Канада ввела санкции против 13 россиян из-за смерти Навального, - МИД

Канада ввела санкции против 13 граждан РФ из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на МИД страны.

Так, санкции коснулись высокопоставленных чиновников, а также высокопоставленных сотрудников российских следственных органов, пенитенциарной службы и полиции, которые были причастны к жестокому обращению с Навальным и его смерти.

В частности, речь идет об отравлении Навального химическим нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2020 году и его незаконном задержании в московском аэропорту в 2021 году после возвращения в РФ после лечения от отравления в Германии.

Также в Канаде приняли во внимание несоблюдение его прав человека во время заключения, нерасследование причин смерти Навального и длительную задержку с передачей семье останков погибшего.

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Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы относительно обстоятельств смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Навального похоронили 1 марта в Москве.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Навальный действительно умер естественной смертью - из-за тромба.

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