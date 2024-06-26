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Новости Война
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Венгрия поддерживает "консенсус из 6 пунктов", предложенный Китаем и Бразилией относительно урегулирования войны в Украине, - Сийярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает "консенсус из шести пунктов", предложенный Китаем и Бразилией для прекращения российско-украинской войны, в котором не упоминается о восстановлении территориальной целостности Украины.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с китайским коллегой Ван И, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД КНР.

Консенсус из шести пунктов", предложенный совместно Китаем и Бразилией, заложил хорошую основу для будущих мирных переговоров. Венгрия полностью соглашается с этой важной мирной инициативой", - отметил Сийярто.

Сийярто также поблагодарил Китай за его вклад "в борьбу за мир".

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Ван И в свою очередь отметил, что война все еще продолжается и даже усиливается, поэтому мир нуждается в "более объективных, сбалансированных и конструктивных голосах, а также более прагматичных и эффективных усилиях, направленных на продвижение мира".

"Китай готов продолжать работать со всеми странами-единомышленниками, формировать условия для мира и прилагать усилия для окончательной реализации мирных переговоров", - добавил китайский топ-дипломат.

Как сообщал Цензор.НЕТ, Китай и Бразилия в конце мая обнародовали совместную позицию относительно политического урегулирования "кризиса в Украине", заявив о поддержке мирной конференции, признанной Украиной и Россией, при равноправном участии всех сторон и с обсуждением всех мирных планов.

При этом стороны сформулировали шесть пунктов, выполнение которых, по их мнению, позволит вернуть мир в Украину, не упоминая при этом о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Автор: 

Бразилия (310) Венгрия (1995) Китай (3023) Сийярто Петер (328)


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Топ комментарии
+14
Та чи не пох,що там Угорщина підтримує.
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26.06.2024 10:01
+14
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26.06.2024 10:16
+8
То хай Китай Угорщині на розвиток і дає гроші.
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26.06.2024 10:05
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Та чи не пох,що там Угорщина підтримує.
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26.06.2024 10:01 Ответить
Найближчі родичі ханти й мансі в своєму репертуарі.
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26.06.2024 10:16 Ответить
наче угорці кажуть очевидні речі!! ПРИПИНЯЙТЕ воювати і відстоюйте свої інтереси перемовинами! і поки будете перемовлятися - озброюйтесь, розвивайте мережу обороних рубежів, розвивайте економіку і ПЕРЕМОВИНАМИ відстоюйте свої інтереси!

що тут неприроднього?
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26.06.2024 10:41 Ответить
То хай Китай Угорщині на розвиток і дає гроші.
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26.06.2024 10:05 Ответить
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26.06.2024 10:16 Ответить
"ЗаслРані кАзачкі", так правильніше
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26.06.2024 12:36 Ответить
ta zadavbali jovbiki...htosj bi lapatoi po golove im stuknul vže....
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26.06.2024 10:21 Ответить
Реакція невд'ячних мадярських котрі хочуть відкусити пальці на українській руці.котра подає їм хліб -https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c72vl7zrrr8o(підкуйловники мадярські)
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26.06.2024 10:22 Ответить
блок автократичних режимів (Лаптєстан, Китай, Ин, Іран, та інші подібні, які де-факто ведуть війну проти цивілізованого світу), прагне залучити в свій склад мад'ярщину та трампізм... І в них це успішно виходить!
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26.06.2024 10:33 Ответить
давно пора на угров подать в суд по репарациям во-вторую мировую
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26.06.2024 10:35 Ответить
запропонований Китаєм"....Это тот же Китай который с Индией сколько уже лет не поделят пару соток каменистой пустыни или другой?🤔
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26.06.2024 10:42 Ответить
І де ті 6 пунктів? А, ось знайшла в інтернеті:
жодного розширення поля бою
жодних провокацій
заборона застосування зброї масового ураження
відсутність нападу на ядерні об'єкти
немає поділу світу на групи
більше гуманітарної допомоги

Ну ясно за все хороше.
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26.06.2024 10:45 Ответить
+ дякую
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26.06.2024 10:46 Ответить
Мадяри завжди були сикливими і продажними. Тому пішли вони ... і хай би забрали з собою мерзотницю СтефанІШИНУ.
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26.06.2024 10:56 Ответить
Мене дивує що ця наволоч досі в НАТО та ЄС ...
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26.06.2024 10:57 Ответить
Бо, на жаль, немає механізмів вигнання з ЄС та НАТО. Бо їх будували "для дорослих". Можна вийти за власним бажанням, але звільнити - зась! От і маємо Угорщину, Туреччину та ще й рашку у Радбезі ООН з правом вето. Здобули!
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27.06.2024 11:17 Ответить

Підкреслюю НЕ ЄВРОПЕЙСЬКОГО законодавства а саме хотєлкі угрів.
І ось вам дяка.
Знову все здають будь кому хто хоче Україну загарбати.
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26.06.2024 11:03 Ответить
Хоч би кацапський болт з рота виймав, коли говорить... Такі вже гниди ці мадяри!
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26.06.2024 11:39 Ответить
Там і про мир для України немає жодного слова.
План Китая який підтримує сіярто, прлягає в наданні часу рашці оговтатись і продовжити знищувати Україну.
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26.06.2024 13:42 Ответить
 
 