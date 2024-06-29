Стефанишина об 11 требованиях Венгрии: Мы видим успех в отношениях со "специфическим" правительством Орбана

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что в отношениях с Венгрией Киеву удалось достичь успеха несмотря на то, что правительство Виктора Орбана, по ее словам, это "специфическая группа людей".

Об этом она сказала в комментарии телеканалу "Мы Украина" в субботу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Стефанишина прокомментировала 11 требований, которые венгерское правительство выдвинуло Киеву относительно политики в сфере нацменьшинств. Она заверила, что никаких посягательств на территориальную целостность Украины со стороны венгерского правительства "нет и не было", и это "абсолютно не является предметом разговора".

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Вместе с тем Стефанишина отметила, что венгерская власть и конкретно правительство премьера Орбана - "это очень специфическая группа людей, которые имеют специфические подходы к переговорам", однако даже с ними удалось достичь успеха.

"Есть диалог, он не простой, есть специфика, но мы делаем свой вклад в наше европейское будущее... Мы развиваем двусторонние отношения, и мы видим успех", - добавила она.