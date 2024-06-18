РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12230 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
4 658 14

Две немецкие компании поставляли в РФ эпоксидную смолу для изготовления "шахедов", - СМИ

шахед,шахеди

Две немецкие компании являются поставщиками эпоксидной смолы для компании из РФ, которая занимается изготовлением "шахедов".

Об этом говорится в расследовании журналистов "С", информирует Цензор.НЕТ.

По таможенным данным российская ООО "Композит Изделия" закупает эпоксидную смолу двух немецких компаний - R&G Faserverbundwerkstoffe и Goettle Advanced Products Gmbh & Co.Kg. Они поставляли эпоксидную смолу в Россию уже в разгар войны - в 2022 и 2023 годах.

Можно предположить, что компании не знали о сотрудничестве ООО "Композит Изделия" с "Алабугой" по разным причинам. Однако компании могли проверить российского контрагента и увидеть связь с российским военно-промышленным комплексом, отмечают журналисты.

Компания Goettle Advanced Products Gmbh & Co.Kg. по таможенным данным торгует практически исключительно с Россией и на протяжении всего прошлого года поставляла продукцию российской компании "Композит Изделия".

Читайте также: Шольц объяснил задержку с принятием нового пакета санкций против РФ: Он не заблокирован, продолжается обсуждение его деталей

Компания R$G Faserverbundwerkstoffe в 2023 году поставила почти 8,5 тыс. кг эпоксидного связующего на сумму около $80 тыс. Из него можно сделать 337 беспилотников, ведь на один беспилотник необходимо 25 килограммов этого вещества.

В период, когда эта немецкая компания поставляла эпоксидную смолу России, она поставляла эту же эпоксидную смолу украинским производителям дронов. То есть одновременно немцы сотрудничают с российскими компаниями, которые поддерживают российскую армию, они же сотрудничают с украинским бизнесом, который страдает из-за совместных действий российских компаний и их военных, отметили в "Слідство.Інфо".

Автор: 

беспилотник (3655) военно-промышленный комплекс (248) Германия (6996) санкции (11326)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
колись один з шахедів обов'язково повернеться в Німеччину . це ж не Тауруси передавати тут ніякої ескалації .
показать весь комментарий
18.06.2024 23:06
+4
Невже шредер, не попередив їх, про обмилка з мацковії??
Сором який, за смерть та горе в Україні, з допомогою рашистів…
показать весь комментарий
18.06.2024 23:11
+4
Просто вставлю сюди цю довольну пику як нагадування...
показать весь комментарий
18.06.2024 23:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
колись один з шахедів обов'язково повернеться в Німеччину . це ж не Тауруси передавати тут ніякої ескалації .
показать весь комментарий
18.06.2024 23:06 Ответить
Невже шредер, не попередив їх, про обмилка з мацковії??
Сором який, за смерть та горе в Україні, з допомогою рашистів…
показать весь комментарий
18.06.2024 23:11 Ответить
нитроцелюлоза из Германии через Турцию в раху не когоне волнует
показать весь комментарий
18.06.2024 23:13 Ответить
Німці сплять і бачать як відбудовується Берлінська стіна, встає з попелу НДР та появляється ШТАЗІ з ЗГВ. Це для них таке рідне, по домашньому. І знову з камуністами вперед до камунізьму
показать весь комментарий
19.06.2024 03:55 Ответить
Просто вставлю сюди цю довольну пику як нагадування...
показать весь комментарий
18.06.2024 23:18 Ответить
а шо не так? не ухилянт, Герой України, меценат та взагалі шанована людина, дивись скоро випустять то чому б йому й непосміхатись
показать весь комментарий
19.06.2024 00:00 Ответить
Вірний пес кремлівської опг.
показать весь комментарий
19.06.2024 03:59 Ответить
що - епоксидка складає всю потужність БПЛА
Та ні ! Часи такі , що фактично ні одна країна усе не виробляє
Так - німецька - ліпше ... , але у ній проблема
Чи у матеріалах для вибухівки ?
Чи у чіпах керування ?
Чи в усій суммі технологій для безпілотників ?
показать весь комментарий
18.06.2024 23:18 Ответить
Так- ІПСО - і не тільки тут
https://patrioty.org.ua/blogs/dvi-nimetski-kompanii-dopomahaiut-rosii-**********-shakhedy--zhurnalistske-rozsliduvannia-518715.html Дві німецькі компанії допомагають Росії виробляти шахеди - журналістське розслідування
показать весь комментарий
18.06.2024 23:46 Ответить
Не маю сумніву, що ці "дві компанії" продовжать "взаімовиґаднає сатруднічєство" навіть тоді, коли ці шахєди будуть нищити міста і містечка країн - членів НАТи.
показать весь комментарий
19.06.2024 02:37 Ответить
ІПСО, це 100% вина кнр
показать весь комментарий
18.06.2024 23:27 Ответить
Das ist fantastisch!
показать весь комментарий
19.06.2024 01:21 Ответить
А хто допомагав німцям під час 2 світової виробляти літаки?..часом не сша поставляли відповідні матеріали через 3-ті країни?
показать весь комментарий
19.06.2024 07:18 Ответить
 
 