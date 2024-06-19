УКР
Новини Санкції проти Росії
Канада запровадила санкції проти 13 росіян через смерть Навального, - МЗС

Канада запровадила санкції проти росіян через смерть Навального

Канада запровадила санкції проти 13 громадян РФ через смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда із посиланням на МЗС країни.

Так, санкції торкнулися високопосадовців, а також високопоставлених співробітників російських слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції, які були причетні до жорстокого поводження з Навальним та його смерті.

Зокрема, йдеться про отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною речовиною "Новічок" у 2020 році та його незаконне затримання в московському аеропорту в 2021 році після повернення до РФ після лікування від отруєння в Німеччині.

Також у Канаді взяли до уваги недотримання його прав людини під час ув'язнення, нерозслідування причин смерті Навального та тривалу затримку з передачею родині останків загиблого.

Читайте також: Трамп допускає можливу причетність Путіна до смерті Навального: "Він молода людина, сталося щось незвичайне"

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

Навального поховали 1 березня у Москві.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Навальний дійсно помер природною смертю - через тромб.

Читайте: У Росії заарештували журналістів AP і Reuters їх звинувачують у співпраці з командою Навального

Канада (2245) санкції (12561) Навальний Олексій (613)
Топ коментарі
+4
А наш посол в Канаді це безхребетна амеба ?

24/7 він повинен пояснювати всім толерантним світам , що московит це імперіаліст в т ч навальний
показати весь коментар
19.06.2024 09:26 Відповісти
+4
Всё-же Навальный был какой - никакой а всё-же был один из выдающихся оппозиционеров в расее который выступал против авторитарного диктаторского режима в стране, и его фамилию стоит писать с большой буквы, а ху..йло, фашиста, диктатора, агрессора путина - с маленькой.
А здесь всё наоборот - путина везде в новостях пишут с большой буквы, а почему?
показати весь коментар
19.06.2024 09:54 Відповісти
+3
Якби Канада (та інші) запроваджували санкції за кожного українця, котрий постраждав від агресії кацапів, то зараз би все населення немитої було під цими санкціями (а так і повинно бути).
Хто такий Навальний? Ще один кацап-імперець, котрому просто не пощастило при житті пристроїтися до державного корита. Зробили з цього "мальчіка-небутерброда" героя нації... Тьху!
показати весь коментар
19.06.2024 09:36 Відповісти
Не обманюйтеся. Санкції (персональні, а не економічні) це пєрдьож у воду. Не більше.
показати весь коментар
19.06.2024 09:42 Відповісти
Та й економічні йдуть з дуже великою затримкою у часі, що дає кацапам час пристосуватися.
показати весь коментар
19.06.2024 09:49 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2024 09:41 Відповісти
Череез чергову кацапську падаль - санкції!!!! Ну...хоч так.....
показати весь коментар
19.06.2024 09:46 Відповісти
Всё-же Навальный был какой - никакой а всё-же был один из выдающихся оппозиционеров в расее который выступал против авторитарного диктаторского режима в стране, и его фамилию стоит писать с большой буквы, а ху..йло, фашиста, диктатора, агрессора путина - с маленькой.
А здесь всё наоборот - путина везде в новостях пишут с большой буквы, а почему?
показати весь коментар
19.06.2024 09:54 Відповісти
😂🤡😂
А ми дивуємося нашому....
показати весь коментар
19.06.2024 09:59 Відповісти
У купувати ГСМ коли Канада припине?))))
показати весь коментар
19.06.2024 10:01 Відповісти
Вони так спішать в Канаду що в них підошви димлять .
показати весь коментар
19.06.2024 11:10 Відповісти
 
 