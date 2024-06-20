Посли ЄС ухвалили 14-й пакет санкцій проти Росії

У четвер, 20 червня, посли Євросоюзу погодили 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бельгія, яка нині головує в ЄС, заявила на платформі X.

"Посли країн ЄС щойно узгодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий пакет посилить чинні обмеження, усунувши з них лазівки.

Серед санкцій - заборона на перевалку російського скрапленого газу, відповідальність операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.

"Новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки", - додали у Бельгії.

