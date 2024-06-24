Позиция Китая относительно "украинского кризиса" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию, - Си Цзиньпин
Китай стремится к мирным переговорам и политическому урегулированию "украинского кризиса" и будет действовать по-своему для достижения этой цели.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая в отношении "украинского кризиса" (так в КНР называют войну России против Украины - ред.) заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию", - говорится в сообщении МИД Китая.
По убеждению китайского лидера, сейчас необходимо приложить усилия для предотвращения расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров.
"Китай готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине" своим способом и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - цитирует лидера страны МИД.
При этом Си отметил, что Пекин выступает против критики другими странами его "обычной торговли" с РФ, целью чего, по его словам, является дискредитация Китая.
