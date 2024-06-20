ВПК, финуслуги, энергетический сектор и военные преступления: Боррель рассказал, что входит в новый пакет санкций ЕС против РФ

14-й пакет санкций Евросоюза против России коснется военно-промышленного комплекса, финансовых услуг и энергетического сектора.

Об этом рассказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Борреля, ЕС новым пакетом санкций достиг мощного набора "индивидуальных и секторальных мер, направленных на подрыв военных усилий России против Украины".

Читайте также: Новые санкции ЕС закроют порты Европы для теневого флота РФ, - глава МИД Нидерландов

В частности, он нацелен на военно-промышленный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, военные преступления, а также лиц, причастных к депортации украинских детей.

"Эти санкции направлены на то, чтобы усложнить для правительства Путина поддержку его агрессивной войны. ЕС остается решительным в своей поддержке Украины", - написал Боррель.

Напомним, в четверг, 20 июня, послы Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины.