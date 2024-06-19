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США могут ввести новые санкции против РФ и помогающих ей в войне стран, - Блинкен

Блінкен Ентоні

Соединенные Штаты готовы наложить дополнительные санкции на РФ и страны, которые помогают ей продолжать войну против Украины, чтобы сдержать давление и в конечном итоге положить конец агрессии.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Помимо прочего, мы рассматриваем страны, которые поддерживают российскую оборонно-промышленную базу, что позволяет России продолжать войну, в частности Китай. Как ясно дал понять президент Байден, мы действительно обеспокоены не тем, что Китай поставляет оружие в Россию - этого они не делают", - сказал госсекретарь.

В то же время, по словам Блинкена, Пекин оказывает важнейшую поддержку российской оборонной промышленной базе. Около 70 % станков, которые импортирует Россия, поступают из Китая, 90 % микроэлектроники - из Китая, и это позволяет России поддерживать военную машину и продолжать войну.

"Этому нужно положить конец. И мы все делаем и будем делать для этого", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Также читайте: ЕС продлил еще на год санкции против РФ за оккупацию Крыма

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чергові пекельні санкції
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19.06.2024 01:53 Ответить
А накладені санкції працюють, чи накладені для "галочки"?
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19.06.2024 01:59 Ответить
От Гаррі Трумен наклав на Японію санкції - ото були санкції !
Відразу припинилась війна.
Можуть коли хотять...
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19.06.2024 02:07 Ответить
🤣🤣🤣
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19.06.2024 02:26 Ответить
Ніхто не пошкодує, коли почує враження американських українців з вінничани після їхньої подорожі до України вже ось у 2024 році... Це не просто американці , це волонтери народної дипломатії допомоги зі США

https://www.youtube.com/watch?v=cCa8kMYzFr0&lc=Ugy8Mu5BAnacpgCA8fB4AaABAg https://www.youtube.com/watch?v=cCa8kMYzFr0&lc=Ugy8Mu5BAnacpgCA8fB4AaABAg

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19.06.2024 04:09 Ответить
Вони багато чого можуть , особливо затягувати війну , після того , як у 14-му наказали не стріляти .
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19.06.2024 06:54 Ответить
Суперпотужно.
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19.06.2024 07:02 Ответить
Ось цікаво,а що ще потрібно зробити кацапам,щоби амєрікоси ввели нові санкції проти них?Бомбити НьюЙорк чиможе збити діда Бідона на пішоходному переходв...?
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19.06.2024 07:06 Ответить
 
 