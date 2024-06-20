ВПК, фінпослуги, енергетичний сектор та воєнні злочини: Боррель розповів, що входить до нового пакету санкцій ЄС проти РФ

14-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії торкнеться військово-промислового комплексу, фінансових послуг та енергетичного сектора.

Про це розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель.

За словами Борреля, ЄС новим пакетом санкцій досяг потужного набору "індивідуальних та секторальних заходів, спрямованих на підрив воєнних зусиль Росії проти України".

Зокрема, він націлений на військово-промисловий комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, а також осіб, причетних до депортації українських дітей.

"Ці санкції спрямовані на те, щоб ускладнити для уряду Путіна підтримку його агресивної війни. ЄС залишається рішучим у своїй підтримці України", - написав Боррель.

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, посли Євросоюзу погодили 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України.