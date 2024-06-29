Стефанишина об 11 требованиях Венгрии: Мы видим успех в отношениях со "специфическим" правительством Орбана
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что в отношениях с Венгрией Киеву удалось достичь успеха несмотря на то, что правительство Виктора Орбана, по ее словам, это "специфическая группа людей".
Об этом она сказала в комментарии телеканалу "Мы Украина" в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Стефанишина прокомментировала 11 требований, которые венгерское правительство выдвинуло Киеву относительно политики в сфере нацменьшинств. Она заверила, что никаких посягательств на территориальную целостность Украины со стороны венгерского правительства "нет и не было", и это "абсолютно не является предметом разговора".
Вместе с тем Стефанишина отметила, что венгерская власть и конкретно правительство премьера Орбана - "это очень специфическая группа людей, которые имеют специфические подходы к переговорам", однако даже с ними удалось достичь успеха.
"Есть диалог, он не простой, есть специфика, но мы делаем свой вклад в наше европейское будущее... Мы развиваем двусторонние отношения, и мы видим успех", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. ЧИ ДОСТАТНЬО САМИХ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ
https://uplan.org.ua/posylennia-vidpovidalnosti-za-koruptsiiu-v-umovakh-voiennoho-stanu-chy-dostatno-samykh-zmin-do-kryminalnoho-kodeksu/
ТАК ОТ - півтора роки тому ВР СЛУГАМИ ЄРМАКА тільки почала телитися законами корупційної теми військового часу - ііііііііі....
Кіно від Лапіна з Луценко
https://www.youtube.com/watch?v=-PEbenSa27w
На сході теж ішли на уступки результат маємо.
@oleshkomyroslav
Пропагандисти Офісу Президента стали готувати українців та незламників до здачі територій, нові тези:
Фесенко: «війну виграти неможливо. Зеленський не зрадник, якщо піде на мир з РФ зараз.»
Мосейчук: «людям треба пояснити, що не програє війну той, в кого залишається столиця, більшість територій та вихід до моря.»
Зачекайте, а якою Україну отримав Зеленський в 2019 році?
Даю відповідь на тезу пропагандистів ОП та Мосейчук:
Якщо ти підеш на мир з Росією, ти не зрадник. Ти просто покидьок, який вирішив в 2019 році погратись в президента та вирішив не втрачати владу і продовжувати у 2022 році, внаслідок вгатив сотні тисяч життів, втратив купу територій та міст, щоб по результату свого правління ми мали купу могил, купу інвалідів, купу сиріт та вдів. Проте в тебе є портрет на обкладинці Time, приватні WhatsApp номери західних лідерів та десятки мільйонів доларів зі схем на війні.
інакше, україні пізда!!!
ще одне недолуге, падло!
давай, напиши, що ти неїбаться воїн, та, все таке!
типу, коля каклєта тебе піздив, але, ти вистояв....
Може це сестра Симоньян?