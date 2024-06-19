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Новости Санкции против России
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Канада ввела санкции против 13 россиян из-за смерти Навального, - МИД

Канада запровадила санкції проти росіян через смерть Навального

Канада ввела санкции против 13 граждан РФ из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Европейская правда со ссылкой на МИД страны.

Так, санкции коснулись высокопоставленных чиновников, а также высокопоставленных сотрудников российских следственных органов, пенитенциарной службы и полиции, которые были причастны к жестокому обращению с Навальным и его смерти.

В частности, речь идет об отравлении Навального химическим нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2020 году и его незаконном задержании в московском аэропорту в 2021 году после возвращения в РФ после лечения от отравления в Германии.

Также в Канаде приняли во внимание несоблюдение его прав человека во время заключения, нерасследование причин смерти Навального и длительную задержку с передачей семье останков погибшего.

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Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы относительно обстоятельств смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Навального похоронили 1 марта в Москве.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Навальный действительно умер естественной смертью - из-за тромба.

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Автор: 

Канада (2092) санкции (11326) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+4
А наш посол в Канаді це безхребетна амеба ?

24/7 він повинен пояснювати всім толерантним світам , що московит це імперіаліст в т ч навальний
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19.06.2024 09:26
+4
Всё-же Навальный был какой - никакой а всё-же был один из выдающихся оппозиционеров в расее который выступал против авторитарного диктаторского режима в стране, и его фамилию стоит писать с большой буквы, а ху..йло, фашиста, диктатора, агрессора путина - с маленькой.
А здесь всё наоборот - путина везде в новостях пишут с большой буквы, а почему?
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19.06.2024 09:54
+3
Якби Канада (та інші) запроваджували санкції за кожного українця, котрий постраждав від агресії кацапів, то зараз би все населення немитої було під цими санкціями (а так і повинно бути).
Хто такий Навальний? Ще один кацап-імперець, котрому просто не пощастило при житті пристроїтися до державного корита. Зробили з цього "мальчіка-небутерброда" героя нації... Тьху!
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19.06.2024 09:36
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Правила форума Совет форумчан
А наш посол в Канаді це безхребетна амеба ?

24/7 він повинен пояснювати всім толерантним світам , що московит це імперіаліст в т ч навальний
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19.06.2024 09:26 Ответить
Якби Канада (та інші) запроваджували санкції за кожного українця, котрий постраждав від агресії кацапів, то зараз би все населення немитої було під цими санкціями (а так і повинно бути).
Хто такий Навальний? Ще один кацап-імперець, котрому просто не пощастило при житті пристроїтися до державного корита. Зробили з цього "мальчіка-небутерброда" героя нації... Тьху!
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19.06.2024 09:36 Ответить
Не обманюйтеся. Санкції (персональні, а не економічні) це пєрдьож у воду. Не більше.
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19.06.2024 09:42 Ответить
Та й економічні йдуть з дуже великою затримкою у часі, що дає кацапам час пристосуватися.
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19.06.2024 09:49 Ответить
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19.06.2024 09:41 Ответить
Череез чергову кацапську падаль - санкції!!!! Ну...хоч так.....
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19.06.2024 09:46 Ответить
Всё-же Навальный был какой - никакой а всё-же был один из выдающихся оппозиционеров в расее который выступал против авторитарного диктаторского режима в стране, и его фамилию стоит писать с большой буквы, а ху..йло, фашиста, диктатора, агрессора путина - с маленькой.
А здесь всё наоборот - путина везде в новостях пишут с большой буквы, а почему?
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19.06.2024 09:54 Ответить
😂🤡😂
А ми дивуємося нашому....
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19.06.2024 09:59 Ответить
У купувати ГСМ коли Канада припине?))))
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19.06.2024 10:01 Ответить
Вони так спішать в Канаду що в них підошви димлять .
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19.06.2024 11:10 Ответить
 
 