УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9518 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
782 1

ВПК, фінпослуги, енергетичний сектор та воєнні злочини: Боррель розповів, що входить до нового пакету санкцій ЄС проти РФ

Високий представник ЄС Жозеп Боррель

14-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії торкнеться військово-промислового комплексу, фінансових послуг та енергетичного сектора.

Про це розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Борреля, ЄС новим пакетом санкцій досяг потужного набору "індивідуальних та секторальних заходів, спрямованих на підрив воєнних зусиль Росії проти України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові санкції ЄС закриють порти Європи для тіньового флоту РФ, - глава МЗС Нідерландів

Зокрема, він націлений на військово-промисловий комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, а також осіб, причетних до депортації українських дітей.

"Ці санкції спрямовані на те, щоб ускладнити для уряду Путіна підтримку його агресивної війни. ЄС залишається рішучим у своїй підтримці України", - написав Боррель.

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, посли Євросоюзу погодили 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України.

Автор: 

санкції (12565) Євросоюз (13999) Боррель Жозеп (1075)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба було все зразу вводити поки ворог ще був не готовий обходити санкції
показати весь коментар
20.06.2024 21:40 Відповісти
 
 