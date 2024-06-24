РУС
Позиция Китая относительно "украинского кризиса" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию, - Си Цзиньпин

голова КНР Сі Цзіньпін з президентом Польщі Анджеєм Дудою

Китай стремится к мирным переговорам и политическому урегулированию "украинского кризиса" и будет действовать по-своему для достижения этой цели.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая в отношении "украинского кризиса" (так в КНР называют войну России против Украины - ред.) заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию", - говорится в сообщении МИД Китая.

По убеждению китайского лидера, сейчас необходимо приложить усилия для предотвращения расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров.

"Китай готов и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине" своим способом и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", - цитирует лидера страны МИД.

При этом Си отметил, что Пекин выступает против критики другими странами его "обычной торговли" с РФ, целью чего, по его словам, является дискредитация Китая.

Китай (3132) Дуда Анджей (788) Си Цзиньпин (313)
+21
Це чмо накачує паРашу ресурсами та компонентами для виготовлення зброї, та цинічно говорить про якийсь мир
24.06.2024 19:21 Ответить
+15
Крыза у вас в штанах у-**** жолтомордые. Ето во первых. А во вторых если в Украине крыза то причем тут рашка чтобы вести с ней переговоры
24.06.2024 19:22 Ответить
+14
Мало вас японці під час "китайської кризи" 30/40- х років .башили...
24.06.2024 19:35 Ответить
24.06.2024 19:21 Ответить
А де ви бачили щоб мерзотні комуняки казали правду? Комуняки брехлива мразота.
показать весь комментарий
24.06.2024 19:58 Ответить
24.06.2024 19:22 Ответить
А це не ти,вельминешановний СІ, ***** добро на вторгнення давав?
показать весь комментарий
24.06.2024 19:27 Ответить
позиція України і Штатів у тайваньскої кризи співпадає - краснопузі кітайози - ідіть *****!
показать весь комментарий
24.06.2024 19:30 Ответить
24.06.2024 19:35 Ответить
Українська криза? Що це за поняття таке. Чому не путінське слабоуміє?
24.06.2024 19:38 Ответить
Дволікий янус і негідник.
24.06.2024 19:40 Ответить
Ви букви переплутали
24.06.2024 20:29 Ответить
Дякую , вам стало легше коли зробили зауваження? Як що так , я радий.
24.06.2024 22:35 Ответить
Це не зауваження,а просто гумор.В другому слові першу букву треба замінити на А
25.06.2024 06:40 Ответить
******
24.06.2024 19:44 Ответить
Узкоглазое дерьмо пусть откроет Устав ООН и найдёт там свой "мирный" план.
24.06.2024 19:51 Ответить
Ресурси , надра, вся Україна ...потрібна китаю ....в обмін китай віддасть ЄС , під московію ,це їх программа максімум ,це не секрет для всіх світових лідерів ...
24.06.2024 19:54 Ответить
uzkoglazaja panda mozhe ruhatis v sled za russke ****** korabeļom
24.06.2024 19:56 Ответить
Так врегулюй мізки пуйлу замість постачання йому ніштяків для впк, тріпло комуняцьке.
24.06.2024 20:07 Ответить
Слова маркери типу "українська криза" про все говорять. Наче рфія тут ні до чого 🤬
24.06.2024 20:16 Ответить
Просто максимальний бойкот китайському сміттю
24.06.2024 20:30 Ответить
"Вузькоглазі" нічого не бачуть..... Щоб їм повилазило!!!
24.06.2024 20:36 Ответить
Содействии политическому онанизму и оргазмированию
24.06.2024 22:43 Ответить
По перше в Україні не криза а війна, по друге сі цін.... ****** як сівий мерін, сам знаєш хто такий *****, то або ти його приструниш, або не *****, миротворець хєров!!!
24.06.2024 22:49 Ответить
жовтсрака мавпа
25.06.2024 00:32 Ответить
 
 