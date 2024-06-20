Посли ЄС ухвалили 14-й пакет санкцій проти Росії
У четвер, 20 червня, посли Євросоюзу погодили 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Бельгія, яка нині головує в ЄС, заявила на платформі X.
"Посли країн ЄС щойно узгодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що новий пакет посилить чинні обмеження, усунувши з них лазівки.
Серед санкцій - заборона на перевалку російського скрапленого газу, відповідальність операторів ЄС за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами у третіх країнах.
"Новий пакет передбачає нові цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки", - додали у Бельгії.
Много ты помогал другим странам, когда рашка их уничтожала. Так радуйся, что они нас не кинули
якщо ні, то без цього ці санкції - пустишка.
1) заборонити ввозити БУДЬ-ЯКІ російські товари на території ВСІХ країн заходу. країни заходу: європа, сша, канада, австралія, південна корея, японія.
2) Оголосити російський режим фашистським, і сказати: "хто буде допомагати фашистському режиму грошами - на того будуть накладені санкції!" тобто заборонити всім країнам купувати у росії нафту, тому що це фінансування війни в україні.
дрібні сошки зразу погодяться, китай трохи поупирається і теж погодиться.