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Венгрия не будет выдавать Украине беглецов от мобилизации и не позволит "отправить их на смерть", - вице-премьер Шемьен

Угорщина не видаватиме Україні втікачів від мобілізації

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен сказал, что его страна не будет выдавать Украине беглецов от мобилизации, поскольку якобы не хочет, чтобы их "отправили на смерть".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание atv.hu.

По его словам, каждый беженец из Украины в Венгрии в полной безопасности и получает всю помощь.

"Венгрия не будет выдавать Украине беженцев. Мы не расследуем, является ли человек, по словам украинцев, военнообязанным или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", - пояснил Шемьен.

Вице-премьер заявил, что в случае закарпатских венгров это является "естественным национальным долгом" Венгрии. А в случае с украинцами - это гуманитарный и юридический жест.

"Украинцы хотят их передачи, чтобы их отправили на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим", - подытожил Шемьен.

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Приостановление выдачи документов для украинцев за рубежом

23 апреля 2024 года ГП "Документ" прекратило выдавать документы за рубежом по "техническим причинам".

Глава МИД Кулеба сказал, пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.

Ранее СМИ обнародовали документ, в котором МИД приказал руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан призывного возраста.

Также читайте: Чехия не поддерживает украинских мужчин, пытающихся избежать военного призыва, - глава МИД Липавский

Автор: 

Венгрия (1933) уклонисты (809)


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Топ комментарии
+17
ДАЙ НАМ БОГ СИЛ КОГДА-ТО ПРИПРОМНИТЬ ЭТО УГОРЦАМ.
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06.05.2024 13:49
+15
Іншими словами Жолт Шем'єн сказав, що хай замість втікачів вбивають мирне населення України, жінок, дітей, людей похилого віку. А здорових втікачів не можна посилати на смерть, не можна щоб вони захищали свою Батьківщину.
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06.05.2024 13:59
+14
******* тепер найкращі друзі ухилянтів!
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06.05.2024 13:57
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Тоді потрібно і росіян, які тікають від війни теж приймати, якщо ви вибрали стратегію витягувати з обох країн відмовників воювати. Я не підтримую росіян. Просто є така стратегія коли витягають з країн всіх небажаючих воювати і це теж наближає мир якоюсь мірою. Звичайно перевіряти потрібно всіх теж.
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06.05.2024 14:59 Ответить
Ни одна страна мира не выдает и не будет выдавать людей, которые не нарушают закон в людоедскую. страну.
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06.05.2024 16:06 Ответить
Хотя нет, есть страны, которые могут выдать: россия, беларусь, кндр.
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06.05.2024 16:07 Ответить
Я вообще не понимаю в чем проблема. Надо разрешить выезд ухилянтам, только со всей родней, с папой и мамой, с дедушками и бабушками. Они добровольно отказываються от пенсий, и добровольно подписываются под пожизненным запретом на въезд в Украину.
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06.05.2024 17:46 Ответить
З жодної країни Заходу ніхто не видасть, я вже говорив. зе влада і її троллі дрочать заяви на західних інфопомийках, причому заяви тих єврочиновників, які точно нічого не вирішують
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06.05.2024 22:15 Ответить
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