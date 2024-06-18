Две немецкие компании поставляли в РФ эпоксидную смолу для изготовления "шахедов", - СМИ
Две немецкие компании являются поставщиками эпоксидной смолы для компании из РФ, которая занимается изготовлением "шахедов".
Об этом говорится в расследовании журналистов "С", информирует Цензор.НЕТ.
По таможенным данным российская ООО "Композит Изделия" закупает эпоксидную смолу двух немецких компаний - R&G Faserverbundwerkstoffe и Goettle Advanced Products Gmbh & Co.Kg. Они поставляли эпоксидную смолу в Россию уже в разгар войны - в 2022 и 2023 годах.
Можно предположить, что компании не знали о сотрудничестве ООО "Композит Изделия" с "Алабугой" по разным причинам. Однако компании могли проверить российского контрагента и увидеть связь с российским военно-промышленным комплексом, отмечают журналисты.
Компания Goettle Advanced Products Gmbh & Co.Kg. по таможенным данным торгует практически исключительно с Россией и на протяжении всего прошлого года поставляла продукцию российской компании "Композит Изделия".
Компания R$G Faserverbundwerkstoffe в 2023 году поставила почти 8,5 тыс. кг эпоксидного связующего на сумму около $80 тыс. Из него можно сделать 337 беспилотников, ведь на один беспилотник необходимо 25 килограммов этого вещества.
В период, когда эта немецкая компания поставляла эпоксидную смолу России, она поставляла эту же эпоксидную смолу украинским производителям дронов. То есть одновременно немцы сотрудничают с российскими компаниями, которые поддерживают российскую армию, они же сотрудничают с украинским бизнесом, который страдает из-за совместных действий российских компаний и их военных, отметили в "Слідство.Інфо".
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Сором який, за смерть та горе в Україні, з допомогою рашистів…
Та ні ! Часи такі , що фактично ні одна країна усе не виробляє
Так - німецька - ліпше ... , але у ній проблема
Чи у матеріалах для вибухівки ?
Чи у чіпах керування ?
Чи в усій суммі технологій для безпілотників ?
https://patrioty.org.ua/blogs/dvi-nimetski-kompanii-dopomahaiut-rosii-**********-shakhedy--zhurnalistske-rozsliduvannia-518715.html Дві німецькі компанії допомагають Росії виробляти шахеди - журналістське розслідування