Угорщина надіслала лист країнам ЄС щодо порушення прав угорської меншини в Україні, - ЗМІ

Угорщина розіслала іншим країнам-членам ЄС лист, в якому виклала претензії до України щодо прав угорської національної меншини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У документі зазначено, що захист національних меншин є одним із пріоритетів, зазначених у переговорній рамці щодо вступу України до Європейського союзу, а тому Угорщина вимагає відновлення прав національних меншин угорської громади в Україні на той самий рівень, який був до 2015 року.

Зокрема, Угорщина вимагає відновити права, які гарантують вільне використання угорської мови в Україні та відновити право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.

Вказано, що наразі в українських школах навчається 20 тис. учнів з угорською мовою навчання."Всупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини", – йдеться у заяві.

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Також в листі вказано, що після переформатування адміністративних районів в Україні, змінилося співвідношення населення в регіоні. "Обов’язкове 10% співвідношення, яке національні меншини повинні досягти серед місцевого населення, щоб мати можливість претендувати на мовні права, не є виправданим у випадку з національними меншинами", – вказано у документі.

Також Угорщину не влаштовує, що угорська громада не має свого делегата у Верховній Раді.

"Угорщина просить, щоб угорській громаді було надано право на політичне представництво, і в цьому контексті було дозволено використання національної мови під час виборчих кампаній, референдумів та загалом у суспільному житті, як це було раніше", – зазначено у листі.

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