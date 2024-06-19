БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 908 86

Голова МАГАТЕ Гроссі: Санкції проти "Росатома" можуть зашкодити світовій ядерній безпеці

гроссі,рафаель

Заапровадження санкцій проти "Росатома" может мати негативні наслідки з точки зору ядерної безпеки, оскільки багато світових країн залежать від росйських технологій у цій сфері.

Про це генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі заявив у інтерв'ю Укрінформу.

Він зауважив, що Росія експортує ядерне паливо у тому числі до багатьох країн Європи. Багато західних країн намагаються зменшити цю залежність, але досі потребують ядерних технологій або запчастин і комплектуючих з Росії.

"Тому, і це вас не здивує, у цій сфері не було санкцій, незважаючи на дуже чітку політичну позицію Сполучених Штатів або Франції, або будь-якої іншої європейської країни... Санкції в атомній енергетиці відрізняються від інших галузей – бо ви не можете "роз’єднатися" так швидко, як це можна зробити в інших секторах", – сказав Гроссі.

Він зазначив, що МАГАТЕ не має "жодного мандату щодо санкцій", але висловив думку, що санкції проти "Росатома" можуть мати негативні наслідки з точки зору ядерної безпеки.

"Росатом" – це компанія, яка має значну присутність у багатьох країнах світу. Тож, можливо, навіть належне запровадження санкцій проти "Росатому" може мати негативні наслідки з точки зору ядерної безпеки, оскільки вони постачають паливо та надають послуги у багатьох країнах", – заявив Гроссі.

"Як вам відомо, вони є, подобається вам це чи ні, постачальником ядерних реакторів номер один у світі. Вони експортують до багатьох країн. Вони будують атомні електростанції в багатьох країнах. Тож цим клієнтам нелегко відмовитися від них. Ось чому ці країни не просять про санкції. Можливо, вони засуджують Росію політично, але коли мова заходить про ядерну промисловість, то вони не просять про санкції, тому що їм потрібні реактори для власної економіки", – додав гендиректор МАГАТЕ.

Читайте також: На окупованій Запорізькій АЕС не вистачає половини персоналу, – МАГАТЕ

Він нагадав, що МАГАТЕ схвалило дві резолюції про необхідність повернення окупованої росіянами Запорізької АЕС Україні, проте організація не має повноважень для примусового виконання таких резолюцій.

Гроссі зауважив, що МАГАТЕ може призупиняти технічне співробітництво з країнами, які не дотримуються Статуту МАГАТЕ.

"Це розглядалося. Наскільки я розумію, держави-члени з певних причин, про які я вже згадував, не вважають, що такі дії були б корисними. Можливо, це саме те слово: "корисно". Оскільки це могло б створити чимало проблем. Але це, я б сказав, питання, яке, вочевидь, краще адресувати країнам, а не генеральному директору", – додав Гроссі.

Як повідомлялося, раніше Гроссі також заявляв, що МАГАТЕ не бачить прямої загрози для безпеки Запорізької АЕС внаслідок заборону доступу українського персоналу на окуповану Росією найбільшу у Європі атомну електростанцію.

Автор: 

МАГАТЕ (201) росія (14897) санкції (4656) Росатом (150) Гроссі Рафаель (51)
Топ коментарі
+28
Гроссі - курва проплачена кацапами.
показати весь коментар
19.06.2024 14:08 Відповісти
+22
тобто, спочатку магате, продалося росатому і дозволило влізти всюди, де тільки можливо, а тепер, ой не можна бити росатом, бо хто ж оплатить пенсію?

гроссі, копія комсомолки анжелки з її газовими мутняками.
показати весь коментар
19.06.2024 13:57 Відповісти
+22
а захоплення атомної станції терористами ні ! це все що треба знати про пекельні санкції .
показати весь коментар
19.06.2024 13:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що за маячня ??? що у кацапів були якісь свої ядерні технології ??? кацапи усе с3,14здили в цивілізованих західних країн !!! Цікава спільки )(уйло заплатив йому за цей маразм ???
показати весь коментар
19.06.2024 13:55 Відповісти
Та гонять вони. Ще 2008-2010 Енергоатом потроху став переповзати на мастило американської компанії Westinghouse, а у 2023 стали й цієї компанії паливо використовувати. Так що і Європа може спробувати..
показати весь коментар
19.06.2024 14:01 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 14:08 Відповісти
Не гроссі - а МАГАТЕ
показати весь коментар
19.06.2024 15:08 Відповісти
Треба тому гроссі встромити хорошого прутня, щоб він нарешті перестав з куйлом ручкатись…

показати весь коментар
19.06.2024 18:06 Відповісти
Так само,як Гуттієреш з ООН. Просто смердять кацапськими лаптями!
показати весь коментар
19.06.2024 18:12 Відповісти
удари по параші, теж загроза
супротив *****, теж
паскудна дитина теж січе ногами та верещить коли щось не по її
показати весь коментар
19.06.2024 22:22 Відповісти
а ето нє то!!!
ето другоє!!!!
він же мусить відпрацювати "аванси" від *****.
показати весь коментар
19.06.2024 22:39 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 13:57 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 13:57 Відповісти
багато світових країн залежать від росйських технологій у цій сфері. jakih tehnologij ? staļnih trub či japonskih tranzistorov ? topļivo UA vže zameņila na amerikanskoje....
показати весь коментар
19.06.2024 13:57 Відповісти
А самі американці тільки в серпні планують замінити.

Байден підписав закон H.R. 1042 "Про заборону імпорту російського урану" у понеділок, 13 травня. Закон набуде чинності через 90 днів після його підписання. Джерело:
показати весь коментар
19.06.2024 14:09 Відповісти
uran ce prosto ruda - iz ņejo ešo treba zrobiti topļivo
показати весь коментар
19.06.2024 14:12 Відповісти
Відомо, що американські компанії платили Росії приблизно $1 млрд на рік за збагачений уран - основне паливо для комерційних атомних реакторів. "Росатом" постачав приблизно 20% збагаченого урану, які використовуються на 93 атомних реакторах у США. Джерело:
показати весь коментар
19.06.2024 14:18 Відповісти
daže "збагачений уран" ce prosto RUDA , jake treba obrabotati ta zrobiti z ņevo paļiva....
показати весь коментар
19.06.2024 14:22 Відповісти
Ура́н (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Uranium), U - радіоактивний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 хімічний елемент III групи періодичної системи Менделєєва, належить до сімейства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%97%D0%B4%D0%B8 актиноїдів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80 атомний номер 92, атомна маса 238,029; *********-білий метал.
показати весь коментар
19.06.2024 14:26 Відповісти
i šo ?
показати весь коментар
19.06.2024 14:27 Відповісти
aa - ja zrozumiv - vam slovo "ruda" nespodobaetsa...ok....pustj bude metal
показати весь коментар
19.06.2024 14:29 Відповісти
Збагачений уран це вже не руда.

з руди виходить близько 2~3% збагаченог
показати весь коментар
19.06.2024 18:07 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 14:24 Відповісти
Уранова руда
показати весь коментар
19.06.2024 14:29 Відповісти
zrozumiv. ok vybachajus
показати весь коментар
19.06.2024 14:30 Відповісти
https://biz.censor.net/user/190641 ... jakih tehnologij ? staļnih trub ...


показати весь коментар
19.06.2024 14:33 Відповісти
1) ce ņe rosiska tehnologija
2) UA uže zameņila rus topļivo na amerikanskoe

vse prosto - rusņa postavļala v ameriku uran , WH delolo iz ņevo topļivo dļa amerikanskih reaktorov - paru ļet nazad tot že WH sdelal topļivo dļa UA

v čom probļema ?
показати весь коментар
19.06.2024 14:39 Відповісти
Намагаюся пояснити, що все не так просто. Інакше будь-який Бантустан вже б обзавівся атомною бомбою. Збагатити уран або зробити атомний реактор можуть "не только лишь все" (с)
показати весь коментар
19.06.2024 14:51 Відповісти
ja rozumiju o čom vi - ale vybačtje - amerikanci umejut i pereplavit rudu v metal i v centrifugu vse eto pomestiti ta obrabotj pod nužny razmer

ce potrebue nekotory čas ta naviki - ce pravda.
показати весь коментар
19.06.2024 14:55 Відповісти
Американці можуть. А що будуть робити турки, угорці, індійці, китайці, іранці, бангладешці, єгиптяни, болгари, коли їм буде потрібно чергове регулярне техобслуговування, побудованих Росатомом АЕС?
показати весь коментар
19.06.2024 15:04 Відповісти
tože šo i zrobiļi ukrainci ņeskoļko ļet nazad
na moju dumku ņemae tam ņijakih tehņičeskih probļem - ale je poļitični gemoroi , probļema času ta dogovoru pro "spent fuell" .
показати весь коментар
19.06.2024 15:12 Відповісти
Як щодо варіанту знизити ризики ядерної небезпеки у власній країні, відмовившись від співпраці з ядерними терористами? Як кращє вводити графіки тимчасових відключень ми покажемо і розкажемо. Тупість усе одне не буває безкоштовною.
показати весь коментар
19.06.2024 16:52 Відповісти
Будуть купувати в України послуги з обслуговування АЕС, адже у Енергоатому такі самі станції і ми їх самостійно обслуговуємо…

і завжди самостійно обслуговували без кацапів…
показати весь коментар
19.06.2024 18:10 Відповісти
Ви кажете куйню…

як і будь-який машинобудівний
процес, збагачення достатньо технічно простий, Україна і раніше збагачувала, а тепер робитиме це в промислових кількостях.
показати весь коментар
19.06.2024 18:09 Відповісти
Це не машинобудівний процес, а радіохімічний. Він не такий вже простий і вимагає специфічного обладнання, продаж якого строго регулюється. Україна ніколи не збагачувала уран.
показати весь коментар
19.06.2024 18:28 Відповісти
Це ви даремно.Україна збагачувала уран.Збагачення до стану 3% зовсім не те саме,що зброярский високозбагачений уран.Паливні збірки Україна була взмозі повністю виробляти.Штати купляли російський уран по демпінгови цінам,бо було вигідно,але це визначає,що без рашки капець.Більшість технологічних досягнень росатома - це успіхи розвідки,а не власних вчених.
показати весь коментар
19.06.2024 20:15 Відповісти
https://biz.censor.net/user/184643Це ви даремно. Україна збагачувала уран.
Ні. Україна збагачувала не уран, уранову руду. Це рівень Африки.
показати весь коментар
19.06.2024 20:23 Відповісти
Це у вас,шановний,рівень афрікі.Я ніколи не кажу,чого не знаю особисто.
показати весь коментар
19.06.2024 20:38 Відповісти
Я не звинувачую вас у брехні. Просто ви помиляєтеся. Errare humanum est.
показати весь коментар
19.06.2024 20:44 Відповісти
Пара цельс навпаки, помиляєтесь саме ви .

в Україні і зараз в наявності центрифуги, що раніше збагачували в промислових масштабах, які ПОКИ ЩО не працюють…

а експериментальне збагачення не зупинялось протягом всього часу незалежності.

доречі підкажіть хто в Африці виробляє 3% єлоукейк, ну щоб не бути 3.14-здуно
показати весь коментар
20.06.2024 09:10 Відповісти
Ось так виглядають газові центрифуги
показати весь коментар
20.06.2024 11:37 Відповісти
Ось сам масштаб цеху
показати весь коментар
20.06.2024 11:39 Відповісти
І це лише частина всього циклу від руди до палива. У РФ всі заводи відомі. Де ці заводи в Україні, крім видобутку руди?
показати весь коментар
20.06.2024 11:41 Відповісти
Да, бл*дь, тобі тут прям на цензорі взяли і розповіли

показати весь коментар
21.06.2024 10:59 Відповісти
Радіо-що ?



Який саме процес у перетворенні u308 в uo2 є радіо-хімічним ?
показати весь коментар
20.06.2024 09:14 Відповісти
Новий "Чорнобиль" або "Фукусіма" нікому не потрібні.
показати весь коментар
19.06.2024 13:58 Відповісти
ну Да ну Да і розпад паРашки теж…

чули все це раніше, тепер воно не діє…
показати весь коментар
19.06.2024 18:11 Відповісти
Але на саміт, де якраз обговорювалася ця сама безпека, ти не приїхав. Логічно.
показати весь коментар
19.06.2024 13:59 Відповісти
Україна теж залежала. І шо?
показати весь коментар
19.06.2024 14:05 Відповісти
ОЦЕ МАГАТЕ покривало Чорнобильську трагедію стільки, скільки могли... Тоді ще не цей аргентинець керував - але КАКАЯ РАЗНІЦА , ЦЕ РАШИСТСЬКА БЛДОТНЯ
показати весь коментар
19.06.2024 14:05 Відповісти
Чорнобиль вже всі забули. А от історія про те, як МАГАТЕ фінансувало навчання іранських ядерних спеціалістів, коли Іран перебував під санкціями США, це, безумовно, хіт сезону!
показати весь коментар
19.06.2024 14:08 Відповісти
А ДЕРКАЧ з ЗАМОМ БАКАНОВА, відповідального в СБУ за безпеку атомних станцій -ДЕ ЗАРАЗ? А що з ЗАПОРІЖСЬКОЮ АЕС? Забули кажете Чорнобиль?
Оце Гроссі танцювало міністерку закордонних справ Австрії на її весіллі разом з Хйлом , будучи одночасно в ранзі посла Аргентини в Австрії...
А де ховається від США Фірташ великий видобувник найціннішших зараз титанових руд в Україні?
Титановые руды - минеральные образования, из которых экономически целесообразно и технологически возможно добывать металл https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) титан (Тi), один из важнейших конструкционных и стратегических металлов. Учитывая удельную прочность, твердость и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C коррозионную стойкость , титан используется для построения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82 самолетов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82 космических кораблей , сложной химической аппаратуры и ядерной техники.
показати весь коментар
19.06.2024 14:25 Відповісти
це все одна цепура про ПУТІН ПЕРЕІГРАЛ ОПЯТЬ ...
показати весь коментар
19.06.2024 14:26 Відповісти
В Україні зосереджені великі запаси титанових руд. Фактично Україна має найбільші в Європі ресурси і запаси титану.
показати весь коментар
19.06.2024 14:33 Відповісти
хрося, іди на *** і там подохни!
показати весь коментар
19.06.2024 14:06 Відповісти
По ходу у Гроссі кацапське громадянство....
показати весь коментар
19.06.2024 14:08 Відповісти
Гросі нюхнув дупу куйла?
показати весь коментар
19.06.2024 14:10 Відповісти
ТОП-3 самих зайвих та безглуздих світових організцій
1 ООН
2 Червоний хрест
3 МАГАТЕ
показати весь коментар
19.06.2024 14:11 Відповісти
Вы знаете организации которые полезны? Везде только толпы продажных чиновников.
показати весь коментар
19.06.2024 14:20 Відповісти
Трибунал у Гаазі..
показати весь коментар
19.06.2024 14:34 Відповісти
Міжнародна асоциація хобіхорсінгу?
показати весь коментар
19.06.2024 16:56 Відповісти
схоже що гроссі, обіцяли трохи гросі
показати весь коментар
19.06.2024 14:15 Відповісти
"Ничего не вижу, ничего не слышу": как международные организации помогают россиянам
https://24tv.ua/ru/rabota-oon-obse-i-krasnogo-kresta-v-ukraine-analitika_n2349113
показати весь коментар
19.06.2024 14:17 Відповісти
..а упороті-наколоті-бухі кацапи-людожери зі зброєю, що вже третій рік пішов, перетворили ЗАЕС на склад ***********, не можуть зашкодити світовій ядерній безпеці?, Гроссі, с.ка ти двулічна, хвойда валютна..
показати весь коментар
19.06.2024 14:17 Відповісти
Довбой@б гросі-здохни.
показати весь коментар
19.06.2024 14:19 Відповісти
Всі проблеми адресуйте до пуйла, нема агресії - нема санкцій.
показати весь коментар
19.06.2024 14:22 Відповісти
Задля "ядерної безпеки" пан Гроссі від імені МАГАТи дає згоду на знищення України, а також "всєво, што панадабіцца расіі впрєдь".
показати весь коментар
19.06.2024 14:32 Відповісти
ця москальська гніда відверто і завжди працює на росіян...Він і по нашим то АЕС їздить лише для того щоб не дати нам виробляти плутоній
показати весь коментар
19.06.2024 14:33 Відповісти
Консерва.
показати весь коментар
19.06.2024 14:39 Відповісти
Й не дивно, чому вони так говорять...
https://www.epravda.com.ua/news/2024/06/17/715297 МАГАТЕ підтримувало Іран у ядерних дослідженнях - Bild
показати весь коментар
19.06.2024 14:58 Відповісти
Ще один локшинатор...
показати весь коментар
19.06.2024 15:05 Відповісти
Если кацапы устроят Чернобыль-2, то этого Гросси в качестве биоробота первого надо будет отправить завалы расчищать. Пид..ор
показати весь коментар
19.06.2024 15:23 Відповісти
Що гроссі,що зеля !
показати весь коментар
19.06.2024 15:42 Відповісти
Скільки років пройшло від чеченської війни, де вбивали цивільних просто так, від грузинської, де так само вбивали цивільних, відколи розбомбили мирних жителів Сирії, від захоплення територій України? Десятки років і нічого не зроблено, щоб Магате ввів санкції проти агресора. А зараз він знову співає ту саму пісню, що так швидко не можна ввести санкції. Покидьок!
показати весь коментар
19.06.2024 16:43 Відповісти
Там дивлячись з якої чеченської рахувати, з деяких більше сотні.

показати весь коментар
19.06.2024 17:00 Відповісти
Спасибо ублдкм типа кисинджера и обамки. Колективный запад = куколды
показати весь коментар
19.06.2024 16:57 Відповісти
"Колективний запад" - це абстракція для пропаганди, яка не існує в реальністі, як якийсь конкретний єдиний субʼєкт чи обʼєкт.
показати весь коментар
19.06.2024 17:02 Відповісти
І що? Он, хворий мєдвєдєв хоче на Європу бомбу ядерну кидати, той гросі не хвилюється?
показати весь коментар
19.06.2024 17:12 Відповісти
А може так "Санкції проти Росатома можуть зашкодити статкам Гроссі"?
показати весь коментар
19.06.2024 17:55 Відповісти
Він - один із трутнів-чинуш на підсосі у роZZ-атома. Живе з членських внесків, отриманих з учасників цього збіговиська імпотентів. Робота - не бий лежачого. Безкінечні наради (після ковідної істерії - зум-мітинги), де товче воду в ступі. А тут ця клята війна - обламала спокійний розпил бабла. Документики підписує на гарнтх фірмоаих бланках, віддає армії секретуток накази перекласти папірці з одного кабінетика в інший. Серйозний зайнятий чоловік
показати весь коментар
19.06.2024 18:38 Відповісти
Щоб ви зрозуміли що то таке за МАГАТЕ то подивіться на їх справи, ця організація фінансувала ядерну програму для Ірану фахівці якої їздили переймати досвід у рф)
показати весь коментар
19.06.2024 18:03 Відповісти
НАДО ВИДИМО ПОЧЕКАТЬ, пака рашка не **..т ядерной бомбой по офису магатэ, и потом выразить большую озабоченность. европейские чиновники плохо понимают, с кем они имеют дело.
показати весь коментар
19.06.2024 18:13 Відповісти
Це не Гроссі, а Під@россі.
показати весь коментар
19.06.2024 19:46 Відповісти
Мало хто знає,але саме проблеми з низькою якістю саме російського палива,а також низкою технологічних порушень при його виготовлені змусило Україну почати діверсіфікацію поставок.Гроссі це чудово знає,але гроші без запаху.
показати весь коментар
19.06.2024 20:29 Відповісти
Вонюча орківська підстилка
показати весь коментар
19.06.2024 21:29 Відповісти
Та ты шо, я як найбільша атомна станція еуропи *****, то нічого? Тварина підкацапська
показати весь коментар
19.06.2024 22:34 Відповісти

