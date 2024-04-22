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Новини Мобілізація
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23 квітня всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку, - ЗМІ

мобілізація

Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для громадян призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз’яснень положень закону щодо посилення мобілізації.

Лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги опублікувало видання ZN.UA, інформує Цензор.НЕТ.

"З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією рф проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років", — йдеться у листі за підписом Сибіги.

Зазначається, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

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Пункти 6 та 16 статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", на які посилається МЗС, передбачають:

  • 6) встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;
  • 16) забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку у Міністерстві оборони України, Службі безпеки України чи Службі зовнішньої розвідки України, змінювати місце проживання (місце перебування) без дозволу військового комісара або керівника відповідного органу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України; обмежувати проходження альтернативної (невійськової) служби;

Також читайте: Закон про мобілізацію в Україні опубліковано: він набуде чинності 18 травня

Автор: 

МЗС (4113) мобілізація (3044) Сибіга Андрій (393)


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Топ коментарі
+60
Те , що і зараз заважає - це пряме порушення прав людини !
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22.04.2024 22:36
+49
Після такого кроку всі чоловіки призовного віку одразу відчули приплив щирого патріотизму і вже збирають речі, аби повернутися в Україну, влада якої не забуває про своїх громадян навіть за кордоном, намагаючись і там ускладнити їм життя.
Гіршої погані, ніж ЗЕскоти в країні ще не було. Тепер не тільки в Україні бачитимуть, як щиро та самовіддано українська влада бореться з власними громадянами, навіть якщо останнім пощастило вирватися з цієї в'язниці.
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22.04.2024 22:44
+34
Закон ще в дію не вступив а зелені вже заборонили. Дебіли кончені
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22.04.2024 22:34
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Копію опублікували на ZN.UA. Як це нема?
Земарафон далеко пасе задніх порівняно з ЦЕНЗОР.НЕТ.
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23.04.2024 11:07 Відповісти
Цього замало. Треба ще ввести кримінальну відповідальність для цих сук та формувати з них штрафні батальйони.
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23.04.2024 10:02 Відповісти
А в пешее эротическое путешествие не хочешь сходить? Повторяю в который раз: причем тут люди которые выехали на ПМЖ в другие страны задолго до войны?
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23.04.2024 23:59 Відповісти
О, как импортные патриёты возбудились! Вы бы так, в очереди к ТЦК красноречили. Про необходимость мобилизации, про вражью навалу, про разрушаемую Украину, про брошенных под захватчиков своих родителей... Особы третьего пола, в памперсах!
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23.04.2024 10:11 Відповісти
Ты с какого окопа пишешь, имбецил?
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23.04.2024 10:56 Відповісти
то топитель за зеопо-подоляковских, скоро сменит ник)
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23.04.2024 11:25 Відповісти
Ты в очереди стоишь?
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29.04.2024 16:51 Відповісти
держава тебе не залишить синку
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23.04.2024 10:17 Відповісти
Так 60 років включно чи виключно?! Невже складно додати одне слово для чіткості?
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23.04.2024 10:27 Відповісти
!!! БІНГО !!!
по-кацапські "гойда"!!!
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23.04.2024 10:35 Відповісти
СИЛОЮ НЕ БУДЕШ МИЛОЮ !!! І хоч трісни усе решта Пусте. Мають не лише репресії бути...
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23.04.2024 10:48 Відповісти
При зелених вони точно не будуть повертатись,тому що ця клоака наперед демотивує заробітчан і біженців.
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23.04.2024 10:59 Відповісти
Не тільки при зелених, а при всій кодлі мусорів, тцкунів, дпсук, суддів, прокурорів, бо ці падли є основою будь-якої антиукраїнської влади, а за час війни роздухарилися, увійшли у смак, і вже нікому життя не дадуть, хоч після війни, хоч після уходу ********. І мирно вони не підуть.
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23.04.2024 11:30 Відповісти
призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років", - йдеться у листі за підписом Сибіги. Джерело:

Стаття 24 КУ.Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Но в нас то Конституція на паузі.
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23.04.2024 11:00 Відповісти
Конституцію замінює ермак,як і преза ВОЗ. Думається,ненадовго.
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23.04.2024 11:10 Відповісти
підорасти зелені
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23.04.2024 11:47 Відповісти
как ждуны все недовольны
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23.04.2024 12:12 Відповісти
Не розколюйте суспільство, не роз'єднуйте українців бо тільки в єдності наша сила. Треба робити так щоб кожен робив що міг для перемоги - воював, донатив, волонтерів, плів сітки і т.і. Такі недолугі дії влади бьют клин в суспільство, нічим не допоможуть ні армії, ні державі, але дають грунт для пропаганди наших ворогів та викликають подив наших західних союзників. Ну хоть один хід наперед хтось думав перед тим як робити такі кроки?
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23.04.2024 20:55 Відповісти
А нарид думал на шаг вперёд, когда голосовал за зелёную плесень? Или тогда было прикольно?
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24.04.2024 00:01 Відповісти
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