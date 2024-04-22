С завтрашнего дня все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста, - СМИ

Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан призывного возраста. Запрет будет действовать до получения разъяснений положения закона об усилении мобилизации.

Письмо за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги опубликовало издание ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", – говорится в письме за подписью Сибиги.

Отмечается, что возможны только консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину.

Читайте также: Обновление мужчинами данных для получения консульских услуг не означает вручение повестки за границей, - "слуга народа" Вениславский

Пункты 6 и 16 статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", на которые ссылается МИД, предусматривают:

6) устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

16) запрещать гражданам, состоящим на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы.

Читайте также: Закон о мобилизации в Украине опубликован: он вступит в силу 18 мая