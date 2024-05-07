Венгрия видит "положительные признаки" в переговорах с Украиной о правах нацменьшинств

В последние недели наблюдаются "позитивные признаки" выполнения Украиной требований Будапешта относительно прав венгерского национального меньшинства.

Об этом заявил государственный секретарь иностранных дел Венгрии Тристан Азбей, прибыв на встречу министров иностранных дел в Брюсселе во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он напомнил, что Венгрия требует от украинского руководства полного восстановления прав венгерского меньшинства в Украине, "которые нарушались или были уменьшены как минимум с 2015 года".

"Мы требуем восстановления языковых и образовательных прав в повседневной жизни венгерского меньшинства. Это то, о чем мы говорим с Украиной годами. В последние недели мы заметили некоторые положительные признаки. Но необходимо еще некоторое время подождать, прежде чем все требования по правам меньшинств будут выполнены", - отметил Азбей.

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В конце апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не отступает от своего ключевого требования для встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского - восстановления всех прав венгерского меньшинства, которые оно имело в 2015 году.