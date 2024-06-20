1 961 7
Новые санкции ЕС закроют порты Европы для теневого флота РФ, - глава МИД Нидерландов
Санкции Евросоюза ударят по нефтяному теневому флоту России.
Об этом заявила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, передает Цензор.НЕТ.
"Я приветствую сегодняшнее соглашение по 14-му пакету санкций ЕС против России. Этот пакет содержит несколько важных мер, за которые решительно выступали Нидерланды, включая жесткие действия и санкции против России", - отметила министр.
"Благодаря этому пакету санкций теневому флоту может быть отказано в доступе к европейским портам и услугам. Крайне важно, чтобы мы продолжили работу над новыми санкциями ЕС. Это существенно замедлит военную машину Путина", - добавила глава МИД.
Ранее сообщалось, что послы ЕС приняли 14-й пакет санкций против России.
