УКР
4 202 9

Посли ЄС ухвалили 14-й пакет санкцій проти Росії

У ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ

У четвер, 20 червня, посли Євросоюзу погодили 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бельгія, яка нині головує в ЄС, заявила на платформі X.

"Посли країн ЄС щойно узгодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що новий пакет посилить чинні обмеження, усунувши з них лазівки.

Серед санкцій - заборона на перевалку російського скрапленого газу, відповідальність операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.

"Новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки", - додали у Бельгії.

росія (67226) санкції (12565) Євросоюз (13999)
Сортувати:
І що далі?
20.06.2024 11:32 Відповісти
А дальше применят их. Ты как Ху...ло,который говорит, что санкции на помогают. Спасибо всем за все, что делают,хоть по мелочам.
Много ты помогал другим странам, когда рашка их уничтожала. Так радуйся, что они нас не кинули
20.06.2024 11:44 Відповісти
Главне що потужні.
20.06.2024 11:39 Відповісти
надєюсь перекрили поставки рос нафти в китай.

якщо ні, то без цього ці санкції - пустишка.
20.06.2024 12:15 Відповісти
Немцы таки сломались - Серед санкцій - заборона на перевалку російського скрапленого газу, відповідальність операторів за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.
20.06.2024 12:30 Відповісти
санкцій може бути тільки 2.

1) заборонити ввозити БУДЬ-ЯКІ російські товари на території ВСІХ країн заходу. країни заходу: європа, сша, канада, австралія, південна корея, японія.

2) Оголосити російський режим фашистським, і сказати: "хто буде допомагати фашистському режиму грошами - на того будуть накладені санкції!" тобто заборонити всім країнам купувати у росії нафту, тому що це фінансування війни в україні.
дрібні сошки зразу погодяться, китай трохи поупирається і теж погодиться.
20.06.2024 12:43 Відповісти
Мощный и существенный пакет санкций...клоуны позорные.
20.06.2024 19:12 Відповісти
Це марно, Росія торгує через якісь таємні канали, а ЄС ефективно цьому не припиняє.
20.06.2024 21:46 Відповісти
 
 