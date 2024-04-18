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Новини Мобілізація
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Оновлення чоловіками даних для отримання консульських послуг не означає вручення повістки за кордоном, - "слуга народу" Веніславський

мобілізація

Оновлення військово-облікових даних чоловіками за кордоном необхідно для того, щоб працівники ТЦК розуміли, хто знаходиться за кордоном і не витрачали час на оформлення повісток в Україні.

Про це заявив народний депутат із фракції "Слуга народу" Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Оновлення персональних даних для отримання консульських послуг – це лише засіб, для того, щоб ми розуміли, хто з громадян України, які є військовозобов’язаними, перебувають або постійно проживають за кордоном. Для того, щоб ми не складали, ТЦК не складали їм повістки, не витрачали на це час і ресурси", – пояснює Веніславський.

За його словами, після того, як чоловіки оновлять свої військово-облікові дані у консульствах, повістки їм надсилатися не будуть. "Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, тому що це вручають представники ТЦК СП, а за кордоном їхня юрисдикція не поширюється", – зазначив народний депутат.

Веніславський додав, що також немає процедури повернення чоловіків до України.

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"Ніяких негативних наслідків для громадян України, які хочуть оновити свої дані, документи, паспорти, чи отримати консульські послуги, точно не буде. Треба пояснити, що отримання військово-облікового документа ніяким чином не означає, що ці громадяни завтра чи післязавтра будуть мобілізовані, тому що механізму, який би змусив громадян України повернутися, якщо вони цього не хочуть, якщо вони легально перетнули державний кордон і якщо щодо них немає кримінальних проваджень в Україні, в принципі, досить складно", – каже Веніславський.

Автор: 

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Топ коментарі
+11
Оновлення військово-облікових даних чоловіками за кордоном необхідно для того, щоб працівники ТЦК розуміли, хто знаходиться за кордоном і не витрачали час на оформлення повісток в Україні. Джерело:
************
Це може означати лише одне, - що держава не контролює свої власні кордони, не веде облік перетину кордонів, - тобто, не виконує одну зі своїх властивих функцій.
Це явне безсилля влади, таким чином, перекладається на плечі звичайних громадян у вигляді додаткових повинностей і обмежень.

У влади не встає, і вона змушує громадян, щоб вони їй посмоктали її державний орган, - для підтримки державного лібідо. )))
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18.04.2024 01:49
+10
Курорти Туреччини і Єгипту забиті руснею. Поясніть будь ласка у кого КНДР і у кого втрати 6:1?
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18.04.2024 00:17
+10
Означає - не означає. Тоді накуя кому їх оновлювати? Тим більше що сказали що всі бази об'єднані. Тоді не важко зробити запрос і перевірити чи людина в країні чи виїхала і коли саме виїхала и коли останній раз в'їжджала. То до чого тоді те оновлення? Ой, та невже ж знову ********? Ніколи такого не було і ось знову...
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18.04.2024 01:22
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Ну так ніхто по повістці,все одно би не з'явився.
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18.04.2024 00:15 Відповісти
Угу. А от за паспортом аж бігом з'являються. А без діючого документу ти там ніхто, і звуть ніяк.
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18.04.2024 02:50 Відповісти
Якщо зеленомордий, як і кацап, відкрив свою піхву, то значить бреше. Якщо навіть за кордоном видадуть повістку, то все одно будуть обілечувати штрафами, та й проблеми з паспортом, або ще якісь проблеми люди будуть мати.
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18.04.2024 07:55 Відповісти
Курорти Туреччини і Єгипту забиті руснею. Поясніть будь ласка у кого КНДР і у кого втрати 6:1?
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18.04.2024 00:17 Відповісти
а в кого населення більше в 4 рази? крім того, що цапи ще можуть і женуть на штурми населення з окупованих територій України...
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18.04.2024 01:29 Відповісти
🤣🤣🤣🤣 забиті руснею???? Майже кожен поважаючий заклад за кордоном має табличку: " no ruSSian" no ruSSian" або щось на кшталт цього, піда.рососіяни це лишньохромосомі потомственно опущені недотварини, візит яких не бажаний у будь - якому куточку світу!
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18.04.2024 06:47 Відповісти
Хм... Ну как бы особо зарубежем консульские услуги особо не нужны. А ехать для их оформления через всю страну мало кто захочет. Большая часть беженцев из Украины живёт в "пгт" ЕС, а не в столицах.
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18.04.2024 00:27 Відповісти
Консульські послуги це зазвичай поновлення паспорту та інших папірців які потрібні для отримання допомоги, перетину кордону і т.і. Тому хоч не хоч, а іноді доводиться.
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18.04.2024 00:49 Відповісти
Ну т.е просто усложнение жизни беженцев. Не знаю, как, где, но в Германии есть "серый паспорт" чисто для таких случаев.
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18.04.2024 01:02 Відповісти
Та нема тут особливого ускладнення український загран діє аж 10 років сходив до консула поставив печатку ,ще 10. А наприклад ізраїльський всього 1 рік - оце от ускладнення.
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18.04.2024 01:13 Відповісти
Ну значит закон для граждан вне Украины неочем.
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18.04.2024 01:42 Відповісти
НО... Ребенок выехал в начале войны, теперь ему 18 он должен был стать на военный учёт... Как на него стать?))
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18.04.2024 01:46 Відповісти
а треба ставити дитині на так званий "військовий облік" за кордоном ??? як на мене ні !!! нехай 95-й зе-анал воюює !!!
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18.04.2024 05:03 Відповісти
Діди казали в 1943 коли совєти повернулись в Україну, таким давали строк і гнали на штурм Дніпра без зброї. Нібито за неявку у військомат і відмову евакуюватись в тил. І не хвилювало що в 41 році вони були ще дітьми. Тому місцевих дідів 1927-28 років народження на Лівобережній завжди було не так вже й багато.
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18.04.2024 16:28 Відповісти
Моя прабабуля говорила, что многие погибли из-за голодомора. В 43 у большинства граждан тюрьмы народов не было паспортов. Их возраст определяли "на глаз", а вот гибли они от голода в 32-33 годах очень быстро в силу малого возраста, развивающегося организма, ускоренного метаболизма, слабости, по большей части, именно на левобережной територии Украины. Но это лишь моё восприятие.
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18.04.2024 20:46 Відповісти
Продовження паспорта не має сенсу, бо в ЄС їх максимальний термін дії 10 років
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18.04.2024 06:38 Відповісти
Пхах, так і бачу як заходе такий чоловік призивного віку до консульства й тут позаду матеріалізуються ТЦКашники, колють снодійне й везуть тишком через усі кордони, як колись Моссад нацистів.
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18.04.2024 00:36 Відповісти
Їм просто не продовжать паспорт.
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18.04.2024 00:52 Відповісти
Ніт, можливо, коли приймуть нове положення до закону про позбавлення громадянства.
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18.04.2024 00:56 Відповісти
а якщо біженець і паспорта немає що продовжувати?
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18.04.2024 02:11 Відповісти
Просто об'єднайте бази даних з МЗС й прикордонниками, а не підливайте нового палива в істерію срачів про мобілізацію.
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18.04.2024 00:54 Відповісти
Так а шо на рахунок Оберігу, до котрого під'єднана база прикордонників? Брехня явна - все вони бачать, хто виїхав офіційно чз пункти пропуску. Тих хто через гори-річки пробрався, скоріше за все не бачать. Просто хочуть електронні повістки таки впровадити окремою постановою кабміну, і дотискати людей до ще більшої відповідальності, більших штрафів. Так що ось вам, а не оновлення даних.
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18.04.2024 00:58 Відповісти
І всі як один кинулись в консульства оновлювати дані
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18.04.2024 01:12 Відповісти
Означає - не означає. Тоді накуя кому їх оновлювати? Тим більше що сказали що всі бази об'єднані. Тоді не важко зробити запрос і перевірити чи людина в країні чи виїхала і коли саме виїхала и коли останній раз в'їжджала. То до чого тоді те оновлення? Ой, та невже ж знову ********? Ніколи такого не було і ось знову...
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18.04.2024 01:22 Відповісти
А чoму? Тому що там є ті,кого не треба " турбувати",та на деякий час потрібно " забути". Там більшість" біженців", які моляться ,щоб війна ніколи не скінчилася, бо вони попали " в рай".,ні віз не треба ,нічого,ще й бабло дають.
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18.04.2024 01:36 Відповісти
Оновлення військово-облікових даних чоловіками за кордоном необхідно для того, щоб працівники ТЦК розуміли, хто знаходиться за кордоном і не витрачали час на оформлення повісток в Україні. Джерело:
************
Це може означати лише одне, - що держава не контролює свої власні кордони, не веде облік перетину кордонів, - тобто, не виконує одну зі своїх властивих функцій.
Це явне безсилля влади, таким чином, перекладається на плечі звичайних громадян у вигляді додаткових повинностей і обмежень.

У влади не встає, і вона змушує громадян, щоб вони їй посмоктали її державний орган, - для підтримки державного лібідо. )))
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18.04.2024 01:49 Відповісти
Держава контролюе. Но вы путаете работу работу Виндовс 7 на вашем компе и синхронизацию баз данных по стране.
Там черт ногу сломает и базы МО ни будут дружить с базами погранцов, а базам налоговой пох на обоих.
К примеру Киевский ощад не видит карты львовского.
С каждым обновлением это еще больше запутывается.
Нет денег, времени и специалистов это все уничтожить и написать заново
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18.04.2024 09:01 Відповісти
Ну, так ото ж. До сраки така срака, і такий "контроль".
Якщо двигун гуде, але передаточні вузли не працюють належним чином, то вся ця видимість роботи йде у свисток. Як то кажуть, в результаті маємо факт на ліцо (тобто, х... на рило, по-простонародному).
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18.04.2024 10:11 Відповісти
Живу в Европе. С нами живёт один шофер с Украины. Ему звонят регулярно с военкомата и требуют отправится на фронт.
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18.04.2024 02:17 Відповісти
А вот им хер.
Начало 90-стых. Донецк ХБК нач караула охраны уволился и по повестке вернулся в Азербайджан на войну.
На вопрос, не дурак ли?
Ответил "Родственники не поймут" Уехал с концами.
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18.04.2024 09:06 Відповісти
Цю б пєтушило відправити в окоп, нехай поумнічає там
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18.04.2024 03:31 Відповісти
це якраз це і означає!
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18.04.2024 04:08 Відповісти
Ага, і ніхто з "чоловіків за кордоном" не знає і не здогадується про такого собі Чауса, котрого сπuzguлu з Молдови СБУшники та вивезли в Україну?
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18.04.2024 05:59 Відповісти
Оновити б можна, але там є пастка у вигляді ВЛК яку можна пройти тільки в Україні, а без неї дані не оновиш
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18.04.2024 06:40 Відповісти
Да, кто же вам поверит?
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18.04.2024 06:54 Відповісти
Є одне і дуже важливе рішення країн ЄС і не тільки, виперти всю сцикливу сволоту яка покинула країну під час війни і нехай падлючі рила захищають свою батьківщину. Я не хочу, щоб мої податки кормили цю підлоту.
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18.04.2024 07:39 Відповісти
Звиздун.))))
Нет и не может быть такого решения ЕС.. )))
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18.04.2024 11:29 Відповісти
А що буде після 05 березня 2025 року? Це якраз про. те, що немає і не може! бути А час пливе швидко!
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18.04.2024 13:36 Відповісти
Запад не отдаст НИКОГО!
)))
Все всем продлят !))
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18.04.2024 14:08 Відповісти
Бойцы Европейского ТРО вряд ли на такое пойдут, не для того выезжали...
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18.04.2024 09:03 Відповісти
Таке відчуття,що держава вибачається перед ухилянтами. Вибачте панове дезертири, за причинену вам невелику незручність.Більше такого не повториться.
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18.04.2024 09:17 Відповісти
Ну а те украинцы, которые 10-20 лет назад выехали, у которых второе гражданство. Им что ? То же этот кабинет создавать и по повестке возвращаться ?
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18.04.2024 14:13 Відповісти
))) на кого это рассчитано, на л ха?!
Если у них есть доступ ко всем базам - то ро ним они прекрасно видят, кто в Украине,а кто нет...!!!
Ох и забрехались...
Так из кожи лезут, что бы обмануть ..
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18.04.2024 11:28 Відповісти
Украина упорно делает вид, что "не знеет" о том, что её юрисдикция за ее пределами НЕ ДЕЙСТВУЕТ!

А следовательно НА ТЕХ, КТО ЗА РУБЕЖОМ - её законодательство НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, как бы она это не "прописывала"!!!
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18.04.2024 11:33 Відповісти
І це правда! А украінців і не тільки чоловіків призивного віку відправлять додому з 5 березня наступного року.
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18.04.2024 13:40 Відповісти
))) наивный ты наш....))))
Никто никого никуда не отправит )))
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18.04.2024 14:06 Відповісти
Це для оновлення списків Портнова і Василевської-смаглюк.
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18.04.2024 16:21 Відповісти
 
 