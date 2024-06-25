Украина выполнит 11 требований Венгрии относительно нацменьшинств в рамках евроинтеграции, - Стефанишина

Украина выполнит 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств в рамках вступления в ЕС.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время выступления на первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Член правительства отметила, что Украина "постоянно и настойчиво" подтверждала настроенность поддерживать хорошие отношения с соседними государствами-членами ЕС, в том числе и в вопросах, связанных с защитой прав национальных меньшинств.

По ее словам, сейчас Украина "искренне привержена решению и полной имплементации" 11 вопросов, затронутых, в частности, венгерской стороной. Эти пункты направлены на усиление защиты национальных меньшинств.

Стефанишина отметила, что Киев и Будапешт ведут двусторонние дискуссии относительно венгерских предложений.

"Мы ожидаем такого же вклада в дальнейшее взаимопонимание, доверие и уважение и от наших соседних партнеров", - добавила вице-премьер-министр.

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В мае Виктор Орбан заявлял, что Венгрия наблюдает "положительные признаки" выполнения Украиной требований Будапешта относительно прав венгерского национального меньшинства.

В начале этого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина намерена окончательно решить спор с Венгрией относительно прав национальных меньшинств.

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