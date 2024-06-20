УКР
Німеччина продовжує блокування нового пакету санкцій проти РФ через розбіжності між МЗС та Шольцом, - Reuters

Країни ЄС не змогли домовитися про 14-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Німеччина продовжила блокування  попри скасування пункту, який Берлін визнав проблематичним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на дипломатів ЄС.

Нові заходи включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу та заходи відповідальності європейських операторів за порушення санкцій дочірніми компаніями та партнерами у третіх країнах.

За даними дипломатичних джерел, пункт про відповідальність європейських операторів був видалений з підсумкового документа після критики з боку Німеччини. За словами неназваних дипломатів та джерела, знайомого з цим питанням, вагання Німеччини частково пов'язані з внутрішніми розбіжностями між міністерством закордонних справ та канцлером Олафом Шольцом.

Цей пункт змусив би експортерів відповідати за дії партнерів у третіх країнах, які європейським компаніям важко контролювати.

Як стверджують співрозмовники агентства, Берлін продовжує заперечувати попри вилучення пункту, який він вважав проблематичним, що змусив би дочірні компанії "контрактно заборонити реекспорт до РФ та реекспорт для використання у РФ".

Нагадаємо, голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що запровадження санкцій проти "Росатома" може мати негативні наслідки з точки зору ядерної безпеки, оскільки багато світових країн залежать від російських технологій у цій сфері.

+4
Будучи міністром фінансів при меркельші, Шольц крутить хвостом, щоб не нагадити собі ОСОБИСТО, знаючи ДУЖЕ БАГАТО …
20.06.2024 09:17 Відповісти
+3
Вопреки сказочным агиткам о Европе (которые, как это ни странно, десятилетиями распространяет необразованное население неевропейских бантустанов), взяточничество, например в Германии, довольно распространенное явление. Кто-то работает на газовые концерны.
20.06.2024 09:02 Відповісти
+1
Може й так, та я ще додам долю правди - фрiци , як той кролик перед удавом , пiсля 2-х свiтових воен (вони ж недавно , як зачинщики закiнчили рапарiювати по Першiй свiтовiй вiйнi), трясуться вiд страху, щоби iх не зробили у цьому лайнi крайнiми.
20.06.2024 09:26 Відповісти
Бозезь ты мой, да перекреститесь . Юный открывальщик омериГ... Бу, га, га, га-а...ХЕХ...
20.06.2024 09:18 Відповісти
Согласен, самый наивный народ в мире в последние годы научился иногда думать.)
20.06.2024 09:24 Відповісти
Тока без бэ, а чьо обнуленный, вы же под бывалого здесь молотите? ХМЫ...
20.06.2024 09:31 Відповісти
В догонку: путин - это что? Чей Крым? И согласен ли вы, шо кацапы - несостоявшаяся ветвь славян, бо кацапы вместо славянской гаплогруппы спутницы i2 имеют cеверо-восточные гаплогруппы-спутницы - угрофинно-монголоидные (NO).
20.06.2024 09:44 Відповісти
ЗЫ... Все славяне имеют трипольскую гаплогруппу спутницу i2, а вот дыкуны-кацапы ее не имеют.
20.06.2024 09:47 Відповісти
призвiдники ,
20.06.2024 09:28 Відповісти
У ФРІЦЛЯНДІЇ ДО СЬОГОДНІ ПРИ ВЛАДІ ПРОРАШИСТСЬКА АГЕНТУРА , ЯКУ ОЧОЛЮЄ МЕРКЕЛЬ І ПОЛІТИКУ ПОТРІБНУ 3,14ДЕРАЦІЇ (ЛОБІЮВАННЯ ЇЇ ІНТЕРЕСІВ)), ВИКОНУЄ ПРОРАШИСТСЬКИЙ АГЕНТ ШОЛЬЦ...
показати весь коментар
20.06.2024 09:22 Відповісти
Ніяка там не агентура... треба зрозуміти що німецький бізнес нормально працює з орками, як прямо так і через Китай, Турцію де знаходиться багато їх виробничих потужностей

і Шольц чи Меркель в першу чергу думають про великий бізнес які є основними спонсорами партій та платниками податків
20.06.2024 11:27 Відповісти
газогони з рашистом , і німецькі підприємства у 3,14дерації , котрі до сьогодні працюють в русляндії, лобіювання інтересів "грязьпрому" і рашистської економіки особисто "меркель" ,як і бувші політики Німеччини, котрі працювали в раді деректорів енергетичних компаній у куйла,будівництво війскових полігонів німецького взірця, німецькі інструктори .котрі натаскували перед окупацією Криму рашистські війска за стандартами Німеччини і НАТО,відрізування України від транзиту рашистського газу особисто агентом Меркель блокування постачання окремих видів озброєння,на початку війни особисто Меркель, як і блокування нинішнє "касира"Меркель -Шольца де-яких видів озброєння для України,а також блокування європейських санкцій проти рашиста (газ) вказує на те.що крім великого бізнесу і Меркель і Шольц висять на дуже великому гачку компромату у куйла...
20.06.2024 14:38 Відповісти
20.06.2024 10:14 Відповісти
Останнім часом я думаю може й Шольцу потрібно інколи пити каву біля сортиру, як Орбану, поки дорослі дяді у конференц-залі домовляються та вирішують?
20.06.2024 12:43 Відповісти
 
 