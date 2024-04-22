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Новости мобилизации
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С завтрашнего дня все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста, - СМИ

мобілізація

Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан призывного возраста. Запрет будет действовать до получения разъяснений положения закона об усилении мобилизации.

Письмо за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги опубликовало издание ZN.UA, передает Цензор.НЕТ.

"С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", – говорится в письме за подписью Сибиги.

Отмечается, что возможны только консульские действия, связанные с оформлением удостоверений личности на возвращение в Украину.

Читайте также: Обновление мужчинами данных для получения консульских услуг не означает вручение повестки за границей, - "слуга народа" Вениславский

Пункты 6 и 16 статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", на которые ссылается МИД, предусматривают:

  • 6) устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;
  • 16) запрещать гражданам, состоящим на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, изменять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы.

Читайте также: Закон о мобилизации в Украине опубликован: он вступит в силу 18 мая

Автор: 

МИД (6933) мобилизация (2734) Сибига (356)


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Топ комментарии
+60
Те , що і зараз заважає - це пряме порушення прав людини !
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22.04.2024 22:36
+49
Після такого кроку всі чоловіки призовного віку одразу відчули приплив щирого патріотизму і вже збирають речі, аби повернутися в Україну, влада якої не забуває про своїх громадян навіть за кордоном, намагаючись і там ускладнити їм життя.
Гіршої погані, ніж ЗЕскоти в країні ще не було. Тепер не тільки в Україні бачитимуть, як щиро та самовіддано українська влада бореться з власними громадянами, навіть якщо останнім пощастило вирватися з цієї в'язниці.
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22.04.2024 22:44
+34
Закон ще в дію не вступив а зелені вже заборонили. Дебіли кончені
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22.04.2024 22:34
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Копію опублікували на ZN.UA. Як це нема?
Земарафон далеко пасе задніх порівняно з ЦЕНЗОР.НЕТ.
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23.04.2024 11:07 Ответить
Цього замало. Треба ще ввести кримінальну відповідальність для цих сук та формувати з них штрафні батальйони.
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23.04.2024 10:02 Ответить
А в пешее эротическое путешествие не хочешь сходить? Повторяю в который раз: причем тут люди которые выехали на ПМЖ в другие страны задолго до войны?
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23.04.2024 23:59 Ответить
О, как импортные патриёты возбудились! Вы бы так, в очереди к ТЦК красноречили. Про необходимость мобилизации, про вражью навалу, про разрушаемую Украину, про брошенных под захватчиков своих родителей... Особы третьего пола, в памперсах!
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23.04.2024 10:11 Ответить
Ты с какого окопа пишешь, имбецил?
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23.04.2024 10:56 Ответить
то топитель за зеопо-подоляковских, скоро сменит ник)
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23.04.2024 11:25 Ответить
Ты в очереди стоишь?
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29.04.2024 16:51 Ответить
держава тебе не залишить синку
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23.04.2024 10:17 Ответить
Так 60 років включно чи виключно?! Невже складно додати одне слово для чіткості?
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23.04.2024 10:27 Ответить
!!! БІНГО !!!
по-кацапські "гойда"!!!
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23.04.2024 10:35 Ответить
СИЛОЮ НЕ БУДЕШ МИЛОЮ !!! І хоч трісни усе решта Пусте. Мають не лише репресії бути...
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23.04.2024 10:48 Ответить
При зелених вони точно не будуть повертатись,тому що ця клоака наперед демотивує заробітчан і біженців.
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23.04.2024 10:59 Ответить
Не тільки при зелених, а при всій кодлі мусорів, тцкунів, дпсук, суддів, прокурорів, бо ці падли є основою будь-якої антиукраїнської влади, а за час війни роздухарилися, увійшли у смак, і вже нікому життя не дадуть, хоч після війни, хоч після уходу ********. І мирно вони не підуть.
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23.04.2024 11:30 Ответить
призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років", - йдеться у листі за підписом Сибіги. Джерело:

Стаття 24 КУ.Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Но в нас то Конституція на паузі.
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23.04.2024 11:00 Ответить
Конституцію замінює ермак,як і преза ВОЗ. Думається,ненадовго.
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23.04.2024 11:10 Ответить
підорасти зелені
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23.04.2024 11:47 Ответить
как ждуны все недовольны
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23.04.2024 12:12 Ответить
Не розколюйте суспільство, не роз'єднуйте українців бо тільки в єдності наша сила. Треба робити так щоб кожен робив що міг для перемоги - воював, донатив, волонтерів, плів сітки і т.і. Такі недолугі дії влади бьют клин в суспільство, нічим не допоможуть ні армії, ні державі, але дають грунт для пропаганди наших ворогів та викликають подив наших західних союзників. Ну хоть один хід наперед хтось думав перед тим як робити такі кроки?
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23.04.2024 20:55 Ответить
А нарид думал на шаг вперёд, когда голосовал за зелёную плесень? Или тогда было прикольно?
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24.04.2024 00:01 Ответить
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