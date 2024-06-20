УКР
Нові санкції ЄС закриють порти Європи для тіньового флоту РФ, - глава МЗС Нідерландів

Санкції ЄС закриють порти для тіньового флоту РФ

Санкції Євросоюзу вдарять по нафтовому тіньовому флоту Росії.

Про це заявила глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю сьогоднішню угоду щодо 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Цей пакет містить кілька важливих заходів, за які рішуче виступали Нідерланди, включно з жорсткими діями та санкціями проти Росії", - зазначила міністерка.

"Завдяки цьому пакету санкцій тіньовому флоту може бути відмовлено у доступі до європейських портів та послуг. Вкрай важливо, щоб ми продовжили роботу над новими санкціями ЄС. Це суттєво уповільнить військову машину Путіна", - додала очільниця МЗС.

Раніше повідомлялось, що посли ЄС ухвалили 14-й пакет санкцій проти Росії.

Також читайте: Німеччина продовжує блокування нового пакету санкцій проти РФ через розбіжності між МЗС та Шольцом, - Reuters

Ну ну...
20.06.2024 17:37 Відповісти
треба перекрити балтійське море для їхнього флоту.

а турки чтобы перекрыли босфорский пролив.
20.06.2024 17:46 Відповісти
Сразу и перекрыли тогда в феврале 22г---но для вояк! И большое спасибо за это, и сейчас Босфор закрыт для военных судов.
20.06.2024 18:00 Відповісти
Ет точно...
20.06.2024 18:15 Відповісти
Как говорят кацапы---,дорога ложка к обеду!,
20.06.2024 17:58 Відповісти
Ключові слова ,можливо буде відмовлено !
20.06.2024 18:06 Відповісти
 
 