Венгрия поддерживает "консенсус из 6 пунктов", предложенный Китаем и Бразилией относительно урегулирования войны в Украине, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает "консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией для прекращения российско-украинской войны, в котором не упоминается о восстановлении территориальной целостности Украины.
Об этом он сказал в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.
Консенсус из шести пунктов", предложенный совместно Китаем и Бразилией, заложил хорошую основу для будущих мирных переговоров. Венгрия полностью соглашается с этой важной мирной инициативой", - отметил Сийярто.
Сийярто также поблагодарил Китай за его вклад "в борьбу за мир".
Ван И в свою очередь отметил, что война все еще продолжается и даже усиливается, поэтому мир нуждается в "более объективных, сбалансированных и конструктивных голосах, а также более прагматичных и эффективных усилиях, направленных на продвижение мира".
"Китай готов продолжать работать со всеми странами-единомышленниками, формировать условия для мира и прилагать усилия для окончательной реализации мирных переговоров", - добавил китайский топ-дипломат.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Китай и Бразилия в конце мая обнародовали совместную позицию относительно политического урегулирования "кризиса в Украине", заявив о поддержке мирной конференции, признанной Украиной и Россией, при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов.
При этом стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир в Украину, не упоминая при этом о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що тут неприроднього?
лРані кАзачкі", так правильніше
жодного розширення поля бою
жодних провокацій
заборона застосування зброї масового ураження
відсутність нападу на ядерні об'єкти
немає поділу світу на групи
більше гуманітарної допомоги
Ну ясно за все хороше.
Підкреслюю НЕ ЄВРОПЕЙСЬКОГО законодавства а саме хотєлкі угрів.
І ось вам дяка.
Знову все здають будь кому хто хоче Україну загарбати.
План Китая який підтримує сіярто, прлягає в наданні часу рашці оговтатись і продовжити знищувати Україну.