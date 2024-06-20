РУС
Санкции против России
1 961 7

Новые санкции ЕС закроют порты Европы для теневого флота РФ, - глава МИД Нидерландов

Санкції ЄС закриють порти для тіньового флоту РФ

Санкции Евросоюза ударят по нефтяному теневому флоту России.

Об этом заявила глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, передает Цензор.НЕТ.

"Я приветствую сегодняшнее соглашение по 14-му пакету санкций ЕС против России. Этот пакет содержит несколько важных мер, за которые решительно выступали Нидерланды, включая жесткие действия и санкции против России", - отметила министр.

"Благодаря этому пакету санкций теневому флоту может быть отказано в доступе к европейским портам и услугам. Крайне важно, чтобы мы продолжили работу над новыми санкциями ЕС. Это существенно замедлит военную машину Путина", - добавила глава МИД.

Ранее сообщалось, что послы ЕС приняли 14-й пакет санкций против России.

Германия продолжает блокирование нового пакета санкций против РФ из-за разногласий между МИД и Шольцом, - Reuters

Нидерланды (1632) санкции (11765)
Ну ну...
20.06.2024 17:37 Ответить
треба перекрити балтійське море для їхнього флоту.

а турки чтобы перекрыли босфорский пролив.
20.06.2024 17:46 Ответить
Сразу и перекрыли тогда в феврале 22г---но для вояк! И большое спасибо за это, и сейчас Босфор закрыт для военных судов.
20.06.2024 18:00 Ответить
Ет точно...
20.06.2024 18:15 Ответить
Как говорят кацапы---,дорога ложка к обеду!,
20.06.2024 17:58 Ответить
Ключові слова ,можливо буде відмовлено !
20.06.2024 18:06 Ответить
 
 