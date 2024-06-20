Германия продолжает блокировать новый пакет санкций против РФ из-за разногласий между МИД и Шольцом, - Reuters

Страны ЕС не смогли договориться о 14-м пакете санкций против России, поскольку Германия продолжила блокирование несмотря на отмену пункта, который Берлин признал проблематичным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Новые меры включают запрет на перевалку российского сжиженного природного газа и меры ответственности европейских операторов за нарушение санкций дочерними компаниями и партнерами в третьих странах.

По данным дипломатических источников, пункт об ответственности европейских операторов был удален из итогового документа после критики со стороны Германии. По словам неназванных дипломатов и источника, знакомого с этим вопросом, колебания Германии частично связаны с внутренними разногласиями между министерством иностранных дел и канцлером Олафом Шольцом.

Этот пункт заставил бы экспортеров отвечать за действия партнеров в третьих странах, которые европейским компаниям трудно контролировать.

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Как утверждают собеседники агентства, Берлин продолжает возражать, несмотря на изъятие пункта, который он считал проблематичным, что заставил бы дочерние компании "контрактно запретить реэкспорт в РФ и реэкспорт для использования в РФ".

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что введение санкций против "Росатома" может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, поскольку многие мировые страны зависят от российских технологий в этой сфере.