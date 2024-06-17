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Новости Санкции против России
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ЕС продлил еще на год санкции против РФ за оккупацию Крыма

ЄС продовжив ще на рік санкції проти РФ за окупацію Криму

Совет ЕС 17 июня продлил санкции против России до 23 июня 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Санкции впервые были введены в июне 2014 года и включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из оккупированных Крыма и Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из оккупированных Крыма или Севастополя.

Также ограничениям со стороны ЕС подлежит экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в оккупированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права", - говорится в сообщении.

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Я щось не запам'ятав, а що там за санкції були? Заборону декільком особам відвідувати ЄС? Чи не торгувати з Кримом, а тільки з кацапстаном?
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17.06.2024 13:31 Ответить
З тих, що я пам'ятаю, це заборона на фіндіяльність там (тому великі кацапські банки там не працювали), заборона на виступ спортсменів (тому кримські футбольні клуби в кацапському чемпіонаті не грали), проблематично було з кримським IP на деяких сервісах зареєструватися. Таке ось
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17.06.2024 13:35 Ответить
Потужно, дуже потужно.
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17.06.2024 13:41 Ответить
У 2014 році треба було запроваджувати зі старту ті санкції і заморожування капіталів як зараз. І озброєння. Тоді б нічого такого не сталося б
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17.06.2024 13:33 Ответить
 
 