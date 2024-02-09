Кабмін уточнив сфери використання мов нацменшин в Україні
Уряд України на засіданні 9 лютого затвердив Методологію використання мов національних меншин у межах рекомендацій Європейської комісії, необхідних для початку перемовин про членство в ЄС.
Про це повідомив Офіс віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Методологія, як пояснюється встановлює єдині умови та порядок використання мов нацменшин у населених пунктах, де вони традиційно проживають або де нацменшини становлять понад 15% населення.
Документ регламентує, в яких сферах суспільного життя мови нацменшин можуть використовуватися поряд із державною мовою: комунікації з органами влади; публічні, соціальні та медичні послуги, топографічна інформація; вивіски органів влади й комунальних підприємств.
"Використання мови національної меншини (спільноти) дозволяється за рішенням відповідної сільської, селищної або міської ради", – додають в офісі віцепрем’єрки.
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ГрузіяДжорджія? Та до чого тут безхатьки Джорджії? Ти безграмотний троль оркостану ? Якщо ти оцінюєш по прапорцю, то-перше через vpn можна отримати будь який прапорець; По-друге, у мене прпорець іншої країни наразі По-третє, прапор Джорджії має інший вигляд:
Звісно, що дєрьмак стане Прем'єром (легітимізує свою владу)...
Це, знову ж таки, моє ІМНО
згідно Конституції, в Україні, всі громадяни України без національносьті, чи це тільки українську національність скасували?
У липні-серпні 1917 року Українська Центральна Рада (УЦР) формувала свій виконавчий орган - Генеральний Секретаріат. В цьому провізоричному уряді внаслідок домовленостей між УЦР та російським Тимчасовим урядом в Петрограді передбачалося створення окремих посад віце-секретарів російських, польських та жидівських справ.
https://zbruc.eu/node/69055
то погостювали і нехай чухають додому!
Бо здається, українцями тільки воюють, а інші українцями, або керують або качають права
Жиди зливають українські інтереси, та Україну !