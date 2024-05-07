Угорщина вбачає "позитивні ознаки" у переговорах з Україною щодо прав нацменшин

В останні тижні спостерігаються "позитивні ознаки" виконання Україною вимог Будапешта щодо прав угорської національної меншини.

Про це заявив державний секретар закордонних справ Угорщини Трістан Азбей, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ в Брюсселі у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він нагадав, що Угорщина вимагає від українського керівництва повного відновлення прав угорської меншини в Україні, "які порушувались чи були зменшені щонайменше з 2015 року".

"Ми вимагаємо відновлення мовних і освітніх прав у щоденному житті угорської меншини. Це те, про що ми говоримо з Україною роками. В останні тижні ми помітили деякі позитивні ознаки. Але необхідно ще якийсь час зачекати, перш ніж усі вимоги щодо прав меншин будуть виконані", - зазначив Азбей.

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Наприкінці квітня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не відступає від своєї ключової вимоги для зустрічі Віктора Орбана і Володимира Зеленського – відновлення всіх прав угорської меншини, які та мала у 2015 році.