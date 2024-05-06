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Угорщина не видаватиме Україні втікачів від мобілізації та не дозволить "відправити їх на смерть", - віцепрем’єр Шем’єн

Угорщина не видаватиме Україні втікачів від мобілізації

Віцепрем’єр Угорщини Жолт Шем’єн сказав, що його країна не видаватиме Україні втікачів від мобілізації, оскільки нібито не хоче, щоб їх "відправили на смерть".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання atv.hu.

За його словами, кожен біженець з України в Угорщині у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу.

"Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть", - пояснив Шем'єн.

Віцепрем'єр заявив, що у випадку закарпатських угорців це є "природнім національним обов'язком" Угорщини. А у випадку з українцями - це гуманітарний та юридичний жест.

"Українці хочуть їхньої передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо", - підсумував Шем'єн.

Читайте: У Німеччині планують обговорити ситуацію з українськими чоловіками: потрібне загальнонаціональне рішення

Призупинення видачі документів для українців за кордоном

23 квітня 2024 року ДП "Документ" припинило видавати документи за кордоном з "технічних причин".

Глава МЗС Кулеба сказав, перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

Раніше ЗМІ оприлюднили документ, в якому МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян призовного віку.

Читайте: Чехія не підтримує українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову, - голова МЗС Ліпавський

Автор: 

Угорщина (2262) ухилянти (877)


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Топ коментарі
+17
ДАЙ НАМ БОГ СИЛ КОГДА-ТО ПРИПРОМНИТЬ ЭТО УГОРЦАМ.
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06.05.2024 13:49
+15
Іншими словами Жолт Шем'єн сказав, що хай замість втікачів вбивають мирне населення України, жінок, дітей, людей похилого віку. А здорових втікачів не можна посилати на смерть, не можна щоб вони захищали свою Батьківщину.
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06.05.2024 13:59
+14
******* тепер найкращі друзі ухилянтів!
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06.05.2024 13:57
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Тоді потрібно і росіян, які тікають від війни теж приймати, якщо ви вибрали стратегію витягувати з обох країн відмовників воювати. Я не підтримую росіян. Просто є така стратегія коли витягають з країн всіх небажаючих воювати і це теж наближає мир якоюсь мірою. Звичайно перевіряти потрібно всіх теж.
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06.05.2024 14:59 Відповісти
Ни одна страна мира не выдает и не будет выдавать людей, которые не нарушают закон в людоедскую. страну.
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06.05.2024 16:06 Відповісти
Хотя нет, есть страны, которые могут выдать: россия, беларусь, кндр.
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06.05.2024 16:07 Відповісти
Я вообще не понимаю в чем проблема. Надо разрешить выезд ухилянтам, только со всей родней, с папой и мамой, с дедушками и бабушками. Они добровольно отказываються от пенсий, и добровольно подписываются под пожизненным запретом на въезд в Украину.
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06.05.2024 17:46 Відповісти
З жодної країни Заходу ніхто не видасть, я вже говорив. зе влада і її троллі дрочать заяви на західних інфопомийках, причому заяви тих єврочиновників, які точно нічого не вирішують
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06.05.2024 22:15 Відповісти
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