Україна втілить 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах євроінтеграції, - Стефанішина
Україна виконає 11 вимог Угорщини щодо захисту прав національних меншин у межах вступу до ЄС.
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час виступу на першій Міжурядовій конференції щодо вступу України в ЄС, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Урядовиця зазначила, що Україна "постійно й наполегливо" підтверджувала налаштованість підтримувати добрі відносини із сусідніми державами-членами ЄС, зокрема і в питаннях, пов’язаних із захистом прав національних меншин.
За її словами, зараз Україна "щиро віддана вирішенню і повній імплементації" 11 питань, порушених, зокрема, угорською стороною. Ці пункти спрямовані на посилення захисту національних меншин.
Стефанішина наголосила, що Київ та Будапешт ведуть двосторонні дискусії стосовно угорських пропозицій.
"Ми очікуємо такого ж внеску у подальше взаєморозуміння, довіру та повагу і від наших сусідніх партнерів", - додала віцепрем'єр-міністерка.
У травні Віктор Орбан заявляв, що Угорщина спостерігає "позитивні ознаки" виконання Україною вимог Будапешта щодо прав угорської національної меншини.
На початку цього року глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що Україна має намір остаточно вирішити суперечку з Угорщиною щодо прав національних меншин.
факью горбан...
контрабандистов и цыганских Бароновгордых угров за наши налоги. Пример: как кнр устанавливает свои порядки и хозяйничать в ТОРах ( территории опережающего развития)
Здається, це вже проходили.... Наслідки нікому не муляють? Чи "какая разніца"?
В ЄС потрібно вступити чи влізти, а потім...
Ну кому як мадярам цього не знати.
А ще потрібно їх відправити воювати, якого х"ра українці повинні іх захищати, щоб вони в Україні встановлювали свої правила та забаганки?
Де перелік? Народ як влада в країні, повинні їх знати.
У Берегові на зупинках першою назви пишуть Угорською потім Українською на латині , кричуща не справедливість , спілкуються російською ліпше ніж українською
Зупиніться
Бо потім будемо мати ще один внутрішній фронт
Каково хрена идти на уступки мошенникам и узурпаторам?!!!
Никто 40 лет не пустит государство в ЕС, пока не будет решен вопрос коррупцией! Так что уймитесь. Хватит здавать нац.интересы!!
Нахер этих шантажистов!!!
Мерзотниця і запроданка. Доречі, в українській мові прізвища на -ИШИН- не міняються у залежності від статі. Прізвище цієї істоти - СтефаНИШИН. А це -ішина- то змосковщений варіант. Мабуть не дочекається "асвабадітєлєй"....