Україна втілить 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах євроінтеграції, - Стефанішина

Україна виконає 11 вимог Угорщини щодо захисту прав національних меншин у межах вступу до ЄС.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час виступу на першій Міжурядовій конференції щодо вступу України в ЄС, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Урядовиця зазначила, що Україна "постійно й наполегливо" підтверджувала налаштованість підтримувати добрі відносини із сусідніми державами-членами ЄС, зокрема і в питаннях, пов’язаних із захистом прав національних меншин.

За її словами, зараз Україна "щиро віддана вирішенню і повній імплементації" 11 питань, порушених, зокрема, угорською стороною. Ці пункти спрямовані на посилення захисту національних меншин.

Стефанішина наголосила, що Київ та Будапешт ведуть двосторонні дискусії стосовно угорських пропозицій.

"Ми очікуємо такого ж внеску у подальше взаєморозуміння, довіру та повагу і від наших сусідніх партнерів", - додала віцепрем'єр-міністерка.

У травні Віктор Орбан заявляв, що Угорщина спостерігає "позитивні ознаки" виконання Україною вимог Будапешта щодо прав угорської національної меншини.

На початку цього року глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що Україна має намір остаточно вирішити суперечку з Угорщиною щодо прав національних меншин.

