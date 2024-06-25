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Украина выполнит 11 требований Венгрии относительно нацменьшинств в рамках евроинтеграции, - Стефанишина

Україна втілить 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах євроінтеграції, - Стефанішина

Украина выполнит 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств в рамках вступления в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время выступления на первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Член правительства отметила, что Украина "постоянно и настойчиво" подтверждала настроенность поддерживать хорошие отношения с соседними государствами-членами ЕС, в том числе и в вопросах, связанных с защитой прав национальных меньшинств.

По ее словам, сейчас Украина "искренне привержена решению и полной имплементации" 11 вопросов, затронутых, в частности, венгерской стороной. Эти пункты направлены на усиление защиты национальных меньшинств.

Стефанишина отметила, что Киев и Будапешт ведут двусторонние дискуссии относительно венгерских предложений.

"Мы ожидаем такого же вклада в дальнейшее взаимопонимание, доверие и уважение и от наших соседних партнеров", - добавила вице-премьер-министр.

Читайте также: Венгрия видит "положительные признаки" в переговорах с Украиной о правах нацменьшинств

В мае Виктор Орбан заявлял, что Венгрия наблюдает "положительные признаки" выполнения Украиной требований Будапешта относительно прав венгерского национального меньшинства.

В начале этого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина намерена окончательно решить спор с Венгрией относительно прав национальных меньшинств.

Читайте также: ЕС хочет защититься от вето Орбана и разрабатывает план, - FT

Автор: 

Венгрия (1995) Евросоюз (17252) нацменьшинства (235) Стефанишина Ольга вице-премьер (249)


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Топ комментарии
+19
В Україні національною меншиною є лише кримські татари. Євреї та інші мають свої національні утворення за межами України
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25.06.2024 20:33
+16
Це заготовка під "врятуємо мову угорців! Нашу культуру притісняють! Це прадавні угорські території! Путін, допоможи!"

Здається, це вже проходили.... Наслідки нікому не муляють? Чи "какая разніца"?
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25.06.2024 20:26
+14
Ага! А потім ще 20 вимог,потім ще 30 і Закарпаття мадьярам віддадуть!
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25.06.2024 20:24
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Правила форума Совет форумчан
А тепер, після цього, пошліть ********* накуй. Або у сраку. На ваш вибір.
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25.06.2024 20:13 Ответить
А давайте, втілимо всього одну..

факью горбан...
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25.06.2024 20:15 Ответить
12) довічне право повертати ліворуч із крайнього правого ряду
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25.06.2024 20:18 Ответить
Ага! А потім ще 20 вимог,потім ще 30 і Закарпаття мадьярам віддадуть!
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25.06.2024 20:24 Ответить
Еще и будем содержать контрабандистов и цыганских Баронов гордых угров за наши налоги. Пример: как кнр устанавливает свои порядки и хозяйничать в ТОРах ( территории опережающего развития)
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25.06.2024 23:45 Ответить
Це заготовка під "врятуємо мову угорців! Нашу культуру притісняють! Це прадавні угорські території! Путін, допоможи!"

Здається, це вже проходили.... Наслідки нікому не муляють? Чи "какая разніца"?
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25.06.2024 20:26 Ответить
Не забудьте тільки за рік-другий після вступу підтерти сраку всіма тими пунктами і заборонити будь-які мадярські автономії так само як іпаний рашизм
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25.06.2024 20:27 Ответить
Правильно!!!
В ЄС потрібно вступити чи влізти, а потім...
Ну кому як мадярам цього не знати.
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25.06.2024 21:34 Ответить
абєщайте абєщайтє вєшать будєм патом
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25.06.2024 20:28 Ответить
В Україні національною меншиною є лише кримські татари. Євреї та інші мають свої національні утворення за межами України
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25.06.2024 20:33 Ответить
Кримські татари, караїми, кримчаки є корінними народами. Угорці в Україні в статусі саме національної меншини (спільноти)
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27.06.2024 10:23 Ответить
Американці теж національна меншина? А українці, значить, вже не є корінним народом України?
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27.06.2024 12:59 Ответить
я хотів би бачити перелік цих 11-ти ультиматумів
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25.06.2024 20:49 Ответить
Ці паскуди нам гадять кожного разу коли ЄС їоче надати допомогу золбіть їм візоий режим!
А ще потрібно їх відправити воювати, якого х"ра українці повинні іх захищати, щоб вони в Україні встановлювали свої правила та забаганки?
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25.06.2024 20:57 Ответить
Плюсую люто!!
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25.06.2024 23:36 Ответить
Тут есть выбор - либо ты физдуешь на этнический "керенцварош" или ты гражданин Украины и живешь как все.
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25.06.2024 20:59 Ответить
Так а сам перелік де? Може там взагалі пункт, віддати Закарпаття є.
Де перелік? Народ як влада в країні, повинні їх знати.
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25.06.2024 21:00 Ответить
навіть уявити складно,які це 11!!!умов,не порушуючи згвалтовану і так Конституцію Украіни(((
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25.06.2024 21:01 Ответить
а як щодо прав українців в Угорщині
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25.06.2024 21:13 Ответить
А як щодо прав українців в Україні?
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25.06.2024 22:02 Ответить
Так само.
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27.06.2024 13:03 Ответить
Идиоты. Как бы вы не вылизывали ОРбану анус он все равно будет против Украины и бросать палки нам в колеса. Орбану на самом деле насрать на закарпатцев. Его цель срать Украине за деньги *****.
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25.06.2024 21:32 Ответить
Ви серйозно?
У Берегові на зупинках першою назви пишуть Угорською потім Українською на латині , кричуща не справедливість , спілкуються російською ліпше ніж українською
Зупиніться
Бо потім будемо мати ще один внутрішній фронт
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25.06.2024 21:32 Ответить
Ці ляльки на кшталт стефанишиної здадуть інтереси України й оком не моргнуть!
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25.06.2024 21:36 Ответить
Ви її ображаєте. Яка вона лялька, вона "корабельная сосна".
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26.06.2024 07:47 Ответить
А можно перечислить пункты??
Каково хрена идти на уступки мошенникам и узурпаторам?!!!
Никто 40 лет не пустит государство в ЕС, пока не будет решен вопрос коррупцией! Так что уймитесь. Хватит здавать нац.интересы!!
Нахер этих шантажистов!!!
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25.06.2024 23:34 Ответить
Ця СтефанІШИНА - запроданка. Вона здає інтереси України і Українців. Хто там у районах з компактним проживанням цієї циганви був чи жив то бачив, що до українців там ставлення як у німому кіно. Мадяри принципово не знають, не вчать і не послуговуються українською мовою. Над дітьми у школах знущаються, принципово- мадярською. Українські діти приходять з тих шкіл (молитвами таких стефанІШИНИХ ставших угорськими) у сльозах. Хай би ця мерзотниця відправила своїх дітей до такої школи!
Мерзотниця і запроданка. Доречі, в українській мові прізвища на -ИШИН- не міняються у залежності від статі. Прізвище цієї істоти - СтефаНИШИН. А це -ішина- то змосковщений варіант. Мабуть не дочекається "асвабадітєлєй"....
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26.06.2024 08:26 Ответить
 
 