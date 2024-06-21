РФ и Китай после расширения санкций США нашли обходной путь для платежей, - Reuters

Россия и Китай нашли возможность осуществлять альтернативные платежи после расширения санкций США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Reuters.

Так, после визита российского диктатора в приграничных регионах были созданы специально уполномоченные банки. Они позволяют фирмам из РФ открывать счета нерезидентов в китайских банках. Это произошло после того, как шанхайский филиал российского ВТБ попал под санкции.

Торговля между РФ и Китаем

В 2023 году торговля между странами выросла до рекордных 240 млрд долларов.

"Поддержание потока доходов и товаров, что имеет решающее значение для Кремля, зависит от обеспечения бесперебойных платежей", - пишет издание.

Обходной путь включает более мелкие региональные банки, которые сейчас могут оставаться вне поля зрения санкций США, и показывает, как РФ и Китаю приходится делать все более сложные шаги, чтобы обеспечить продолжение двусторонних платежей.

"После визита (Путина. - Ред.) в одной из провинций Китая появились банки, которые открывают счета NRA для российских компаний на территории Китая", - сообщил источник в одном банке.

Лишь несколько банков, расположенных вблизи границы на северо-востоке, все еще работают с Россией.

"О крупных и средних банках сегодня даже речь не идет. Никто из них не работает с Россией. Это проблема, которую мы должны действительно осознать", - рассказал другой собеседник.

После того, как США ввели санкции против китайских компаний, многие из них, вероятно, решили прекратить любой бизнес с Россией, и импорт из Китая может упасть, сказал Евгений Коган, инвестиционный банкир и профессор российской Высшей школы экономики.

Санкции в отношении дочерних компаний российских банков в Китае также создают проблемы, добавил он.

До введения санкций генеральный директор ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ утроил персонал в Шанхае, чтобы попытаться сократить очереди клиентов, пытающихся открыть счета.

Американские санкции

"Американские санкции являются самыми страшными, в том числе и для наших китайских партнеров. Как говорят китайцы, они боятся их, как тигра", - сказал источник на платежном рынке.

Угроза вторичных санкций, которые могут лишить институты доступа к доллару, напугала китайские банки, которые не хотят терять доступ к мировым рынкам, даже если с Россией придется вести прибыльную торговлю, добавил собеседник.

По данным издания, в России проблемы с платежами наносят ущерб экспортным доходам, нарушают цепочки поставок и повышают цены на импорт, заявил центральный банк, тогда как ее нефтяные компании сталкиваются с многомесячными задержками платежей.

По сравнению с рынками США и ЕС, Россия имеет ограниченную привлекательность.

"Никто в Китае не готов попасть под вторичные санкции и потерять мировой рынок только из-за России. Ни производственные компании, ни финансовые структуры, в том числе - банки", - добавил источник.

Второй источник сообщил, что российские банки, которые не попали под санкции, все еще являются приемлемыми для китайских партнеров, но ограничения США являются смертельным ударом, поскольку даже специально уполномоченные китайские банки прекращают расчеты.

Российские компании теперь могут либо открыть счет NRA в китайском банке, либо создать китайскую дочернюю компанию и открывать счета внутри страны, сказал этот человек.

