Венгрия видит "положительные признаки" в переговорах с Украиной о правах нацменьшинств
В последние недели наблюдаются "позитивные признаки" выполнения Украиной требований Будапешта относительно прав венгерского национального меньшинства.
Об этом заявил государственный секретарь иностранных дел Венгрии Тристан Азбей, прибыв на встречу министров иностранных дел в Брюсселе во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Он напомнил, что Венгрия требует от украинского руководства полного восстановления прав венгерского меньшинства в Украине, "которые нарушались или были уменьшены как минимум с 2015 года".
"Мы требуем восстановления языковых и образовательных прав в повседневной жизни венгерского меньшинства. Это то, о чем мы говорим с Украиной годами. В последние недели мы заметили некоторые положительные признаки. Но необходимо еще некоторое время подождать, прежде чем все требования по правам меньшинств будут выполнены", - отметил Азбей.
В конце апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не отступает от своего ключевого требования для встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского - восстановления всех прав венгерского меньшинства, которые оно имело в 2015 году.
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угорцям потрібно ввести візовий режим, тоді вони іншої заспівають.
Також, якщо вони так ******* Україну і хочуть тут жити, в першу чергу вручити повістки,
нехай доводять свою любов, а якщо не доведуть, нехай чухають в Угорщину і дома качають свої права!