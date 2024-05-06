Венгрия не будет выдавать Украине беглецов от мобилизации и не позволит "отправить их на смерть", - вице-премьер Шемьен

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен сказал, что его страна не будет выдавать Украине беглецов от мобилизации, поскольку якобы не хочет, чтобы их "отправили на смерть".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание atv.hu.

По его словам, каждый беженец из Украины в Венгрии в полной безопасности и получает всю помощь.

"Венгрия не будет выдавать Украине беженцев. Мы не расследуем, является ли человек, по словам украинцев, военнообязанным или нет. Исходя из элементарной гуманности, мы не позволим отправить их на смерть", - пояснил Шемьен.

Вице-премьер заявил, что в случае закарпатских венгров это является "естественным национальным долгом" Венгрии. А в случае с украинцами - это гуманитарный и юридический жест.

"Украинцы хотят их передачи, чтобы их отправили на войну, на фронт, где гибнут люди. Поэтому те, кто сбежал к нам из Украины, все в безопасности, и мы их не выдадим", - подытожил Шемьен.

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Приостановление выдачи документов для украинцев за рубежом

23 апреля 2024 года ГП "Документ" прекратило выдавать документы за рубежом по "техническим причинам".

Глава МИД Кулеба сказал, пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

В МИД объяснили, что предоставление консульских услуг ограничено временно. Его обещают восстановить в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета.

Ранее СМИ обнародовали документ, в котором МИД приказал руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан призывного возраста.

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