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Угорщина вбачає "позитивні ознаки" у переговорах з Україною щодо прав нацменшин

Угоршина бачить

В останні тижні спостерігаються "позитивні ознаки" виконання Україною вимог Будапешта щодо прав угорської національної меншини.

Про це заявив державний секретар закордонних справ Угорщини Трістан Азбей, прибувши на зустріч міністрів закордонних справ в Брюсселі у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Він нагадав, що Угорщина вимагає від українського керівництва повного відновлення прав угорської меншини в Україні, "які порушувались чи були зменшені щонайменше з 2015 року".

"Ми вимагаємо відновлення мовних і освітніх прав у щоденному житті угорської меншини. Це те, про що ми говоримо з Україною роками. В останні тижні ми помітили деякі позитивні ознаки. Але необхідно ще якийсь час зачекати, перш ніж усі вимоги щодо прав меншин будуть виконані", - зазначив Азбей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина надіслала лист країнам ЄС щодо порушення прав угорської меншини в Україні, - ЗМІ

Наприкінці квітня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не відступає від своєї ключової вимоги для зустрічі Віктора Орбана і Володимира Зеленського – відновлення всіх прав угорської меншини, які та мала у 2015 році.

Автор: 

Угорщина (2264) нацменшини (190) Сійярто Петер (352)


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Топ коментарі
+9
Поки не повідкривають у себе українські школи, немає чого з ними і говорити.
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07.05.2024 12:25
+6
Українську , другою державною , в Угорщині. Потім подивимся !
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07.05.2024 12:27
+4
...навіть не ознаки-вона прарашистським гавном і є...
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07.05.2024 12:53
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Поки не повідкривають у себе українські школи, немає чого з ними і говорити.
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07.05.2024 12:25 Відповісти
Українську , другою державною , в Угорщині. Потім подивимся !
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07.05.2024 12:27 Відповісти
Буба з Орбаном на нарах зустрінуться.
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07.05.2024 12:27 Відповісти
Нинішня угорська влада має всі ознаки прарашистскава ванючєва гавна...
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07.05.2024 12:31 Відповісти
...навіть не ознаки-вона прарашистським гавном і є...
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07.05.2024 12:53 Відповісти
Сподіваюся, угорці України будуть досить великодушні і дозволять українцям теж мати деякі права у своїй країні!
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07.05.2024 13:01 Відповісти
Во-во...
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07.05.2024 13:13 Відповісти
Продажні українські чиновники влаштували в Україні прохідний двір,
угорцям потрібно ввести візовий режим, тоді вони іншої заспівають.
Також, якщо вони так ******* Україну і хочуть тут жити, в першу чергу вручити повістки,
нехай доводять свою любов, а якщо не доведуть, нехай чухають в Угорщину і дома качають свої права!
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07.05.2024 13:08 Відповісти
Та що владі, поплюжте мову українців, знищуйте їх культуру, головне не чіпайте єврейське. Так 73%? Я не помилився? Як там телеканал Фрідом на кацапській мові, віщає на всю Україну попри заборону цією ворожою і терористичної мови в Україні? Ви не повірите, навіть в окремих областях сходу і півдня, Колегії в Управлінні поліції проходять наполовину на кацапській мові.
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07.05.2024 13:36 Відповісти
Які ще "позитивні ознаки"??? Шо там планують зелені гниди ?
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07.05.2024 13:44 Відповісти
перед вилизуванням очка пуйлу, зе-гной проводе тренування на мадярах, а хохли по пояс у марафоні.
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07.05.2024 15:46 Відповісти
 
 