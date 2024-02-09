Кабмин уточнил сферы использования языков нацменьшинств в Украине
Правительство Украины на заседании 9 февраля утвердило Методологию использования языков национальных меньшинств в рамках рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС.
Об этом сообщил Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, передает Цензор.НЕТ.
Методология, как объясняется, устанавливает единые условия и порядок использования языков нацменьшинств в населенных пунктах, где они традиционно проживают или где нацменьшинства составляют более 15% населения.
Документ регламентирует, в каких областях общественной жизни языки нацменьшинств могут использоваться наряду с государственным языком: коммуникации с органами власти; публичные, социальные и медицинские услуги, топографическая информация; вывески органов власти и коммунальных предприятий.
"Использование языка национального меньшинства (сообщества) разрешается по решению соответствующего сельского, поселкового или городского совета", - добавляют в офисе вице-премьера.
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ГрузіяДжорджія? Та до чого тут безхатьки Джорджії? Ти безграмотний троль оркостану ? Якщо ти оцінюєш по прапорцю, то-перше через vpn можна отримати будь який прапорець; По-друге, у мене прпорець іншої країни наразі По-третє, прапор Джорджії має інший вигляд:
Звісно, що дєрьмак стане Прем'єром (легітимізує свою владу)...
Це, знову ж таки, моє ІМНО
згідно Конституції, в Україні, всі громадяни України без національносьті, чи це тільки українську національність скасували?
У липні-серпні 1917 року Українська Центральна Рада (УЦР) формувала свій виконавчий орган - Генеральний Секретаріат. В цьому провізоричному уряді внаслідок домовленостей між УЦР та російським Тимчасовим урядом в Петрограді передбачалося створення окремих посад віце-секретарів російських, польських та жидівських справ.
https://zbruc.eu/node/69055
то погостювали і нехай чухають додому!
Бо здається, українцями тільки воюють, а інші українцями, або керують або качають права
Жиди зливають українські інтереси, та Україну !