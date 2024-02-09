Кабмин уточнил сферы использования языков нацменьшинств в Украине

Правительство Украины на заседании 9 февраля утвердило Методологию использования языков национальных меньшинств в рамках рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для начала переговоров о членстве в ЕС.

Об этом сообщил Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, передает Цензор.НЕТ.

Методология, как объясняется, устанавливает единые условия и порядок использования языков нацменьшинств в населенных пунктах, где они традиционно проживают или где нацменьшинства составляют более 15% населения.

Документ регламентирует, в каких областях общественной жизни языки нацменьшинств могут использоваться наряду с государственным языком: коммуникации с органами власти; публичные, социальные и медицинские услуги, топографическая информация; вывески органов власти и коммунальных предприятий.

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"Использование языка национального меньшинства (сообщества) разрешается по решению соответствующего сельского, поселкового или городского совета", - добавляют в офисе вице-премьера.