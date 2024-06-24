УКР
Позиція Китаю стосовно "української кризи" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню, - Сі Цзіньпін

голова КНР Сі Цзіньпін з президентом Польщі Анджеєм Дудою

Китай прагне мирних переговорів і політичного врегулювання "української кризи" та  діятиме у свій власний спосіб для досягнення цієї мети.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР називають війну Росії проти України – ред.) полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню", - йдеться в повідомленні МЗС Китаю.

На переконання китайського лідера, зараз необхідно докласти зусиль для запобігання розширенню й посиленню конфлікту, зменшити напруженість та створити умови для мирних переговорів.

"Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи в Україні" у свій власний спосіб та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи й побудові ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки", - цитує лідера країни МЗС.

При цьому Сі зауважив, що Пекін виступає проти критики іншими країнами його "звичайної торгівлі" з РФ, метою чого, за його словами, є дискредитація Китаю.

Це чмо накачує паРашу ресурсами та компонентами для виготовлення зброї, та цинічно говорить про якийсь мир
24.06.2024 19:21 Відповісти
Крыза у вас в штанах у-**** жолтомордые. Ето во первых. А во вторых если в Украине крыза то причем тут рашка чтобы вести с ней переговоры
24.06.2024 19:22 Відповісти
Мало вас японці під час "китайської кризи" 30/40- х років .башили...
24.06.2024 19:35 Відповісти
А де ви бачили щоб мерзотні комуняки казали правду? Комуняки брехлива мразота.
24.06.2024 19:58 Відповісти
А це не ти,вельминешановний СІ, ***** добро на вторгнення давав?
24.06.2024 19:27 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 19:30 Відповісти
Українська криза? Що це за поняття таке. Чому не путінське слабоуміє?
24.06.2024 19:38 Відповісти
Дволікий янус і негідник.
24.06.2024 19:40 Відповісти
Ви букви переплутали
24.06.2024 20:29 Відповісти
Дякую , вам стало легше коли зробили зауваження? Як що так , я радий.
24.06.2024 22:35 Відповісти
Це не зауваження,а просто гумор.В другому слові першу букву треба замінити на А
25.06.2024 06:40 Відповісти
******
24.06.2024 19:44 Відповісти
Узкоглазое дерьмо пусть откроет Устав ООН и найдёт там свой "мирный" план.
24.06.2024 19:51 Відповісти
Ресурси , надра, вся Україна ...потрібна китаю ....в обмін китай віддасть ЄС , під московію ,це їх программа максімум ,це не секрет для всіх світових лідерів ...
24.06.2024 19:54 Відповісти
uzkoglazaja panda mozhe ruhatis v sled za russke ****** korabeļom
24.06.2024 19:56 Відповісти
Так врегулюй мізки пуйлу замість постачання йому ніштяків для впк, тріпло комуняцьке.
24.06.2024 20:07 Відповісти
Слова маркери типу "українська криза" про все говорять. Наче рфія тут ні до чого 🤬
24.06.2024 20:16 Відповісти
Просто максимальний бойкот китайському сміттю
24.06.2024 20:30 Відповісти
"Вузькоглазі" нічого не бачуть..... Щоб їм повилазило!!!
24.06.2024 20:36 Відповісти
Содействии политическому онанизму и оргазмированию
24.06.2024 22:43 Відповісти
По перше в Україні не криза а війна, по друге сі цін.... ****** як сівий мерін, сам знаєш хто такий *****, то або ти його приструниш, або не *****, миротворець хєров!!!
24.06.2024 22:49 Відповісти
жовтсрака мавпа
25.06.2024 00:32 Відповісти
 
 