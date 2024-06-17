ЕС продлил еще на год санкции против РФ за оккупацию Крыма

Совет ЕС 17 июня продлил санкции против России до 23 июня 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Санкции впервые были введены в июне 2014 года и включают запрет на импорт в ЕС товаров, происходящих из оккупированных Крыма и Севастополя, а также на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из оккупированных Крыма или Севастополя.

Также ограничениям со стороны ЕС подлежит экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в оккупированном Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, а также для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

"ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц объяснил задержку с принятием нового пакета санкций против РФ: Он не заблокирован, продолжается обсуждение его деталей