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Новости Санкции против России Санкции ЕС
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Германия продолжает блокировать новый пакет санкций против РФ из-за разногласий между МИД и Шольцом, - Reuters

санкції

Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете санкций против России, поскольку Германия продолжила блокирование несмотря на отмену пункта, который Берлин признал проблематичным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Новые меры включают запрет на перевалку российского сжиженного природного газа и меры ответственности европейских операторов за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

По данным дипломатических источников, пункт об ответственности европейских операторов был удален из итогового документа после критики со стороны Германии. По словам неназванных дипломатов и источника, знакомого с этим вопросом, колебания Германии частично связаны с внутренними разногласиями между министерством иностранных дел и канцлером Олафом Шольцом.

Этот пункт заставил бы экспортеров отвечать за действия партнеров в третьих странах, которые европейским компаниям трудно контролировать.

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Как утверждают собеседники агентства, Берлин продолжает возражать, несмотря на изъятие пункта, который он считал проблематичным, что заставил бы дочерние компании "контрактно запретить реэкспорт в РФ и реэкспорт для использования в РФ".

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, поскольку многие мировые страны зависят от российских технологий в этой сфере.

Автор: 

Германия (6996) санкции (11326) Евросоюз (17168)


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Топ комментарии
+4
Будучи міністром фінансів при меркельші, Шольц крутить хвостом, щоб не нагадити собі ОСОБИСТО, знаючи ДУЖЕ БАГАТО …
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20.06.2024 09:17
+3
Вопреки сказочным агиткам о Европе (которые, как это ни странно, десятилетиями распространяет необразованное население неевропейских бантустанов), взяточничество, например в Германии, довольно распространенное явление. Кто-то работает на газовые концерны.
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20.06.2024 09:02
+1
Може й так, та я ще додам долю правди - фрiци , як той кролик перед удавом , пiсля 2-х свiтових воен (вони ж недавно , як зачинщики закiнчили рапарiювати по Першiй свiтовiй вiйнi), трясуться вiд страху, щоби iх не зробили у цьому лайнi крайнiми.
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20.06.2024 09:26
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Вопреки сказочным агиткам о Европе (которые, как это ни странно, десятилетиями распространяет необразованное население неевропейских бантустанов), взяточничество, например в Германии, довольно распространенное явление. Кто-то работает на газовые концерны.
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20.06.2024 09:02 Ответить
Бозезь ты мой, да перекреститесь . Юный открывальщик омериГ... Бу, га, га, га-а...ХЕХ...
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20.06.2024 09:18 Ответить
Согласен, самый наивный народ в мире в последние годы научился иногда думать.)
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20.06.2024 09:24 Ответить
Тока без бэ, а чьо обнуленный, вы же под бывалого здесь молотите? ХМЫ...
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20.06.2024 09:31 Ответить
В догонку: путин - это что? Чей Крым? И согласен ли вы, шо кацапы - несостоявшаяся ветвь славян, бо кацапы вместо славянской гаплогруппы спутницы i2 имеют cеверо-восточные гаплогруппы-спутницы - угрофинно-монголоидные (NO).
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20.06.2024 09:44 Ответить
ЗЫ... Все славяне имеют трипольскую гаплогруппу спутницу i2, а вот дыкуны-кацапы ее не имеют.
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20.06.2024 09:47 Ответить
Будучи міністром фінансів при меркельші, Шольц крутить хвостом, щоб не нагадити собі ОСОБИСТО, знаючи ДУЖЕ БАГАТО …
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20.06.2024 09:17 Ответить
Може й так, та я ще додам долю правди - фрiци , як той кролик перед удавом , пiсля 2-х свiтових воен (вони ж недавно , як зачинщики закiнчили рапарiювати по Першiй свiтовiй вiйнi), трясуться вiд страху, щоби iх не зробили у цьому лайнi крайнiми.
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20.06.2024 09:26 Ответить
призвiдники ,
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20.06.2024 09:28 Ответить
У ФРІЦЛЯНДІЇ ДО СЬОГОДНІ ПРИ ВЛАДІ ПРОРАШИСТСЬКА АГЕНТУРА , ЯКУ ОЧОЛЮЄ МЕРКЕЛЬ І ПОЛІТИКУ ПОТРІБНУ 3,14ДЕРАЦІЇ (ЛОБІЮВАННЯ ЇЇ ІНТЕРЕСІВ)), ВИКОНУЄ ПРОРАШИСТСЬКИЙ АГЕНТ ШОЛЬЦ...
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20.06.2024 09:22 Ответить
Ніяка там не агентура... треба зрозуміти що німецький бізнес нормально працює з орками, як прямо так і через Китай, Турцію де знаходиться багато їх виробничих потужностей

і Шольц чи Меркель в першу чергу думають про великий бізнес які є основними спонсорами партій та платниками податків
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20.06.2024 11:27 Ответить
газогони з рашистом , і німецькі підприємства у 3,14дерації , котрі до сьогодні працюють в русляндії, лобіювання інтересів "грязьпрому" і рашистської економіки особисто "меркель" ,як і бувші політики Німеччини, котрі працювали в раді деректорів енергетичних компаній у куйла,будівництво війскових полігонів німецького взірця, німецькі інструктори .котрі натаскували перед окупацією Криму рашистські війска за стандартами Німеччини і НАТО,відрізування України від транзиту рашистського газу особисто агентом Меркель блокування постачання окремих видів озброєння,на початку війни особисто Меркель, як і блокування нинішнє "касира"Меркель -Шольца де-яких видів озброєння для України,а також блокування європейських санкцій проти рашиста (газ) вказує на те.що крім великого бізнесу і Меркель і Шольц висять на дуже великому гачку компромату у куйла...
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20.06.2024 14:38 Ответить
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20.06.2024 10:14 Ответить
Останнім часом я думаю може й Шольцу потрібно інколи пити каву біля сортиру, як Орбану, поки дорослі дяді у конференц-залі домовляються та вирішують?
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20.06.2024 12:43 Ответить
 
 