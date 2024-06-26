Венгрия поддерживает "консенсус из 6 пунктов", предложенный Китаем и Бразилией относительно урегулирования войны в Украине, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает "консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией для прекращения российско-украинской войны, в котором не упоминается о восстановлении территориальной целостности Украины.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.

Консенсус из шести пунктов", предложенный совместно Китаем и Бразилией, заложил хорошую основу для будущих мирных переговоров. Венгрия полностью соглашается с этой важной мирной инициативой", - отметил Сийярто.

Сийярто также поблагодарил Китай за его вклад "в борьбу за мир".

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Ван И в свою очередь отметил, что война все еще продолжается и даже усиливается, поэтому мир нуждается в "более объективных, сбалансированных и конструктивных голосах, а также более прагматичных и эффективных усилиях, направленных на продвижение мира".

"Китай готов продолжать работать со всеми странами-единомышленниками, формировать условия для мира и прилагать усилия для окончательной реализации мирных переговоров", - добавил китайский топ-дипломат.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Китай и Бразилия в конце мая обнародовали совместную позицию относительно политического урегулирования "кризиса в Украине", заявив о поддержке мирной конференции, признанной Украиной и Россией, при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов.

При этом стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир в Украину, не упоминая при этом о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

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