Стефанішина про 11 вимог Угорщини: Ми бачимо успіх у відносинах зі "специфічним" урядом Орбана
Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що у відносинах з Угорщиною Києву вдалось досягти успіху попри те, що уряд Віктора Орбана, за її словами, це "специфічна група людей".
Про це вона сказала у коментарі телеканалу "Ми Україна" в суботу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Стефанішина коментувала 11 вимог, які угорський уряд висунув Києву щодо політики у сфері нацменшин. Вона запевнила, що жодних зазіхань на територіальну цілісність України з боку угорського уряду "немає і не було", і це "абсолютно не є предметом розмови".
Разом з тим Стефанішина зазначила, що угорська влада й конкретно уряд прем‘єра Орбана – "це дуже специфічна група людей, які мають специфічні підходи до перемовин", проте навіть з ними вдалось досягнути успіху.
"Є діалог, він не простий, є специфіка, але ми робимо свій вклад в наше європейське майбутнє… Ми розбудовуємо двосторонні відносини, і ми бачимо успіх", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. ЧИ ДОСТАТНЬО САМИХ ЗМІН ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ
https://uplan.org.ua/posylennia-vidpovidalnosti-za-koruptsiiu-v-umovakh-voiennoho-stanu-chy-dostatno-samykh-zmin-do-kryminalnoho-kodeksu/
ТАК ОТ - півтора роки тому ВР СЛУГАМИ ЄРМАКА тільки почала телитися законами корупційної теми військового часу - ііііііііі....
Кіно від Лапіна з Луценко
https://www.youtube.com/watch?v=-PEbenSa27w
На сході теж ішли на уступки результат маємо.
@oleshkomyroslav
Пропагандисти Офісу Президента стали готувати українців та незламників до здачі територій, нові тези:
Фесенко: «війну виграти неможливо. Зеленський не зрадник, якщо піде на мир з РФ зараз.»
Мосейчук: «людям треба пояснити, що не програє війну той, в кого залишається столиця, більшість територій та вихід до моря.»
Зачекайте, а якою Україну отримав Зеленський в 2019 році?
Даю відповідь на тезу пропагандистів ОП та Мосейчук:
Якщо ти підеш на мир з Росією, ти не зрадник. Ти просто покидьок, який вирішив в 2019 році погратись в президента та вирішив не втрачати владу і продовжувати у 2022 році, внаслідок вгатив сотні тисяч життів, втратив купу територій та міст, щоб по результату свого правління ми мали купу могил, купу інвалідів, купу сиріт та вдів. Проте в тебе є портрет на обкладинці Time, приватні WhatsApp номери західних лідерів та десятки мільйонів доларів зі схем на війні.
інакше, україні пізда!!!
ще одне недолуге, падло!
давай, напиши, що ти неїбаться воїн, та, все таке!
типу, коля каклєта тебе піздив, але, ти вистояв....
Може це сестра Симоньян?