе!шобло!!!
інакше, україні пізда!!!
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29.06.2024 19:24 Ответить
зрозуміло,згоден! ти тільки від перенапруження не обдєлай свої штанці ! а то диван прийдеться міняти,легіню....
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29.06.2024 19:44 Ответить
я готовий, прямо зараз. приїхати до тебе та обісрати твій диван, і тебе, звісно!
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29.06.2024 19:57 Ответить
😁 не треба тобі зриватися зі свого тилового але дуже бойового дивану! а щодо обісрати,обісратися і обісраним бути....легіню,потерпи трошки-ти активно і обільно обсерешся і обсереш все навколо коли побачиш страшного воєнкома з повісткою! бувай,герою диванно-обсиральних битв! кумедний ти чувак.....
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29.06.2024 20:10 Ответить
ой, мля!
ще одне недолуге, падло!
давай, напиши, що ти неїбаться воїн, та, все таке!
типу, коля каклєта тебе піздив, але, ти вистояв....
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29.06.2024 20:14 Ответить
тобі давно пора на процедури,маленький,кумедний диванний клоп!
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29.06.2024 21:08 Ответить
зелений підор з дєрьмачнею випустив тупу *****, аби відверту зраду назвати "успіхом"?!!! курва, ****** 73% чи скільки вас там, вбогих, залишилося - щиро бажаю вам таких успіхів до кінця ваших непотрібних життів!!
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29.06.2024 20:55 Ответить
Нех... перед свиньями бисер метать.
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29.06.2024 21:00 Ответить
Воно бачить - а я ніфіга не бачу.....
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29.06.2024 21:02 Ответить
Поки що дует меблі в свому борделі не пересовує. Персонал може не хвилюватись. Всі зайняті.
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29.06.2024 21:03 Ответить
Як би не вийшло як чорноморським шельфом і судовою тяганиною з Румунією. Абсолютно випадково більше нафтових родовищ дісталися Румунії.
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29.06.2024 22:20 Ответить
Вона *******!!!

Може це сестра Симоньян?
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29.06.2024 22:22 Ответить
Таку тупу особу допускати до віце-прем'єрства не можна...Але в нашій Державі на цей час і не таке можливе...
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30.06.2024 13:03 Ответить
 
 