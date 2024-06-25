УКР
Україна втілить 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах євроінтеграції, - Стефанішина

Україна втілить 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах євроінтеграції, - Стефанішина

Україна виконає 11 вимог Угорщини щодо захисту прав національних меншин у межах вступу до ЄС.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час виступу на першій Міжурядовій конференції щодо вступу України в ЄС, пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Урядовиця зазначила, що Україна "постійно й наполегливо" підтверджувала налаштованість підтримувати добрі відносини із сусідніми державами-членами ЄС, зокрема і в питаннях, пов’язаних із захистом прав національних меншин.

За її словами, зараз Україна "щиро віддана вирішенню і повній імплементації" 11 питань, порушених, зокрема, угорською стороною. Ці пункти спрямовані на посилення захисту національних меншин.

Стефанішина наголосила, що  Київ та Будапешт ведуть двосторонні дискусії стосовно угорських пропозицій. 

"Ми очікуємо такого ж внеску у подальше взаєморозуміння, довіру та повагу і від наших сусідніх партнерів", - додала віцепрем'єр-міністерка.

У травні Віктор Орбан заявляв, що Угорщина спостерігає "позитивні ознаки" виконання Україною вимог Будапешта щодо прав угорської національної меншини.

На початку цього року глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що Україна має намір остаточно вирішити суперечку з Угорщиною щодо прав національних меншин. 

Топ коментарі
+19
В Україні національною меншиною є лише кримські татари. Євреї та інші мають свої національні утворення за межами України
25.06.2024 20:33 Відповісти
25.06.2024 20:33 Відповісти
+16
Це заготовка під "врятуємо мову угорців! Нашу культуру притісняють! Це прадавні угорські території! Путін, допоможи!"

Здається, це вже проходили.... Наслідки нікому не муляють? Чи "какая разніца"?
25.06.2024 20:26 Відповісти
25.06.2024 20:26 Відповісти
+14
Ага! А потім ще 20 вимог,потім ще 30 і Закарпаття мадьярам віддадуть!
25.06.2024 20:24 Відповісти
25.06.2024 20:24 Відповісти
А тепер, після цього, пошліть ********* накуй. Або у сраку. На ваш вибір.
25.06.2024 20:13 Відповісти
25.06.2024 20:13 Відповісти
А давайте, втілимо всього одну..

факью горбан...
25.06.2024 20:15 Відповісти
25.06.2024 20:15 Відповісти
12) довічне право повертати ліворуч із крайнього правого ряду
25.06.2024 20:18 Відповісти
25.06.2024 20:18 Відповісти
Ага! А потім ще 20 вимог,потім ще 30 і Закарпаття мадьярам віддадуть!
25.06.2024 20:24 Відповісти
25.06.2024 20:24 Відповісти
Еще и будем содержать контрабандистов и цыганских Баронов гордых угров за наши налоги. Пример: как кнр устанавливает свои порядки и хозяйничать в ТОРах ( территории опережающего развития)
25.06.2024 23:45 Відповісти
25.06.2024 23:45 Відповісти
Це заготовка під "врятуємо мову угорців! Нашу культуру притісняють! Це прадавні угорські території! Путін, допоможи!"

Здається, це вже проходили.... Наслідки нікому не муляють? Чи "какая разніца"?
25.06.2024 20:26 Відповісти
25.06.2024 20:26 Відповісти
Не забудьте тільки за рік-другий після вступу підтерти сраку всіма тими пунктами і заборонити будь-які мадярські автономії так само як іпаний рашизм
25.06.2024 20:27 Відповісти
25.06.2024 20:27 Відповісти
Правильно!!!
В ЄС потрібно вступити чи влізти, а потім...
Ну кому як мадярам цього не знати.
25.06.2024 21:34 Відповісти
25.06.2024 21:34 Відповісти
абєщайте абєщайтє вєшать будєм патом
25.06.2024 20:28 Відповісти
25.06.2024 20:28 Відповісти
В Україні національною меншиною є лише кримські татари. Євреї та інші мають свої національні утворення за межами України
25.06.2024 20:33 Відповісти
25.06.2024 20:33 Відповісти
Кримські татари, караїми, кримчаки є корінними народами. Угорці в Україні в статусі саме національної меншини (спільноти)
27.06.2024 10:23 Відповісти
27.06.2024 10:23 Відповісти
Американці теж національна меншина? А українці, значить, вже не є корінним народом України?
27.06.2024 12:59 Відповісти
27.06.2024 12:59 Відповісти
я хотів би бачити перелік цих 11-ти ультиматумів
25.06.2024 20:49 Відповісти
25.06.2024 20:49 Відповісти
Ці паскуди нам гадять кожного разу коли ЄС їоче надати допомогу золбіть їм візоий режим!
А ще потрібно їх відправити воювати, якого х"ра українці повинні іх захищати, щоб вони в Україні встановлювали свої правила та забаганки?
25.06.2024 20:57 Відповісти
25.06.2024 20:57 Відповісти
Плюсую люто!!
25.06.2024 23:36 Відповісти
25.06.2024 23:36 Відповісти
Тут есть выбор - либо ты физдуешь на этнический "керенцварош" или ты гражданин Украины и живешь как все.
25.06.2024 20:59 Відповісти
25.06.2024 20:59 Відповісти
Так а сам перелік де? Може там взагалі пункт, віддати Закарпаття є.
Де перелік? Народ як влада в країні, повинні їх знати.
25.06.2024 21:00 Відповісти
25.06.2024 21:00 Відповісти
навіть уявити складно,які це 11!!!умов,не порушуючи згвалтовану і так Конституцію Украіни(((
25.06.2024 21:01 Відповісти
25.06.2024 21:01 Відповісти
а як щодо прав українців в Угорщині
25.06.2024 21:13 Відповісти
25.06.2024 21:13 Відповісти
А як щодо прав українців в Україні?
25.06.2024 22:02 Відповісти
25.06.2024 22:02 Відповісти
Так само.
27.06.2024 13:03 Відповісти
27.06.2024 13:03 Відповісти
Идиоты. Как бы вы не вылизывали ОРбану анус он все равно будет против Украины и бросать палки нам в колеса. Орбану на самом деле насрать на закарпатцев. Его цель срать Украине за деньги *****.
25.06.2024 21:32 Відповісти
25.06.2024 21:32 Відповісти
Ви серйозно?
У Берегові на зупинках першою назви пишуть Угорською потім Українською на латині , кричуща не справедливість , спілкуються російською ліпше ніж українською
Зупиніться
Бо потім будемо мати ще один внутрішній фронт
25.06.2024 21:32 Відповісти
25.06.2024 21:32 Відповісти
Ці ляльки на кшталт стефанишиної здадуть інтереси України й оком не моргнуть!
25.06.2024 21:36 Відповісти
25.06.2024 21:36 Відповісти
Ви її ображаєте. Яка вона лялька, вона "корабельная сосна".
26.06.2024 07:47 Відповісти
26.06.2024 07:47 Відповісти
А можно перечислить пункты??
Каково хрена идти на уступки мошенникам и узурпаторам?!!!
Никто 40 лет не пустит государство в ЕС, пока не будет решен вопрос коррупцией! Так что уймитесь. Хватит здавать нац.интересы!!
Нахер этих шантажистов!!!
25.06.2024 23:34 Відповісти
25.06.2024 23:34 Відповісти
Ця СтефанІШИНА - запроданка. Вона здає інтереси України і Українців. Хто там у районах з компактним проживанням цієї циганви був чи жив то бачив, що до українців там ставлення як у німому кіно. Мадяри принципово не знають, не вчать і не послуговуються українською мовою. Над дітьми у школах знущаються, принципово- мадярською. Українські діти приходять з тих шкіл (молитвами таких стефанІШИНИХ ставших угорськими) у сльозах. Хай би ця мерзотниця відправила своїх дітей до такої школи!
Мерзотниця і запроданка. Доречі, в українській мові прізвища на -ИШИН- не міняються у залежності від статі. Прізвище цієї істоти - СтефаНИШИН. А це -ішина- то змосковщений варіант. Мабуть не дочекається "асвабадітєлєй"....
26.06.2024 08:26 Відповісти
26.06.2024 08:26 Відповісти
 
 