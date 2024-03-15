УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10392 відвідувача онлайн
Новини
15 952 109

Угорщина надіслала лист країнам ЄС щодо порушення прав угорської меншини в Україні, - ЗМІ

угорщина,євросоюз

Угорщина розіслала іншим країнам-членам ЄС лист, в якому виклала претензії до України щодо прав угорської національної меншини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У документі зазначено, що захист національних меншин є одним із пріоритетів, зазначених у переговорній рамці щодо вступу України до Європейського союзу, а тому Угорщина вимагає відновлення прав національних меншин угорської громади в Україні на той самий рівень, який був до 2015 року.

Зокрема, Угорщина вимагає відновити права, які гарантують вільне використання угорської мови в Україні та відновити право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.

Вказано, що наразі в українських школах навчається 20 тис. учнів з угорською мовою навчання."Всупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини", – йдеться у заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан: "Різдво і Святий Дух" допомогли змінити український закон про нацменшини

Також в листі вказано, що після переформатування адміністративних районів в Україні, змінилося співвідношення населення в регіоні. "Обов’язкове 10% співвідношення, яке національні меншини повинні досягти серед місцевого населення, щоб мати можливість претендувати на мовні права, не є виправданим у випадку з національними меншинами", – вказано у документі.

Також Угорщину не влаштовує, що угорська громада не має свого делегата у Верховній Раді.

"Угорщина просить, щоб угорській громаді було надано право на політичне представництво, і в цьому контексті було дозволено використання національної мови під час виборчих кампаній, референдумів та загалом у суспільному житті, як це було раніше", – зазначено у листі.

Також читайте: Угорщина, Мальта та Люксембург проти використання доходів від активів РФ на закупівлю боєприпасів для України, - Politico

Автор: 

Угорщина (2336) Євросоюз (13635) нацменшини (195)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Це медаль на дві сторони! Такі ж питання і до Угорської сторони щодо Української мови в Угорщині
показати весь коментар
15.03.2024 23:55
+46
Малий клоп, та воняє сильно.
показати весь коментар
15.03.2024 23:54
+33
показати весь коментар
15.03.2024 23:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Певно, існують визначені критерії прав національних меншин у Європейському Союзі. Хочеш, чи не хочеш нам доведеться їх виконувати, якщо ми туди прагнемо. І нічого понад те. Якщо хтось хоче більшого, нехай у своїй країні діє відповідним чином і домовляється з нами на двосоронній основі. І ще такий момент - Радянський Союз, за Сталіна, відмовився від репарацій з НДР, мабуть з ВНР - те ж саме. Україні, яка у 1991 році здобула незалежність, варто згадати про звірства угорських окупантів (кажуть, що вони були жорстокішими за німців) під час ІІ СВ, і порахувати - скільки це буде коштувати.
показати весь коментар
16.03.2024 11:02 Відповісти
идите ***** мадьярские ******......................................
показати весь коментар
16.03.2024 11:19 Відповісти
ой давненько танки роспараши не давили жителей будапешта своими гусеницами и не ******* их из пулеметов как в 1956 году ---СЕРЕСЕР ВВЕЛ В БУДАПЕШТ 6000 СОЛДАТ 290 ТАНКОВ 120 БТР 156 ОРУДИЙ И НАВЕЛ ..ПОРЯДОК.. просто чтобы в ЕВРОПУ НЕ СИЛЬНО ХОТЕЛОСЬ ---и теперь это животное орбан сосет у ***** . вот как это можно понять это же не какой то мухосранск за уралом где узкие живут до сих пор в деревянных бараках времен сталина и помои выливают прямо из окна и на пеньках голосуют за ***** . Венгрия это ЕС это НАТО и премьер министр путинский ****** . может надо ЕВРОСОЮЗУ решать такие вопросы сейчас чтобы не было поздно потом
показати весь коментар
16.03.2024 14:31 Відповісти
...хай вчать україньську в Украіні,угорську вдома,або в Угорщині... .
показати весь коментар
16.03.2024 15:12 Відповісти
Якщо угорців щось не влаштовує в Україні, то їх же ніхто силою тут не тримає. Завше можна поїхати туди де вам любо і ніхто не притісняє. А тут ви на гостині, тож ведіть себе чемно.
показати весь коментар
16.03.2024 18:49 Відповісти
тим більше, що угорських паспортів вони вже наотримували. Нікуди вони не поїдуть з України. Я нещодавно розмовляв з знайомим, етнічним чехом, він отримав чеське громадянство і поїхав на історичну батьківщину. Повернувся через пів року і почав знову налагоджувати бізнес, каже - добре що не продав будинок і авто, в Україні можна заробити краще, жити дешевше і будинок в нього кращий, ніж в Чехії за лимон євро.
показати весь коментар
16.03.2024 20:08 Відповісти
Угорці під час війни з фашистами вирізали всю сім"ю бабусиного двоюрідного брата. А найменшого п"ятирічного сина закололи штиками під піччю, куди він сховався з переляку. А тепер вони тут будуть права качати? Ідіть нах. Або до себе в Угорщину. Або ведіть себе чемно.
показати весь коментар
16.03.2024 18:55 Відповісти
Коли Україна проявить суб'єктність, покаже силу у міжнародній політиці і не буде панькатись із *********, а посадить їх представників на Закарпатті за сепаратизм і держ.зраду - тоді припиняться всі ці собачі укуси з боку мадярських **************.
показати весь коментар
16.03.2024 19:18 Відповісти
Нещодавно були в Будапешті, кацапів там тьма кишить
показати весь коментар
16.03.2024 19:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 