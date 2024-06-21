РФ та Китай після розширення санкцій США знайшли обхідний шлях для платежів, - Reuters

Росія та Китай знайшли можливість здійснювати альтернативні платежі після розширення санкцій США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

Так, після візиту російського диктатора у прикордонних регіонах було створено спеціально уповноважені банки. Вони дозволяють фірмам з РФ відкривати рахунки нерезидентів у китайських банках. Це сталося після того, як шанхайська філія російського ВТБ потрапила під санкції.

Торгівля між РФ та Китаєм

У 2023 році торгівля між країнами зросла до рекордних 240 млрд доларів.

"Підтримання потоку доходів і товарів, що має вирішальне значення для Кремля, залежить від забезпечення безперебійних платежів", - пише видання.

Обхідний шлях включає дрібніші регіональні банки, які наразі можуть залишатися поза увагою санкцій США, і показує, як РФ та Китаю доводиться робити все складніші кроки, щоб забезпечити продовження двосторонніх платежів.

Читайте також: Росія та Північна Корея домовилися про взаємну допомогу в обході санкцій

"Після візиту (Путіна. - Ред.) в одній із провінцій Китаю з'явилися банки, які відкривають рахунки NRA для російських компаній на території Китаю", - повідомило джерело в одному банку.

Лише кілька банків, розташованих поблизу кордону на північному сході, все ще працюють з Росією.

"Про великі та середні банки сьогодні навіть не йдеться. Ніхто з них не працює з Росією. Це проблема, яку ми повинні дійсно усвідомити", - розповів інший співрозмовник.

Після того, як США запровадили санкції проти китайських компаній, багато хто з них, ймовірно, вирішив припинити будь-який бізнес з Росією, і імпорт із Китаю може впасти, сказав Євген Коган, інвестиційний банкір та професор російської Вищої школи економіки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США заборонять антивіруси Kaspersky через зв’язки компанії з російською владою, – Reuters

Санкції щодо дочірніх компаній російських банків у Китаї також створюють проблеми, додав він.

До запровадження санкцій генеральний директор ВТБ Андрій Костін заявив, що ВТБ потроїв персонал у Шанхаї, щоб спробувати скоротити черги клієнтів, які намагаються відкрити рахунки.

Американські санкції

"Американські санкції є найстрашнішими, у тому числі і для наших китайських партнерів. Як кажуть китайці, вони бояться їх, як тигра", - сказало джерело на платіжному ринку.

Загроза вторинних санкцій, які можуть позбавити інститути доступу до долара, налякала китайські банки, які не хочуть втрачати доступ до світових ринків, навіть якщо з Росією доведеться вести прибуткову торгівлю, додав співрозмовник.

Також читайте: ВПК, фінпослуги, енергетичний сектор та воєнні злочини: Боррель розповів, що входить до нового пакету санкцій ЄС проти РФ

За даними видання, Росії проблеми з платежами завдають збитків експортним доходам, порушують ланцюжки поставок і підвищують ціни на імпорт, заявив центральний банк, тоді як її нафтові компанії стикаються з багатомісячними затримками платежів.

Порівняно з ринками США та ЄС, він має обмежену привабливість.

"Ніхто в Китаї не готовий потрапити під вторинні санкції і втратити світовий ринок тільки через Росію. Ні виробничі компанії, ні фінансові структури, зокрема банки", - додало джерело.

Друге джерело повідомило, що російські банки, які не потрапили під санкції, все ще є прийнятними для китайських партнерів, але обмеження США є смертельним ударом, оскільки навіть спеціально уповноважені китайські банки припиняють розрахунки.

Російські компанії тепер можуть або відкрити рахунок NRA у китайському банку, або створити китайську дочірню компанію та відкривати рахунки всередині країни, сказала ця людина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Японія запровадила нові санкції проти десятків фірм із Росії, Китаю, Індії