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Венгрия видит "положительные признаки" в переговорах с Украиной о правах нацменьшинств

Угоршина бачить

В последние недели наблюдаются "позитивные признаки" выполнения Украиной требований Будапешта относительно прав венгерского национального меньшинства.

Об этом заявил государственный секретарь иностранных дел Венгрии Тристан Азбей, прибыв на встречу министров иностранных дел в Брюсселе во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Он напомнил, что Венгрия требует от украинского руководства полного восстановления прав венгерского меньшинства в Украине, "которые нарушались или были уменьшены как минимум с 2015 года".

"Мы требуем восстановления языковых и образовательных прав в повседневной жизни венгерского меньшинства. Это то, о чем мы говорим с Украиной годами. В последние недели мы заметили некоторые положительные признаки. Но необходимо еще некоторое время подождать, прежде чем все требования по правам меньшинств будут выполнены", - отметил Азбей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не будет выдавать Украине беглецов от мобилизации и не позволит "отправить их на смерть", - вице-премьер Шемьен

В конце апреля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не отступает от своего ключевого требования для встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского - восстановления всех прав венгерского меньшинства, которые оно имело в 2015 году.

Автор: 

Венгрия (1934) нацменьшинства (231) Сийярто Петер (320)


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Топ комментарии
+9
Поки не повідкривають у себе українські школи, немає чого з ними і говорити.
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07.05.2024 12:25
+6
Українську , другою державною , в Угорщині. Потім подивимся !
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07.05.2024 12:27
+4
...навіть не ознаки-вона прарашистським гавном і є...
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07.05.2024 12:53
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Поки не повідкривають у себе українські школи, немає чого з ними і говорити.
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07.05.2024 12:25 Ответить
Українську , другою державною , в Угорщині. Потім подивимся !
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07.05.2024 12:27 Ответить
Буба з Орбаном на нарах зустрінуться.
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07.05.2024 12:27 Ответить
Нинішня угорська влада має всі ознаки прарашистскава ванючєва гавна...
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07.05.2024 12:31 Ответить
...навіть не ознаки-вона прарашистським гавном і є...
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07.05.2024 12:53 Ответить
Сподіваюся, угорці України будуть досить великодушні і дозволять українцям теж мати деякі права у своїй країні!
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07.05.2024 13:01 Ответить
Во-во...
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07.05.2024 13:13 Ответить
Продажні українські чиновники влаштували в Україні прохідний двір,
угорцям потрібно ввести візовий режим, тоді вони іншої заспівають.
Також, якщо вони так ******* Україну і хочуть тут жити, в першу чергу вручити повістки,
нехай доводять свою любов, а якщо не доведуть, нехай чухають в Угорщину і дома качають свої права!
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07.05.2024 13:08 Ответить
Та що владі, поплюжте мову українців, знищуйте їх культуру, головне не чіпайте єврейське. Так 73%? Я не помилився? Як там телеканал Фрідом на кацапській мові, віщає на всю Україну попри заборону цією ворожою і терористичної мови в Україні? Ви не повірите, навіть в окремих областях сходу і півдня, Колегії в Управлінні поліції проходять наполовину на кацапській мові.
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07.05.2024 13:36 Ответить
Які ще "позитивні ознаки"??? Шо там планують зелені гниди ?
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07.05.2024 13:44 Ответить
перед вилизуванням очка пуйлу, зе-гной проводе тренування на мадярах, а хохли по пояс у марафоні.
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07.05.2024 15:46 Ответить
 
 