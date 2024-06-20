Нові санкції ЄС закриють порти Європи для тіньового флоту РФ, - глава МЗС Нідерландів

Санкції Євросоюзу вдарять по нафтовому тіньовому флоту Росії.

Про це заявила глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю сьогоднішню угоду щодо 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Цей пакет містить кілька важливих заходів, за які рішуче виступали Нідерланди, включно з жорсткими діями та санкціями проти Росії", - зазначила міністерка.

"Завдяки цьому пакету санкцій тіньовому флоту може бути відмовлено у доступі до європейських портів та послуг. Вкрай важливо, щоб ми продовжили роботу над новими санкціями ЄС. Це суттєво уповільнить військову машину Путіна", - додала очільниця МЗС.

Раніше повідомлялось, що посли ЄС ухвалили 14-й пакет санкцій проти Росії.

