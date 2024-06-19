Канада запровадила санкції проти 13 росіян через смерть Навального, - МЗС

Канада запровадила санкції проти 13 громадян РФ через смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

про це пише Європейська правда із посиланням на МЗС країни.

Так, санкції торкнулися високопосадовців, а також високопоставлених співробітників російських слідчих органів, пенітенціарної служби та поліції, які були причетні до жорстокого поводження з Навальним та його смерті.

Зокрема, йдеться про отруєння Навального хімічною нервово-паралітичною речовиною "Новічок" у 2020 році та його незаконне затримання в московському аеропорту в 2021 році після повернення до РФ після лікування від отруєння в Німеччині.

Також у Канаді взяли до уваги недотримання його прав людини під час ув'язнення, нерозслідування причин смерті Навального та тривалу затримку з передачею родині останків загиблого.

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

Навального поховали 1 березня у Москві.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Навальний дійсно помер природною смертю - через тромб.

