Навальний дійсно помер природною смертю - через тромб, - Буданов

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, - він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це те, що ми знаємо. Це взято не з інтернету, так скажу, але, на жаль, природним чином", - сказав він.

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Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.