Стефанішина про 11 вимог Угорщини: Ми бачимо успіх у відносинах зі "специфічним" урядом Орбана

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що у відносинах з Угорщиною Києву вдалось досягти успіху попри те, що уряд Віктора Орбана, за її словами, це "специфічна група людей".

Про це вона сказала у коментарі телеканалу "Ми Україна" в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Стефанішина коментувала 11 вимог, які угорський уряд висунув Києву щодо політики у сфері нацменшин. Вона запевнила, що жодних зазіхань на територіальну цілісність України з боку угорського уряду "немає і не було", і це "абсолютно не є предметом розмови".

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Разом з тим Стефанішина зазначила, що угорська влада й конкретно уряд прем‘єра Орбана – "це дуже специфічна група людей, які мають специфічні підходи до перемовин", проте навіть з ними вдалось досягнути успіху.

"Є діалог, він не простий, є специфіка, але ми робимо свій вклад в наше європейське майбутнє… Ми розбудовуємо двосторонні відносини, і ми бачимо успіх", - додала вона.