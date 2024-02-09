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Кабмін уточнив сфери використання мов нацменшин в Україні

Засідання Кабміну, 9 лютого 2024

Уряд України на засіданні 9 лютого затвердив Методологію використання мов національних меншин у межах рекомендацій Європейської комісії, необхідних для початку перемовин про членство в ЄС.

Про це повідомив Офіс віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Методологія, як пояснюється встановлює єдині умови та порядок використання мов нацменшин у населених пунктах, де вони традиційно проживають або де нацменшини становлять понад 15% населення.

Документ регламентує, в яких сферах суспільного життя мови нацменшин можуть використовуватися поряд із державною мовою: комунікації з органами влади; публічні, соціальні та медичні послуги, топографічна інформація; вивіски органів влади й комунальних підприємств.

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"Використання мови національної меншини (спільноти) дозволяється за рішенням відповідної сільської, селищної або міської ради", – додають в офісі віцепрем’єрки.

Автор: 

мова (741) нацменшини (190)


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Топ коментарі
+21
значить 15 % будуть диктувати свою волю 85 % ? що це за закон ?
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09.02.2024 21:58
+20
Вивіски органів влади мають бути державною мовою!
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09.02.2024 21:57
+16
Настільки не професійної і протиукраїнської влади в нас ще не було... Шапіто...
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09.02.2024 22:04
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09.02.2024 21:57 Відповісти
Вивіски органів влади мають бути державною мовою!
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09.02.2024 21:57 Відповісти
значить 15 % будуть диктувати свою волю 85 % ? що це за закон ?
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09.02.2024 21:58 Відповісти
Там же написано: это такие законы в Европе. Нужно учиться пользоваться головой, потому что на эмоциях и без законов это как раз в рашке.
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10.02.2024 01:34 Відповісти
Свиноморд кацапський, пітушиною на своїх болотах будеш кукурікати.
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10.02.2024 08:26 Відповісти
ты же понимаешь что из нас двоих, в тюрьму тебя посадят и в Европу тебя не пустят. Можешь дальше ветси себя как россиянин нецивилизованный
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10.02.2024 11:11 Відповісти
Я не розумію пітушиної балачки.
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10.02.2024 15:24 Відповісти
поэтому ты Европе и не нужен, это даже скот способен понять
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10.02.2024 16:52 Відповісти
Ти зареєстрований 10 лютого 2024 р. щоб вказивати на Цезорі українцям - кого впускати ЄС, а кого - не впускати?
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10.02.2024 19:42 Відповісти
бездомные грузины высказались?
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11.02.2024 13:01 Відповісти
До чого тут Грузія Джорджія? Та до чого тут безхатьки Джорджії? Ти безграмотний троль оркостану ? Якщо ти оцінюєш по прапорцю, то-перше через vpn можна отримати будь який прапорець; По-друге, у мене прпорець іншої країни наразі По-третє, прапор Джорджії має інший вигляд:

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13.02.2024 01:28 Відповісти
от тебя чем-то воняет, я не знаю чем
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16.02.2024 11:13 Відповісти
Та мені байдуже, що тобі там уявляється, але від тебе тхне хамовитим, малограмотним московитом.
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17.02.2024 19:17 Відповісти
Закон ківалова-колісніченка про регіональні мови.
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10.02.2024 08:24 Відповісти
Послание этим 15%.
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09.02.2024 22:01 Відповісти
Всё должно быть справедливо. Пример: сколько мАдярских школ и учеников в них в Украине, столько же Украинских в мАдярщине. С точностью до 1.
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10.02.2024 09:07 Відповісти
Настільки не професійної і протиукраїнської влади в нас ще не було... Шапіто...
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09.02.2024 22:04 Відповісти
Судячи з того, якими шаленими темпами КМУ почав приймати "рішення" та "постанови", що не зовсім "заходять" суспільству, то рішення про його заміну вже є і зараз вже формується новий скла, на який усі ці негативні рішення не повинні розповсюджуватись.
Звісно, що дєрьмак стане Прем'єром (легітимізує свою владу)...

Це, знову ж таки, моє ІМНО
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09.02.2024 22:06 Відповісти
то що , ті 15 % відмовляються знати та використовувати українську...- яку Державу "розбудовуем"......,де закон про "Захист" тих 85% ....
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09.02.2024 22:07 Відповісти
Відродження закону ківалова-колісніченка про регіональні мови
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10.02.2024 08:28 Відповісти
Це що повертаєтся закон кк де 15% населення нац . меншини буде диктувати умови переважній більшості громадян ? догоджаючи орбану хоч це нічого не змінить.Краще подумайте де взяти гроші якщо не буде американської допомоги в бюджеті буде дира в понад 20 мілярдів доларів ,для чого ви взагалі там.
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09.02.2024 22:09 Відповісти
Єдиною національною меншиною в Україні є кримські татари. Всі останні мають державні утворення за межами України і тому національними меншинами бути не можуть. З Конституції України має бути негайно видалено згадку про захист російської мови та росіян.
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09.02.2024 22:10 Відповісти
кацапи в Україні не меншина, дибільний апсолютно штучний кацапській недо-язік не мова !!!
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09.02.2024 22:12 Відповісти
УНР дуже дбала про захист росіян та євреїв. Додбалася.
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09.02.2024 22:12 Відповісти
Про які нацменшини може йти мова? коли в Україні скасували національність,
згідно Конституції, в Україні, всі громадяни України без національносьті, чи це тільки українську національність скасували?
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09.02.2024 22:23 Відповісти
Сціярто приїжджав, етодругоє.
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09.02.2024 22:32 Відповісти
А в УНР євреїв не було, були жиди
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09.02.2024 22:25 Відповісти
Є таке...
У липні-серпні 1917 року Українська Центральна Рада (УЦР) формувала свій виконавчий орган - Генеральний Секретаріат. В цьому провізоричному уряді внаслідок домовленостей між УЦР та російським Тимчасовим урядом в Петрограді передбачалося створення окремих посад віце-секретарів російських, польських та жидівських справ.
https://zbruc.eu/node/69055
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09.02.2024 22:31 Відповісти
Цим меншинам потрібно запровадити візовий режим, якщо життя в Україні їм не подобається,
то погостювали і нехай чухають додому!
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09.02.2024 22:27 Відповісти
Хто оплачуватиме послуги перекладача з мадьярської і назад, коли Берегове чи Вилок буде комунікувати з державою?
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09.02.2024 22:31 Відповісти
На часі питання скільки людей з нацменшин пішло на фронт?
Бо здається, українцями тільки воюють, а інші українцями, або керують або качають права
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09.02.2024 22:33 Відповісти
Якщо мовою нацменшин можна спілкуватися з державними органами, тобто фактично вводять другу, третю, десяту... державну мову, а потім іншомовні почнутьорганізовувати свої республіки, а такі як росія чи угорщина почнуть рятувати носіїв своєї мови. Здається ми це вже проходили!
Жиди зливають українські інтереси, та Україну !
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09.02.2024 22:46 Відповісти
Оці жиди завжди щось зливають чи випивають. Але чомусь в державі жидів Ізраїлі, яка як відомо кожному справжньому українсько/кацапському патріоту гнобить народ палестини як народ дамбаса, діють дві мови - івріт і арабська. На цих мовах всі дорожні вказівки і назви вулиць, оголошення а усіх видах громадського транспорта, і, уявить собі, таблички і навіть обслуговування в місцевих і державних установах. Ото угнєтатєлі, ще пошукати треба.
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10.02.2024 01:43 Відповісти
Так таки, хто прийшов на землі арабів, уточни? І хто приперся на землі українців?
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10.02.2024 06:55 Відповісти
Жоден громадянин в Україні не зобов'язаний знати жодної мови, окрім державної. Все, що протирічить цій тезі - воржа диверсія і українофобія.
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10.02.2024 00:06 Відповісти
Вот скажи, как Американцам и Европейцам тебя спасать, если ты сначала заявляшеь в конституции что ты хочшеь в Европу и быть её частью, а через две недели максимум у тебя отшибает память и тебе уже законы и устои Европы неинтересны? Ты понимаешь что это шизофрения?
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10.02.2024 01:36 Відповісти
Щось белькоче собі бурят калічний своєю мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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10.02.2024 02:18 Відповісти
На городі бузина, а в Києві дядько
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10.02.2024 05:14 Відповісти
Нічого цього ЄС не вимагає, просто бід шумок ця молода ригівська шваль відновила закон ківалова-колісніченка про регіональні мови 73% дегенератів обрали антиукраїнську владу
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10.02.2024 08:47 Відповісти
*під
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10.02.2024 08:57 Відповісти
Знову "какая разница". Коли до вас дойде, що є різниця. Я не знаю ні угорської ні польської ні словацької і т. д. мов. Як я в своїй країні повинен спілкуватися?
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10.02.2024 13:56 Відповісти
Ви то прибалтам розкажіть))) Я за те, щоб нацменшинами видати паспорт не громадянина України.
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10.02.2024 14:04 Відповісти
Підтримую. Тільки правильно країни Балтії, лише на болотах обзивають прибалтикою.
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10.02.2024 15:31 Відповісти
Зелені здають усе ! Тільки корупцію не здадуть ! Зась !
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10.02.2024 15:06 Відповісти
 
 