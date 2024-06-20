Німеччина продовжує блокування нового пакету санкцій проти РФ через розбіжності між МЗС та Шольцом, - Reuters

Країни ЄС не змогли домовитися про 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина продовжила блокування попри скасування пункту, який Берлін визнав проблематичним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на дипломатів ЄС.

Нові заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу та заходи відповідальності європейських операторів за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах.

За даними дипломатичних джерел, пункт про відповідальність європейських операторів був видалений з підсумкового документа після критики з боку Німеччини. За словами неназваних дипломатів та джерела, знайомого з цим питанням, вагання Німеччини частково пов'язані з внутрішніми розбіжностями між міністерством закордонних справ та канцлером Олафом Шольцом.

Цей пункт змусив би експортерів відповідати за дії партнерів у третіх країнах, які європейським компаніям важко контролювати.

Як стверджують співрозмовники агентства, Берлін продовжує заперечувати попри вилучення пункту, який він вважав проблематичним, що змусив би дочірні компанії "контрактно заборонити реекспорт до РФ та реекспорт для використання у РФ".

Нагадаємо, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що запровадження санкцій проти "Росатома" може мати негативні наслідки з точки зору ядерної безпеки, оскільки багато світових країн залежать від російських технологій у цій сфері.