Угорщина не видаватиме Україні втікачів від мобілізації та не дозволить "відправити їх на смерть", - віцепрем’єр Шем’єн

Віцепрем’єр Угорщини Жолт Шем’єн сказав, що його країна не видаватиме Україні втікачів від мобілізації, оскільки нібито не хоче, щоб їх "відправили на смерть".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання atv.hu.

За його словами, кожен біженець з України в Угорщині у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу.

"Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть", - пояснив Шем'єн.

Віцепрем'єр заявив, що у випадку закарпатських угорців це є "природнім національним обов'язком" Угорщини. А у випадку з українцями - це гуманітарний та юридичний жест.

"Українці хочуть їхньої передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо", - підсумував Шем'єн.

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Призупинення видачі документів для українців за кордоном

23 квітня 2024 року ДП "Документ" припинило видавати документи за кордоном з "технічних причин".

Глава МЗС Кулеба сказав, перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.

Раніше ЗМІ оприлюднили документ, в якому МЗС наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян призовного віку.

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