Председательство Венгрии в ЕС не дает ей возможности формировать международную политику и не будет иметь никакого влияния на Евросоюз, - спикер Стано
Председательство Венгрии в Европейском Союзе не будет иметь никакого влияния на внешнюю политику ЕС, а задержки в формировании ею повестки дня большинство стран-членов сможет преодолеть.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил представитель ЕС Питер Стано.
"Венгерское председательство не будет иметь никакого содержательного влияния и может попытаться задержать продвижение вопросов в повестке дня Европейского Совета в рамках своих полномочий, но в таком случае большинство стран-членов всегда могут надавить на Будапешт и найти пути изменить повестку дня", - сказал он.
Представитель ЕС добавил, что во время председательства Венгрия не будет иметь никакого влияния на внешнюю политику ЕС, поскольку не ротационное председательство, а высокий представитель и страны-члены формируют ее. Единственное, что может сделать венгерское председательство, это то, что они делали раньше, и что любое другое государство-член может делать в любое время - блокировать решения, которые принимаются единогласно, подчеркнул спикер.
Напомним, в Евросоюзе разрабатывают план по изоляции принятия решений Евросоюза от все более частого использования Виктором Орбаном права вето. Венгрия с 1 июля примет председательство в блоке.
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Hellis
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Надаю скрін: