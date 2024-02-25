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Буданов (469) смерть (6709) Навальний (612)

Навальний дійсно помер природною смертю - через тромб, - Буданов

олексій,навальний

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер природною смертю.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів у кулуарах форуму "Україна. Рік 2024", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, - він реально загинув від тромбу. І це більш-менш підтверджено. Це те, що ми знаємо. Це взято не з інтернету, так скажу, але, на жаль, природним чином", - сказав він.

Також читайте: Путін сильно прорахувався, - Байден про нові санкції США проти РФ напередодні 24 лютого

Смерть Олексія Навального

16 лютого 2024 року у Росії заявили про смерть головного опонента Путіна Олексія Навального.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Навального убив Путін.

Генсек НАТО Столтенберг сказав, що "Росія має відповісти на всі серйозні запитання щодо обставин смерті" Навального.

Держсекретар США Блінкен також вважає, що відповідальність за смерть опозиціонера несе Росія.

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Топ коментарі
+90
буданов какое же ты ДНИЩЕ..
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25.02.2024 17:01
+83
Щось він цілий день відмазує - як не КНДР з Іраном так ху-йла...
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25.02.2024 17:05
+77
Звідки тобі це відомо? Ти танки на кордоні не бачив поки вони на Троєщину не заїхали. А тут такий освєдомльонний шо караул...
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25.02.2024 17:03
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А для чого чи когоця заява?(((
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25.02.2024 17:33 Відповісти
Якийсь пердок в космічний простір..
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25.02.2024 17:35 Відповісти
Буданов усвоил одно главное правило. Надо постоянно быть в новостной ленте, для этого можно рассказывать цыганские гадания, пророческие сновидения или просто слухи.
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25.02.2024 17:35 Відповісти
Може к виборам готується
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25.02.2024 17:36 Відповісти
Будёнов отмзывает *****?
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25.02.2024 17:38 Відповісти
Відсидів в шізо за полярним колом пару місяців, а потім цілком природньо відірвався тромб. Так буває, Буданов в курсі…
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25.02.2024 17:38 Відповісти
У Латиніної буде "розрив шаблона", бо Навальний і Буданов для неї герої (а також Арестович, Подоляк та інша проросйська наволоч)
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25.02.2024 17:40 Відповісти
Для них вона також герой
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25.02.2024 17:44 Відповісти
Хто продав наші бойові літаки,Кольчуги,ракети т.т.інше?
Хто розстріляв Небесну Сотню?
Хто здав Південь?
Чому не були підірвані мости заздалегідь?
Провал з вагнерами у **********,та інше
Чому????
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25.02.2024 17:43 Відповісти
Якщо смерть природна,тоді чому тіло матері не видають, може Буданов й це пояснить?
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25.02.2024 17:43 Відповісти
тюряга то неприродні умови для існування-там природньою смертю не помирають.
Хіба в прискореному темпі.
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25.02.2024 17:48 Відповісти
Західні спецслужби перестали ділитися інформацією. Лишився лише «більш менш»надійний фсбешний канал співмешканця Гогіашвілі.
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25.02.2024 17:48 Відповісти
Я щось не памʼятаю такого, щоб медексперти ГУР обстежили тіло загиблого. Не гоже головному розвіднику тріпатися язиком, корова хвостом, тим більше в такій тонкій справі. Всі розвідслужби світу мовчать, одне наше ляпає.. не серйозно, не професійно, ***** учасник ток-шоу, а не розвідник
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25.02.2024 17:52 Відповісти
Почувши цю новину від Буданова , десь , тихо посміхнулися агенти ФСБ Боширов і Петров , які їздили до англосаксів "дивитись на шпілі" ..
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25.02.2024 17:58 Відповісти
Це означає що Навального вбили не давши можливості приймати clopidogrel чи як у них там називаються кровозріджувальні ліки.
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25.02.2024 17:58 Відповісти
Або сильно побили і тримали в нерухомості, що теж призводить до гіперкоагуляції, плюс не давали рідини… стимулюція гіперкоагуляції ззовні - цілком можлива, а що вже спецслужби садистської рашки знають масу методів як « природнім чином» спричинити смерть, запустивши певні механізми - та в цьому сумнівів немає, вони над цим ще з часів сталіна працювалм..
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25.02.2024 19:58 Відповісти
тут повинно бути відео з фільму "Сабачье сердце". Швондер (Р. Карцев): "Ето какой-то позор"
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25.02.2024 17:58 Відповісти
ну да дали яд который повышает свертываемость крови
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25.02.2024 18:04 Відповісти
Вітамін е у великих дозах що використовують для зупинки кровотечі
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27.02.2024 01:40 Відповісти
че это Пуданов )(уйла защищает
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25.02.2024 18:06 Відповісти
Навіть, якщо це так (а невідомо ж!), то хто (крім кацапні чи д'Єрмака) тягнув Буданова за язик?
Ця заява Буданова - прямо на користь кацапів!
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25.02.2024 18:06 Відповісти
😂 «Як він мені подзвонить, якщо у нього немає мобілки. А я з телеграфом 1917-го не працюю» - Зеленський на питання журналістів «чи відповість він на дзвінок путіна»
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25.02.2024 18:07 Відповісти
Смішно пзд. Не переживай, куйло пришле ракетою чи дроном повідомлення. Тільки постраждає не мамкин юморист, а прості українці.
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25.02.2024 23:16 Відповісти
Буданов це ляпнув із якось метою
Або понадувати щоки, перед Бонявтіком що мовляв "від пильного ока Буданова, ніщо не сховається"
Або довгий забіг про переговори із росянами- мовляв, не такий вже путін і поганий....
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25.02.2024 18:08 Відповісти
буданга завтра: прігожин путін у 80% випадків каже правду
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25.02.2024 18:16 Відповісти
Таких заяв від буданова, власне, сподівались. Зелені чувачки гадять відкрито. Мир, це не тільки відсутність Москви, але і арестовічей.
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25.02.2024 18:21 Відповісти
буданову это навальный сказал?
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25.02.2024 18:21 Відповісти
Буданов не зміг передбачити наступ орків два роки тому, а тут такий всезнающий
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25.02.2024 18:32 Відповісти
Мабуть саме з причини природньої смерті тіло два тижні ховали від родини, всіляко погрожували рідни і влада намагалась тайно поховати тіло… в мене відчуття що нам брешуть, але навіщо?!
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25.02.2024 18:34 Відповісти
Потому что Буданов идиот. Всегда был при чем.
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25.02.2024 19:40 Відповісти
Далеко ні, але нас тримають за ідіотів і тому є підстава -вибори 73.
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26.02.2024 07:52 Відповісти
Я писал свое мнение о Буданове еще до его предсказаний в Крыму, когда он только начал пиариться. Буданов по своему развитию напоминает пятиклассника. Может это маска, но выглядит так.
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26.02.2024 14:47 Відповісти
Кто то тебя за язык тянет что ли?
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25.02.2024 18:35 Відповісти
Яке воно кончане і як його призначили в "очистку"?
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25.02.2024 18:37 Відповісти
Буданов , в любом случае в смерти виновата росийская власть. Нечего их оправдывать. Ты же не адвокат агрессора. У вас другие дела. Кроме этого. СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.02.2024 18:39 Відповісти
На жаль таки адвокат як і вся зелена зрадницька влада
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27.02.2024 01:44 Відповісти
Ще однаконцерва розкрилась...а що там люся говорить з цього приводу ?
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25.02.2024 18:54 Відповісти
Яке прикре самогубство, сказав следак, поглаживая ручку топора торчащюю из спини трупа.
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25.02.2024 18:55 Відповісти
Буданов теж працює на ФСБ?
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25.02.2024 19:00 Відповісти
Буданову, как и клоуну тоже из кремля об этом доложили
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25.02.2024 19:01 Відповісти
Буданов, почему матери тело не отдают ?
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25.02.2024 19:03 Відповісти
буданов покурив разом з зеленським?
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25.02.2024 19:26 Відповісти
Зеленский держит Буданова, так как нужно чтобы хоть кто-то был глупее тебя.
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25.02.2024 19:39 Відповісти
Ору орейро в о це керівник Гур весь світ вбивство а він ми не можемо скривдити наших таємних партнерів
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25.02.2024 19:51 Відповісти
У здорової людини просто так великі тромби, які потім « відриваються» не виникають… а от при катуванні, побоях, отруєнні чи інших зовнішніх чинниках що сприяють гіперкоагуляції - цілком можливо. Достатньо людину тримати зневоднену і з непорушними нижніми кінцівками, а якщо ще й побити сильно перед цим - гіперкоагуляція гарантована а від неї до емболії легеневої артерії - лише один крок…
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25.02.2024 19:53 Відповісти
але все одно це ж не природнім чином помер
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25.02.2024 19:59 Відповісти
Так і я ж про те - це зовсім не природньо помер, це вбивство методом стимуляції певних механізмів в організмі
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25.02.2024 20:01 Відповісти
Додам - якщо людині з гострим коронарним синдромом не дати нітрогліцерин і затримати іншу негайну допомогу, то довести її таким чином до смертельного інфаркту можна за декілька годин - і сказати що це також « природня смерть»…
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25.02.2024 20:04 Відповісти
на его смерти собрались серьезные санкции вводить, типа за убийство героического оппозиционера.

Буданов, вот к чему сейчас был ваш высер, даже если это и правда????
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25.02.2024 20:19 Відповісти
Буданов секретно Соловьова подивився?
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25.02.2024 20:50 Відповісти
Голубой генерал!
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25.02.2024 21:25 Відповісти
Буданов= новий люся арєстович?
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25.02.2024 22:20 Відповісти
Немцов тоже умер естественной смертью из-за избытка тяжелого металла в организме. Для России вообще естественные смерти очень характерны.
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25.02.2024 22:24 Відповісти
ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО БУДАНОВ ЗА ВОЙНУ ЕСЛИ ОН ОТМАЗЫВАЕТ ***** ИЛИ У НЕГО СЛАБОУМИЕ
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26.02.2024 00:03 Відповісти
Хто так стверджує, треба в стилі Луки - "ось в мене є тромб"....
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26.02.2024 00:49 Відповісти
Якось пох. від чого помер цей ФСБшний бутерброд,який через його нациські зашквари не пускали в пристойні дома,там ФСБ вже нову присвяту,рівноапостольну Бутербродіцу на заміну підготувало,великомученицю Юлію,яку приймають на найвищих щаблях влади
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26.02.2024 05:12 Відповісти
А навіщо це стверджувати? Чи Буданов стояв біля патологоанатома і бачив на власні очі, що смерть настала від тромба? Щось вдруге Буданов виступив на боці кацапів. І тут США вводять санкції, Англія вводить санкції, а Буданов каже, що ніхто Навального не вбивав.
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26.02.2024 22:43 Відповісти
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