Украина выполнит 11 требований Венгрии относительно нацменьшинств в рамках евроинтеграции, - Стефанишина
Украина выполнит 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств в рамках вступления в ЕС.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время выступления на первой Межправительственной конференции по вступлению Украины в ЕС, пишет "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Член правительства отметила, что Украина "постоянно и настойчиво" подтверждала настроенность поддерживать хорошие отношения с соседними государствами-членами ЕС, в том числе и в вопросах, связанных с защитой прав национальных меньшинств.
По ее словам, сейчас Украина "искренне привержена решению и полной имплементации" 11 вопросов, затронутых, в частности, венгерской стороной. Эти пункты направлены на усиление защиты национальных меньшинств.
Стефанишина отметила, что Киев и Будапешт ведут двусторонние дискуссии относительно венгерских предложений.
"Мы ожидаем такого же вклада в дальнейшее взаимопонимание, доверие и уважение и от наших соседних партнеров", - добавила вице-премьер-министр.
В мае Виктор Орбан заявлял, что Венгрия наблюдает "положительные признаки" выполнения Украиной требований Будапешта относительно прав венгерского национального меньшинства.
В начале этого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина намерена окончательно решить спор с Венгрией относительно прав национальных меньшинств.
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факью горбан...
контрабандистов и цыганских Бароновгордых угров за наши налоги. Пример: как кнр устанавливает свои порядки и хозяйничать в ТОРах ( территории опережающего развития)
Здається, це вже проходили.... Наслідки нікому не муляють? Чи "какая разніца"?
В ЄС потрібно вступити чи влізти, а потім...
Ну кому як мадярам цього не знати.
А ще потрібно їх відправити воювати, якого х"ра українці повинні іх захищати, щоб вони в Україні встановлювали свої правила та забаганки?
Де перелік? Народ як влада в країні, повинні їх знати.
У Берегові на зупинках першою назви пишуть Угорською потім Українською на латині , кричуща не справедливість , спілкуються російською ліпше ніж українською
Зупиніться
Бо потім будемо мати ще один внутрішній фронт
Каково хрена идти на уступки мошенникам и узурпаторам?!!!
Никто 40 лет не пустит государство в ЕС, пока не будет решен вопрос коррупцией! Так что уймитесь. Хватит здавать нац.интересы!!
Нахер этих шантажистов!!!
Мерзотниця і запроданка. Доречі, в українській мові прізвища на -ИШИН- не міняються у залежності від статі. Прізвище цієї істоти - СтефаНИШИН. А це -ішина- то змосковщений варіант. Мабуть не дочекається "асвабадітєлєй"....