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Новости Языковой вопрос
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Кабмин уточнил сферы использования языков нацменьшинств в Украине

Засідання Кабміну, 9 лютого 2024

Правительство Украины на заседании 9 февраля утвердило Методологию использования языков национальных меньшинств в рамках рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС.

Об этом сообщил Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, передает Цензор.НЕТ.

Методология, как объясняется, устанавливает единые условия и порядок использования языков нацменьшинств в населенных пунктах, где они традиционно проживают или где нацменьшинства составляют более 15% населения.

Документ регламентирует, в каких областях общественной жизни языки нацменьшинств могут использоваться наряду с государственным языком: коммуникации с органами власти; публичные, социальные и медицинские услуги, топографическая информация; вывески органов власти и коммунальных предприятий.

Читайте также: Украина настроена на окончательное урегулирование спора с Венгрией о правах нацменьшинств, - Кулеба

"Использование языка национального меньшинства (сообщества) разрешается по решению соответствующего сельского, поселкового или городского совета", - добавляют в офисе вице-премьера.

Автор: 

язык (3779) нацменьшинства (231)


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Топ комментарии
+21
значить 15 % будуть диктувати свою волю 85 % ? що це за закон ?
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09.02.2024 21:58
+20
Вивіски органів влади мають бути державною мовою!
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09.02.2024 21:57
+16
Настільки не професійної і протиукраїнської влади в нас ще не було... Шапіто...
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09.02.2024 22:04
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09.02.2024 21:57 Ответить
Вивіски органів влади мають бути державною мовою!
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09.02.2024 21:57 Ответить
значить 15 % будуть диктувати свою волю 85 % ? що це за закон ?
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09.02.2024 21:58 Ответить
Там же написано: это такие законы в Европе. Нужно учиться пользоваться головой, потому что на эмоциях и без законов это как раз в рашке.
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10.02.2024 01:34 Ответить
Свиноморд кацапський, пітушиною на своїх болотах будеш кукурікати.
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10.02.2024 08:26 Ответить
ты же понимаешь что из нас двоих, в тюрьму тебя посадят и в Европу тебя не пустят. Можешь дальше ветси себя как россиянин нецивилизованный
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10.02.2024 11:11 Ответить
Я не розумію пітушиної балачки.
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10.02.2024 15:24 Ответить
поэтому ты Европе и не нужен, это даже скот способен понять
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10.02.2024 16:52 Ответить
Ти зареєстрований 10 лютого 2024 р. щоб вказивати на Цезорі українцям - кого впускати ЄС, а кого - не впускати?
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10.02.2024 19:42 Ответить
бездомные грузины высказались?
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11.02.2024 13:01 Ответить
До чого тут Грузія Джорджія? Та до чого тут безхатьки Джорджії? Ти безграмотний троль оркостану ? Якщо ти оцінюєш по прапорцю, то-перше через vpn можна отримати будь який прапорець; По-друге, у мене прпорець іншої країни наразі По-третє, прапор Джорджії має інший вигляд:

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13.02.2024 01:28 Ответить
от тебя чем-то воняет, я не знаю чем
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16.02.2024 11:13 Ответить
Та мені байдуже, що тобі там уявляється, але від тебе тхне хамовитим, малограмотним московитом.
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17.02.2024 19:17 Ответить
Закон ківалова-колісніченка про регіональні мови.
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10.02.2024 08:24 Ответить
Послание этим 15%.
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09.02.2024 22:01 Ответить
Всё должно быть справедливо. Пример: сколько мАдярских школ и учеников в них в Украине, столько же Украинских в мАдярщине. С точностью до 1.
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10.02.2024 09:07 Ответить
Настільки не професійної і протиукраїнської влади в нас ще не було... Шапіто...
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09.02.2024 22:04 Ответить
Судячи з того, якими шаленими темпами КМУ почав приймати "рішення" та "постанови", що не зовсім "заходять" суспільству, то рішення про його заміну вже є і зараз вже формується новий скла, на який усі ці негативні рішення не повинні розповсюджуватись.
Звісно, що дєрьмак стане Прем'єром (легітимізує свою владу)...

Це, знову ж таки, моє ІМНО
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09.02.2024 22:06 Ответить
то що , ті 15 % відмовляються знати та використовувати українську...- яку Державу "розбудовуем"......,де закон про "Захист" тих 85% ....
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09.02.2024 22:07 Ответить
Відродження закону ківалова-колісніченка про регіональні мови
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10.02.2024 08:28 Ответить
Це що повертаєтся закон кк де 15% населення нац . меншини буде диктувати умови переважній більшості громадян ? догоджаючи орбану хоч це нічого не змінить.Краще подумайте де взяти гроші якщо не буде американської допомоги в бюджеті буде дира в понад 20 мілярдів доларів ,для чого ви взагалі там.
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09.02.2024 22:09 Ответить
Єдиною національною меншиною в Україні є кримські татари. Всі останні мають державні утворення за межами України і тому національними меншинами бути не можуть. З Конституції України має бути негайно видалено згадку про захист російської мови та росіян.
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09.02.2024 22:10 Ответить
кацапи в Україні не меншина, дибільний апсолютно штучний кацапській недо-язік не мова !!!
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09.02.2024 22:12 Ответить
УНР дуже дбала про захист росіян та євреїв. Додбалася.
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09.02.2024 22:12 Ответить
Про які нацменшини може йти мова? коли в Україні скасували національність,
згідно Конституції, в Україні, всі громадяни України без національносьті, чи це тільки українську національність скасували?
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09.02.2024 22:23 Ответить
Сціярто приїжджав, етодругоє.
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09.02.2024 22:32 Ответить
А в УНР євреїв не було, були жиди
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09.02.2024 22:25 Ответить
Є таке...
У липні-серпні 1917 року Українська Центральна Рада (УЦР) формувала свій виконавчий орган - Генеральний Секретаріат. В цьому провізоричному уряді внаслідок домовленостей між УЦР та російським Тимчасовим урядом в Петрограді передбачалося створення окремих посад віце-секретарів російських, польських та жидівських справ.
https://zbruc.eu/node/69055
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09.02.2024 22:31 Ответить
Цим меншинам потрібно запровадити візовий режим, якщо життя в Україні їм не подобається,
то погостювали і нехай чухають додому!
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09.02.2024 22:27 Ответить
Хто оплачуватиме послуги перекладача з мадьярської і назад, коли Берегове чи Вилок буде комунікувати з державою?
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09.02.2024 22:31 Ответить
На часі питання скільки людей з нацменшин пішло на фронт?
Бо здається, українцями тільки воюють, а інші українцями, або керують або качають права
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09.02.2024 22:33 Ответить
Якщо мовою нацменшин можна спілкуватися з державними органами, тобто фактично вводять другу, третю, десяту... державну мову, а потім іншомовні почнутьорганізовувати свої республіки, а такі як росія чи угорщина почнуть рятувати носіїв своєї мови. Здається ми це вже проходили!
Жиди зливають українські інтереси, та Україну !
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09.02.2024 22:46 Ответить
Оці жиди завжди щось зливають чи випивають. Але чомусь в державі жидів Ізраїлі, яка як відомо кожному справжньому українсько/кацапському патріоту гнобить народ палестини як народ дамбаса, діють дві мови - івріт і арабська. На цих мовах всі дорожні вказівки і назви вулиць, оголошення а усіх видах громадського транспорта, і, уявить собі, таблички і навіть обслуговування в місцевих і державних установах. Ото угнєтатєлі, ще пошукати треба.
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10.02.2024 01:43 Ответить
Так таки, хто прийшов на землі арабів, уточни? І хто приперся на землі українців?
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10.02.2024 06:55 Ответить
Жоден громадянин в Україні не зобов'язаний знати жодної мови, окрім державної. Все, що протирічить цій тезі - воржа диверсія і українофобія.
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10.02.2024 00:06 Ответить
Вот скажи, как Американцам и Европейцам тебя спасать, если ты сначала заявляшеь в конституции что ты хочшеь в Европу и быть её частью, а через две недели максимум у тебя отшибает память и тебе уже законы и устои Европы неинтересны? Ты понимаешь что это шизофрения?
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10.02.2024 01:36 Ответить
Щось белькоче собі бурят калічний своєю мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти. ))
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10.02.2024 02:18 Ответить
На городі бузина, а в Києві дядько
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10.02.2024 05:14 Ответить
Нічого цього ЄС не вимагає, просто бід шумок ця молода ригівська шваль відновила закон ківалова-колісніченка про регіональні мови 73% дегенератів обрали антиукраїнську владу
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10.02.2024 08:47 Ответить
*під
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10.02.2024 08:57 Ответить
Знову "какая разница". Коли до вас дойде, що є різниця. Я не знаю ні угорської ні польської ні словацької і т. д. мов. Як я в своїй країні повинен спілкуватися?
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10.02.2024 13:56 Ответить
Ви то прибалтам розкажіть))) Я за те, щоб нацменшинами видати паспорт не громадянина України.
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10.02.2024 14:04 Ответить
Підтримую. Тільки правильно країни Балтії, лише на болотах обзивають прибалтикою.
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10.02.2024 15:31 Ответить
Зелені здають усе ! Тільки корупцію не здадуть ! Зась !
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10.02.2024 15:06 Ответить
 
 