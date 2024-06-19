Голова МАГАТЕ Гроссі: Санкції проти "Росатома" можуть зашкодити світовій ядерній безпеці

Заапровадження санкцій проти "Росатома" может мати негативні наслідки з точки зору ядерної безпеки, оскільки багато світових країн залежать від росйських технологій у цій сфері.

Про це генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив у інтерв'ю Укрінформу.

Він зауважив, що Росія експортує ядерне паливо у тому числі до багатьох країн Європи. Багато західних країн намагаються зменшити цю залежність, але досі потребують ядерних технологій або запчастин і комплектуючих з Росії.

"Тому, і це вас не здивує, у цій сфері не було санкцій, незважаючи на дуже чітку політичну позицію Сполучених Штатів або Франції, або будь-якої іншої європейської країни... Санкції в атомній енергетиці відрізняються від інших галузей – бо ви не можете "роз’єднатися" так швидко, як це можна зробити в інших секторах", – сказав Гроссі.

Він зазначив, що МАГАТЕ не має "жодного мандату щодо санкцій", але висловив думку, що санкції проти "Росатома" можуть мати негативні наслідки з точки зору ядерної безпеки.

"Росатом" – це компанія, яка має значну присутність у багатьох країнах світу. Тож, можливо, навіть належне запровадження санкцій проти "Росатому" може мати негативні наслідки з точки зору ядерної безпеки, оскільки вони постачають паливо та надають послуги у багатьох країнах", – заявив Гроссі.

"Як вам відомо, вони є, подобається вам це чи ні, постачальником ядерних реакторів номер один у світі. Вони експортують до багатьох країн. Вони будують атомні електростанції в багатьох країнах. Тож цим клієнтам нелегко відмовитися від них. Ось чому ці країни не просять про санкції. Можливо, вони засуджують Росію політично, але коли мова заходить про ядерну промисловість, то вони не просять про санкції, тому що їм потрібні реактори для власної економіки", – додав гендиректор МАГАТЕ.

Він нагадав, що МАГАТЕ схвалило дві резолюції про необхідність повернення окупованої росіянами Запорізької АЕС Україні, проте організація не має повноважень для примусового виконання таких резолюцій.

Гроссі зауважив, що МАГАТЕ може призупиняти технічне співробітництво з країнами, які не дотримуються Статуту МАГАТЕ.

"Це розглядалося. Наскільки я розумію, держави-члени з певних причин, про які я вже згадував, не вважають, що такі дії були б корисними. Можливо, це саме те слово: "корисно". Оскільки це могло б створити чимало проблем. Але це, я б сказав, питання, яке, вочевидь, краще адресувати країнам, а не генеральному директору", – додав Гроссі.

Як повідомлялося, раніше Гроссі також заявляв, що МАГАТЕ не бачить прямої загрози для безпеки Запорізької АЕС внаслідок заборону доступу українського персоналу на окуповану Росією найбільшу у Європі атомну електростанцію.