Япония ввела новые санкции против десятков фирм из России, Китая, Индии

Правительство Японии ввело санкции против АЛРОСА, АО "Туполев" и руководства российского Центризбиркома. В целом новые ограничения коснулись 11 физических лиц и 42 компании из России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, об этом говорится на сайте МИД Японии.

Санкции против РФ

Среди физических лиц под ограничения попали секретарь российского ЦИК Наталья Бударина и еще пять членов избиркома, глава "Тактического ракетного вооружения" Борис Обносов, директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов и др.

Среди компаний под санкции попали крупнейшая в мире алмазодобывающая компания АЛРОСА, российский производитель микросхем АО "Микрон", а также оборонные компании.

Кроме того, санкции будут касаться Челябинского тракторного завода, Пермского порохового завода, Арзамасского приборостроительного завода, двух предприятий из состава концерна "Алмаз-Антей".

Другие ограничения

В китайскую часть санкционных списков попали семь фирм, через которые, по имеющимся в Японии сведениям, Россия закупает электронику. В санкционный список внесли в том числе китайские Alpha Trading Investments, Guangzhou Ausay Technology и Shenzhen Biguang Trading.

Кроме того, санкции введены против фирм из Индии, Казахстана, Узбекистана и ОАЭ - по одной из каждой страны. Их обвиняют в обходе ограничений, введенных против РФ.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена уже в четверг объявит о планах запретить продажу антивирусного программного обеспечения российской "Лаборатории Касперского" в Соединенных Штатах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВПК, финуслуги, энергетический сектор и военные преступления: Боррель рассказал, что входит в новый пакет санкций ЕС против РФ