Оновлення чоловіками даних для отримання консульських послуг не означає вручення повістки за кордоном, - "слуга народу" Веніславський
Оновлення військово-облікових даних чоловіками за кордоном необхідно для того, щоб працівники ТЦК розуміли, хто знаходиться за кордоном і не витрачали час на оформлення повісток в Україні.
Про це заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Оновлення персональних даних для отримання консульських послуг – це лише засіб, для того, щоб ми розуміли, хто з громадян України, які є військовозобов’язаними, перебувають або постійно проживають за кордоном. Для того, щоб ми не складали, ТЦК не складали їм повістки, не витрачали на це час і ресурси", – пояснює Веніславський.
За його словами, після того, як чоловіки оновлять свої військово-облікові дані у консульствах, повістки їм надсилатися не будуть. "Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, тому що це вручають представники ТЦК СП, а за кордоном їхня юрисдикція не поширюється", – зазначив народний депутат.
Веніславський додав, що також немає процедури повернення чоловіків до України.
"Ніяких негативних наслідків для громадян України, які хочуть оновити свої дані, документи, паспорти, чи отримати консульські послуги, точно не буде. Треба пояснити, що отримання військово-облікового документа ніяким чином не означає, що ці громадяни завтра чи післязавтра будуть мобілізовані, тому що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон і якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, в принципі, досить складно", – каже Веніславський.
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Це може означати лише одне, - що держава не контролює свої власні кордони, не веде облік перетину кордонів, - тобто, не виконує одну зі своїх властивих функцій.
Це явне безсилля влади, таким чином, перекладається на плечі звичайних громадян у вигляді додаткових повинностей і обмежень.
У влади не встає, і вона змушує громадян, щоб вони їй посмоктали її державний орган, - для підтримки державного лібідо. )))
Там черт ногу сломает и базы МО ни будут дружить с базами погранцов, а базам налоговой пох на обоих.
К примеру Киевский ощад не видит карты львовского.
С каждым обновлением это еще больше запутывается.
Нет денег, времени и специалистов это все уничтожить и написать заново
Якщо двигун гуде, але передаточні вузли не працюють належним чином, то вся ця видимість роботи йде у свисток. Як то кажуть, в результаті маємо факт на ліцо (тобто, х... на рило, по-простонародному).
Начало 90-стых. Донецк ХБК нач караула охраны уволился и по повестке вернулся в Азербайджан на войну.
На вопрос, не дурак ли?
Ответил "Родственники не поймут" Уехал с концами.
Нет и не может быть такого решения ЕС.. )))
)))
Все всем продлят !))
Если у них есть доступ ко всем базам - то ро ним они прекрасно видят, кто в Украине,а кто нет...!!!
Ох и забрехались...
Так из кожи лезут, что бы обмануть ..
А следовательно НА ТЕХ, КТО ЗА РУБЕЖОМ - её законодательство НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, как бы она это не "прописывала"!!!
Никто никого никуда не отправит )))