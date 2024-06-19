США могут ввести новые санкции против РФ и помогающих ей в войне стран, - Блинкен

Соединенные Штаты готовы наложить дополнительные санкции на РФ и страны, которые помогают ей продолжать войну против Украины, чтобы сдержать давление и в конечном итоге положить конец агрессии.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Помимо прочего, мы рассматриваем страны, которые поддерживают российскую оборонно-промышленную базу, что позволяет России продолжать войну, в частности Китай. Как ясно дал понять президент Байден, мы действительно обеспокоены не тем, что Китай поставляет оружие в Россию - этого они не делают", - сказал госсекретарь.

В то же время, по словам Блинкена, Пекин оказывает важнейшую поддержку российской оборонной промышленной базе. Около 70 % станков, которые импортирует Россия, поступают из Китая, 90 % микроэлектроники - из Китая, и это позволяет России поддерживать военную машину и продолжать войну.

"Этому нужно положить конец. И мы все делаем и будем делать для этого", - подчеркнул Энтони Блинкен.

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