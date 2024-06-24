Позиція Китаю стосовно "української кризи" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню, - Сі Цзіньпін

Китай прагне мирних переговорів і політичного врегулювання "української кризи" та діятиме у свій власний спосіб для досягнення цієї мети.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР називають війну Росії проти України – ред.) полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню", - йдеться в повідомленні МЗС Китаю.

На переконання китайського лідера, зараз необхідно докласти зусиль для запобігання розширенню й посиленню конфлікту, зменшити напруженість та створити умови для мирних переговорів.

"Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи в Україні" у свій власний спосіб та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи й побудові ефективної і стійкої архітектури європейської безпеки", - цитує лідера країни МЗС.

При цьому Сі зауважив, що Пекін виступає проти критики іншими країнами його "звичайної торгівлі" з РФ, метою чого, за його словами, є дискредитація Китаю.