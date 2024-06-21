Японія запровадила нові санкції проти десятків фірм із Росії, Китаю, Індії

Уряд Японії запровадив санкції проти АЛРОСА, АТ "Туполєв" та керівництва російського Центрвиборчкому. Загалом нові обмеження торкнулися 11 фізичних осіб та 42 компанії з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC, про це йдеться на сайті МЗС Японії.

Санкції проти РФ

Серед фізичних осіб під обмеження потрапили секретар російського ЦВК Наталія Бударіна та ще п'ять членів виборчкому, голова "Тактичного ракетного озброєння" Борис Обносов, директор "Уралвагонзаводу" Олександр Потапов та ін.

Серед компаній під санкції потрапили найбільша у світі алмазодобувна компанія АЛРОСА, російський виробник мікросхем АТ "Мікрон", а також оборонні компанії.

Крім того, санкції стосуватимуться Челябінського тракторного заводу, Пермського порохового заводу, Арзамаського приладобудівного заводу, двох підприємств зі складу концерну "Алмаз-Антей".

Інші обмеження

До китайської частини санкційних списків потрапили сім фірм, через які, за наявними в Японії відомостями, Росія закуповує електроніку. У список санкцій внесли в тому числі китайські Alpha Trading Investments, Guangzhou Ausay Technology і Shenzhen Biguang Trading.

Крім того, санкції запроваджено проти фірм з Індії, Казахстану, Узбекистану та ОАЕ - по одній з кожної країни. Їх звинувачують в обході обмежень, запроваджених проти РФ.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена вже у четвер оголосить про плани заборонити продаж антивірусного програмного забезпечення російської "Лабораторії Касперського" у Сполучених Штатах.

