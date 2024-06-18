Две немецкие компании поставляли в РФ эпоксидную смолу для изготовления "шахедов", - СМИ

Две немецкие компании являются поставщиками эпоксидной смолы для компании из РФ, которая занимается изготовлением "шахедов".

Об этом говорится в расследовании журналистов "С", информирует Цензор.НЕТ.

По таможенным данным российская ООО "Композит Изделия" закупает эпоксидную смолу двух немецких компаний - R&G Faserverbundwerkstoffe и Goettle Advanced Products Gmbh & Co.Kg. Они поставляли эпоксидную смолу в Россию уже в разгар войны - в 2022 и 2023 годах.

Можно предположить, что компании не знали о сотрудничестве ООО "Композит Изделия" с "Алабугой" по разным причинам. Однако компании могли проверить российского контрагента и увидеть связь с российским военно-промышленным комплексом, отмечают журналисты.

Компания Goettle Advanced Products Gmbh & Co.Kg. по таможенным данным торгует практически исключительно с Россией и на протяжении всего прошлого года поставляла продукцию российской компании "Композит Изделия".

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Компания R$G Faserverbundwerkstoffe в 2023 году поставила почти 8,5 тыс. кг эпоксидного связующего на сумму около $80 тыс. Из него можно сделать 337 беспилотников, ведь на один беспилотник необходимо 25 килограммов этого вещества.

В период, когда эта немецкая компания поставляла эпоксидную смолу России, она поставляла эту же эпоксидную смолу украинским производителям дронов. То есть одновременно немцы сотрудничают с российскими компаниями, которые поддерживают российскую армию, они же сотрудничают с украинским бизнесом, который страдает из-за совместных действий российских компаний и их военных, отметили в "Слідство.Інфо".