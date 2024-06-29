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Стефанішина про 11 вимог Угорщини: Ми бачимо успіх у відносинах зі "специфічним" урядом Орбана

Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що у відносинах з Угорщиною Києву вдалось досягти успіху попри те, що уряд Віктора Орбана, за її словами, це "специфічна група людей".

Про це вона сказала у коментарі телеканалу "Ми Україна" в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Стефанішина коментувала 11 вимог, які угорський уряд висунув Києву щодо політики у сфері нацменшин. Вона запевнила, що жодних зазіхань на територіальну цілісність України з боку угорського уряду "немає і не було", і це "абсолютно не є предметом розмови".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна втілить 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах євроінтеграції, - Стефанішина

Разом з тим Стефанішина зазначила, що угорська влада й конкретно уряд прем‘єра Орбана – "це дуже специфічна група людей, які мають специфічні підходи до перемовин", проте навіть з ними вдалось досягнути успіху.

"Є діалог, він не простий, є специфіка, але ми робимо свій вклад в наше європейське майбутнє… Ми розбудовуємо двосторонні відносини, і ми бачимо успіх", - додала вона.

Автор: 

Угорщина (2336) Віктор Орбан (571) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (360)


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Топ коментарі
+40
Цікаво, вона тупа, чи нас вважає тупими.
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29.06.2024 18:31
+23
Успіх, безумовно є. У самої Стєфанішиной і її "коливана" - за час війни не на одну "хатинку" в Іспанії ******** бюджетних коштів...
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29.06.2024 18:33
+16
Не вважає,а користується тим,що більшість тупі і вірять в цю маячню.
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29.06.2024 18:37
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Цікаво, вона тупа, чи нас вважає тупими.
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29.06.2024 18:31 Відповісти
НІТ! Вона вважає, що здавати інтереси України для коМанди лідора взесвіту- це успіх у відносинах зі "специфічним" Джерело:
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29.06.2024 18:35 Відповісти
Не вважає,а користується тим,що більшість тупі і вірять в цю маячню.
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29.06.2024 18:37 Відповісти
друге...
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29.06.2024 18:39 Відповісти
Вияляється визначення МАРОДЕР - це за УК , всього навсього пограбування на фронті речей загиблого

ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. ЧИ ДОСТАТНЬО САМИХ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ
https://uplan.org.ua/posylennia-vidpovidalnosti-za-koruptsiiu-v-umovakh-voiennoho-stanu-chy-dostatno-samykh-zmin-do-kryminalnoho-kodeksu/
ТАК ОТ - півтора роки тому ВР СЛУГАМИ ЄРМАКА тільки почала телитися законами корупційної теми військового часу - ііііііііі....
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29.06.2024 21:22 Відповісти
Успіх, безумовно є. У самої Стєфанішиной і її "коливана" - за час війни не на одну "хатинку" в Іспанії ******** бюджетних коштів...
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29.06.2024 18:33 Відповісти
Вам сподобається. Множителі корупції від Єрмака- СВІЖЕ ККІНО З ДАВНІМИ ВІДЕО ТА ІНФОЮ
Кіно від Лапіна з Луценко

https://www.youtube.com/watch?v=-PEbenSa27w
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29.06.2024 18:43 Відповісти
У специфічному уряді України все стабільно,відосики,заяви ні про що і корупція
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29.06.2024 18:35 Відповісти
Піти на всі поступки це у зелених успіх?
На сході теж ішли на уступки результат маємо.
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29.06.2024 18:41 Відповісти
"Специфічнии" уряд - це иобнутии?
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29.06.2024 18:41 Відповісти
не бачу там взагалі ніякого успіху України, скоріш навпаки. Скільки не кажи "халва халва" в роті солодко не стане
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29.06.2024 18:42 Відповісти
Усі мадяри шо я особисто зустрічав у своему житті, і тут, і на фатерлянді, нормал'ні люди, ніяки не специфічні. Шо цє за херня вопше, шо цє за ліва тіолка? Шо, мало мадярів, у тому ж Київі?
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29.06.2024 18:42 Відповісти
Хансик під канадійським прапорцем-не дочитав.що не завадило випорожнитися.Вона,Стефанишина,говорить не про мадьяр-вона говорить про специфічних виродків мадьяр в уряді Угорщини.
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29.06.2024 21:37 Відповісти
Як не пощастило Гройсману, не пройшла його партія у ВР. Зараз би Стефанішина була б однією з найкращих опозиціонерок.)
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29.06.2024 18:42 Відповісти
Влада,судячи зі стамбульських договорняків,на всі умови ***** згідні,не лиш на вимоги мадяр(((
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29.06.2024 18:51 Відповісти
Myroslav Oleshko
@oleshkomyroslav
Пропагандисти Офісу Президента стали готувати українців та незламників до здачі територій, нові тези:

Фесенко: «війну виграти неможливо. Зеленський не зрадник, якщо піде на мир з РФ зараз.»
Мосейчук: «людям треба пояснити, що не програє війну той, в кого залишається столиця, більшість територій та вихід до моря.»

Зачекайте, а якою Україну отримав Зеленський в 2019 році?
Даю відповідь на тезу пропагандистів ОП та Мосейчук:
Якщо ти підеш на мир з Росією, ти не зрадник. Ти просто покидьок, який вирішив в 2019 році погратись в президента та вирішив не втрачати владу і продовжувати у 2022 році, внаслідок вгатив сотні тисяч життів, втратив купу територій та міст, щоб по результату свого правління ми мали купу могил, купу інвалідів, купу сиріт та вдів. Проте в тебе є портрет на обкладинці Time, приватні WhatsApp номери західних лідерів та десятки мільйонів доларів зі схем на війні.
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29.06.2024 18:56 Відповісти
Ця ***** всьо парєшаєт і здрисне на спанські хліба.
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29.06.2024 18:59 Відповісти
Тупа зелено-квартальна курка строїть із себе досвідчену,серйозну державну діячку чи вважає своїх слухачів олігофренами? Курка бачить успіх у тому,що в селах та містах Закарпаття де живе хоч з десяток мадярів,скрізь висітимуть мадярські ганчірки-прапори? Саме ті прапори під якими мадяри-хортисти знищили до 100 тис.українців у 1939-45 роках,про репарації з Орбана ,хоча б у розмірі 1 млрд.Є курка навіть не підозрює?
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29.06.2024 19:00 Відповісти
Пан мабуд' ніколи не був на Закарпатті, в Береґово наприклад. Там тіко мадяри, і циґани, дуже файне містечко доречі. І за 100 міліонів тисяч то троха піздіож.Але за лаве шоб вам з мадярів вимаґати, це вері ґуд айдіа.
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29.06.2024 19:27 Відповісти
канадійський містере,з вашої маячні-писанини нічого не зрозумів! іди,сер,відійди від наркотичної інтоксікації,а потім 🖕!!
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29.06.2024 19:37 Відповісти
Ще ви забули про ґомосексуал'ні стосунки, ну то таке.
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29.06.2024 19:54 Відповісти
Дебіле! Якщо вже тобі "Юра Малко" пише що ти ТУПИЙ - то ти таки точно ТУПИЙ!
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30.06.2024 06:34 Відповісти
Они могут похвастаться только успехами м Венгрией и Китаем.
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29.06.2024 19:00 Відповісти
Як такі депутати можуть педставляти Україну в міжнародних організаціях ,воно тупе чи свідомо працює на ворога ?Угорщина є "троянським конем" рашистів в ЄС і НАТО ,а це непорозуміння підіграє ворогу, замість того що б відстоювати національні інтереси своєї країни . Нагадаю що угорці складають більшість в Берегівському районі Закарпатської області але в цілому по області їх частка складає менше 10% ,аналогічна ситуація є в Герценському районі Чернівецької області де більшість населення складають румини і Болградський район Одеської області де більшість складають болгари ,але на щасття ні Румунія ні Болгарія не вимагають для нац.є меншин якогось особливого статусу.
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29.06.2024 19:17 Відповісти
Просто цікаво-аудиторія форуму хоч щось чула про ці 11вимог?Усім зрозуміло,що Угорщина виставила ці 11 вимог,щоб Україна не вступила в ЄС?Надіюсь ,також,що як би не тужилася Угорщина,Україна просто не зможе ,для оргазму Угорщини,-втілити ці умови через законодавство і норми ЄС?Чого ви,недолугі,тоді поливаєте брудом і своїми випорожненнями ні в чому не винну людину?
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29.06.2024 21:47 Відповісти
Не зовсім так. Кілька років тому Болгарія вимагала створити територіальну громаду виключно з болгар, але їх на відправили, а от коли теж саме почали вимагати мадяри, то їхню хотілку шапіто 95 виконало.
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29.06.2024 21:51 Відповісти
гнати у сраку! все це, ****** зе!шобло!!!
інакше, україні пізда!!!
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29.06.2024 19:24 Відповісти
зрозуміло,згоден! ти тільки від перенапруження не обдєлай свої штанці ! а то диван прийдеться міняти,легіню....
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29.06.2024 19:44 Відповісти
я готовий, прямо зараз. приїхати до тебе та обісрати твій диван, і тебе, звісно!
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29.06.2024 19:57 Відповісти
😁 не треба тобі зриватися зі свого тилового але дуже бойового дивану! а щодо обісрати,обісратися і обісраним бути....легіню,потерпи трошки-ти активно і обільно обсерешся і обсереш все навколо коли побачиш страшного воєнкома з повісткою! бувай,герою диванно-обсиральних битв! кумедний ти чувак.....
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29.06.2024 20:10 Відповісти
ой, мля!
ще одне недолуге, падло!
давай, напиши, що ти неїбаться воїн, та, все таке!
типу, коля каклєта тебе піздив, але, ти вистояв....
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29.06.2024 20:14 Відповісти
тобі давно пора на процедури,маленький,кумедний диванний клоп!
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29.06.2024 21:08 Відповісти
зелений підор з дєрьмачнею випустив тупу *****, аби відверту зраду назвати "успіхом"?!!! курва, ****** 73% чи скільки вас там, вбогих, залишилося - щиро бажаю вам таких успіхів до кінця ваших непотрібних життів!!
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29.06.2024 20:55 Відповісти
Нех... перед свиньями бисер метать.
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29.06.2024 21:00 Відповісти
Воно бачить - а я ніфіга не бачу.....
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29.06.2024 21:02 Відповісти
Поки що дует меблі в свому борделі не пересовує. Персонал може не хвилюватись. Всі зайняті.
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29.06.2024 21:03 Відповісти
Як би не вийшло як чорноморським шельфом і судовою тяганиною з Румунією. Абсолютно випадково більше нафтових родовищ дісталися Румунії.
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29.06.2024 22:20 Відповісти
Вона *******!!!

Може це сестра Симоньян?
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29.06.2024 22:22 Відповісти
Таку тупу особу допускати до віце-прем'єрства не можна...Але в нашій Державі на цей час і не таке можливе...
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30.06.2024 13:03 Відповісти
 
 