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Украина готова будет слушать Китай и Бразилию, когда они присоединятся к принципам саммита мира, - Зеленский

Україна готова буде слухати Китай та Бразилію, коли вони доєднаються до принципів саміту миру, - Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова слушать Китай и Бразилию, когда эти страны присоединятся к принципам, объединившим участников Глобального саммита мира, даже если их мнения не совпадают с мнениями большинства мира.

Об этом глава Украинского государства заявил на пресс-конференции по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ.

У президента поинтересовались, как он относится к альтернативным мирным предложения Китая и Бразилии для "сужения разногласий". Отвечая, Зеленский подчеркнул, что война - это не разногласия.

"Война - это не разногласия. Это неуважение к жизни людей, свободе, демократии, ценностям. Россия - оккупант, Украина - жертва. Это - не разногласия. Это не какое-то дипломатическое недоразумение. Мы не начинали войну, мы не ведем ее на территории России", - сказал украинский лидер.

Он отметил, что как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые объединили страны и организации на саммите мира, Украина будет готова слушать их мнения.

"Как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые нас всех здесь, цивилизованные страны, объединили, мы будем рады слышать их мнения, даже если они не совпадают с мнением большинства стран мира", - заявил президент Зеленский.

Также читайте: Предполагаю, Путин попросил Китай не участвовать в саммите мира. Страны должны обратить на это внимание, - Салливан

Он также подчеркнул, что абсолютно все участники Глобального саммита мира признали независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

К слову, Китай не участвовал в двухдневной конференции, а Бразилия присутствовала в роли наблюдателя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский анонсировал второй саммит мира: На подготовку уйдут месяцы, а не годы

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Бразилия (306) Зеленский Владимир (20505) Китай (2991) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+9
Україна готова буде слухати Китай та Бразилію, коли вони доєднаються до принципів саміту миру - ось тут Зеленський дуже добре протролив подільників хуьла!
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16.06.2024 17:26
+9
В 2022 році в Стамбулі квартальні клоуни самі не проти були підписати щось подібне до «китайських принципів миру». Добре що їм по рукам надавали і не дали підписати капітуляцію.
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16.06.2024 17:38
+7
Якщо Китай не підтримував штани пуйлу, вже б давно розміняли Крим на окорочка Буша.
Заходу рано чи пізно доведеться вирішувавти "китайське питання"
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16.06.2024 17:29
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Правила форума Совет форумчан
Нехай киздують за корабликом і з ним на трьох саабражають.
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16.06.2024 17:25 Ответить
Україна готова буде слухати Китай та Бразилію, коли вони доєднаються до принципів саміту миру - ось тут Зеленський дуже добре протролив подільників хуьла!
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16.06.2024 17:26 Ответить
Не згоден. Хоча б тому що 80 зі 193 країн не є більшістю, про що йому потім скажуть.
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16.06.2024 18:15 Ответить
Зеленський цим самітом миру поставив усі дії хуьла поза законом, поза міжнародним правом - він і його дії нелегітимні. Тобто він старався, проводив "референдуми", п'ять країн визнали його гітлерівські дії, але для всього світу він злочинець і дії його злочинні. З таким самим успіхом хуьло міг просто грабувати, не одягаючи маску "референдумів". Це провал!
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16.06.2024 21:30 Ответить
***** давно поза міжнародним правом - навіть рішення МКС є. І що з того? І це було ДО саміту. А саміт ніяк не впливає на міжнародне право і на легітимність. І не слід повторювати про весь світ! Тому що ***** може сказати, що більшість населення Землі не підтримало Україну - і це буде правдою. По факту ті країни що були на нашому боці, на ньому і залишились.
Повторюю, нещодавнє засідання Великої сімки дійсно повпливало і на Китай, і на Рашку, але це чомусь не обговорюють. А пустопорожня балаканина Дєрьмака чомусь когось зацікавила.
Дивіться, щоб цю балаканину не використали проти нас. Тому що виходить, що ми теж не маємо права бити по портам Рашки. Але є нюанс: якщо ***** плювати на міжнародне право, то ми не можемо відмовитись від того, що самі підписували! Ну і за ЗАЕС ми так само не маємо права воювати.
Так а наша вигода тоді у чому? Що визнали агресію рашки? Так вже було засідання Генасамблеї ООН на цю тему! Але тоді за припинення агрессії Рашки проти України проголосувала 141 держава, а не 80, як зараз! І той документ мав більшу силу ніж свіжий!
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16.06.2024 21:58 Ответить
Ще раз нагадаю для тих, хто бере інформацію виключно з марафону:
1) За припинення агрессії параши проти України проголосовула на засіданні ГА ООН у березні 2022 року 141 країна.
2) На саміті Великої Сімки погодили використання Україною кацапських коштів, а також домовились давити ***** та всіх, хто йому допомагає. І ще вирішили багато питань, які не стосуються України. І всі ці питання безпосередньо впливаюют на весь світ.
І якщо щось і повпливає на *****, то це надана зброя і рішення Великої Сімки, а не саміт Дєрьмака і дефективних менеджерів!
Ну а Дєрьмак по відгукам у західній пресі зараз точно працює не на рейтінг країни. Таймс, Вашингтон Пост, Рейтерс - скільки ще видань мають повідомити про це. Так, нам можна подати це як ІПСО, але кому повірять на Заході? Цьому "ІПСО" чи марафону?
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16.06.2024 22:29 Ответить
Є основний прицип юриспруденції - промовчав, значить згоден. Тому такі форуми, що говорять про те, хто злочинець, а хто жертва, необхідні постійно
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16.06.2024 22:57 Ответить
Якщо коротко, то ні! Тому що якщо подивитись на результат, то виходить що за час війни наша підтримка знизилася майже у 2 рази (141 голос проти 80). А це не так. Просто рівень цього саміту - дно. Так нащо було давати козирі *****?
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16.06.2024 23:14 Ответить
Ваша арифметика тут недоречна. Саміт - це не скомпрометований безсиллям ООН. Головна мета саміту - голосно сказати - путін хуьло! І 80 країн, головних у світі країн, це зробили!
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16.06.2024 23:28 Ответить
Головних у світі? Це ви про Палау з 20 тисячами населення? Якщо що то про головні у світі цивілізовані країни (про Велику Сімку) я вже писав. І так, від них багато чого залежить. Але це не має ніякого відношення до саміту. І проблема у тому що з іншого боку є доволі сильні країни які так само бажають стати головними.
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16.06.2024 23:36 Ответить
Війна йде не тільки за допомогою гармат, а й вербальна. Якби говорити на публіку було б не важливо, то і *****, і Захід мовчали б. Але йде боротьба за уми простих людей, особливо тих, хто в підпорядкуванні у хуьла
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17.06.2024 12:23 Ответить
І ще момент. Я натякав, як міг але до вас так і не дійшло. Зверніть увагу, що Зєля був присутній на саміті G7. Там було прийнято багато доленосних рішень. Цей саміт реально може стати переламним для світу і здається, можна б було попіаритись на ньому - і це б було вірним рішенням... Але проблема у тому, що той саміт організовував не Єрмак, тому у наших ЗМІ за G7 майже нічого, а про "глобальний" саміт у Швейцарії - все! Що лише підтверджує висновки провідних західних видань про справжнього керівника нашої країни. І це реальна проблема Подивіться на склад нашої делегації у Швейцарії: Зєля, міністр МЗС,посол України у Швейцарії, міністр економіки, Дєрьмак і 3 його заступника - так-так заступників саме Дєрьмака. І на фото так само він. Виникає питання, як особа, за яку ніхто не голосував, яка не є представником керуючої партії, може представляти інтереси демократичної країни? Ви думаєте на Заході цього не бачать? Бачать і пишуть.
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17.06.2024 01:14 Ответить
Ви напевно ще молодий і не пам'ятаєте Горбі-манію на Заході у 80-90 роках. Так ось зараз на Заході щось подібне щодо Зеленського = Зеля манія. Єрмака ніхто не бачить впритул і ніхто не знає сірого кардинала.
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17.06.2024 12:20 Ответить
в ***** вже зазирнув? - час послухати китай...
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16.06.2024 17:26 Ответить
Якщо Китай не підтримував штани пуйлу, вже б давно розміняли Крим на окорочка Буша.
Заходу рано чи пізно доведеться вирішувавти "китайське питання"
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16.06.2024 17:29 Ответить
начебто вже почали вирішувати, але як і усі питання, надто кволо і з великим запізненням
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16.06.2024 17:33 Ответить
я не прихильник Зе влади, але наразі багато дописувачів влаштовують дикі танці не розуміючи що нас атакує та вбиває путлерівська росія. Пройшов саміт -купа підйобок, то що не треба було його проводити? Чи що та як потрібно було зробити щоб дописувач не біснувались? Варіант залишити єрмака вдома а Зелю вдягти як людину не приймаються
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16.06.2024 17:31 Ответить
А ты у нас "свободный художник"?
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16.06.2024 17:47 Ответить
Згодет. Вони гнилі чорти усі, які розколюють суспільство під час війни задля власної вигоди
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16.06.2024 17:50 Ответить
Клоун, ти коли про ботів пишеш, профілі перевіряй. Якось дивно, коли бот із свіжою реєстрацією пише щось про тролів. На цьому форумі завжди віталася обгрунтована позиція.
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16.06.2024 18:34 Ответить
Таке комюніке можна було скласти сидячі в офісі і маючи під рукою доступ до офіційної бібліотеки документів ООН, а потім порозсилати керівникам держав для підписання. Був би той же самий результат, тільки набагато дешевший, навіть якщо до вартості включити витрати на електроенергію за час роботи комп'ютера, вартість використаного трафіку за інтернет та премію виконавцю за інтенсивність праці. Витрачати бюджетні кошти на подібні заходи країні, яка воює, коли поранених захисників та захисниць Україні виводять за штат і виплачують їм по 500 грн. - це просто безглузде марнотратство за рахунок платників податків
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16.06.2024 18:11 Ответить
Так, не треба було проводити. По факту саміт показав розподіл на Європу+США і решту світу. Ми точно цього хотіли? Китай не приїхав, Індія не підтримала, сильні страни глобального Півдня не підтримали. Засідання великої сімки кілька днів тому набагато сильніше вплинуло на Китай, на Рашку і значно посилило наші позиції. І коштувало набагато дешевше. Але про це в новинах майже не йдеться. А "глобальній" саміт, з якого зробили шоу для лохтората обговорюють вже не один місяць. Чим відрізняється ця пустопорожня балаканина від засідання ООН...
І ще момент, на саміті окрім Єрмака було ще 3 його зама. Дивний склад делегації, не знаходите?
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16.06.2024 18:29 Ответить
Що воно верзе ? Таке кажуть з позиції або сили, або поваги до тебе. А що у нього в кишені зараз ? Крім дЄрмака та безУмної ? Охолонути треба й валити з України, бо після повернення навіть безхатченко мордяку розтрощить на запчастини. Нехай відпустить охорону хоча б на пару хвилин. Уявляю, що залишиться від зеленої плями.
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16.06.2024 17:31 Ответить
В 2022 році в Стамбулі квартальні клоуни самі не проти були підписати щось подібне до «китайських принципів миру». Добре що їм по рукам надавали і не дали підписати капітуляцію.
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16.06.2024 17:38 Ответить
А скільки вони нам зброї дають? А, не дають? То навіщо взагалі на них звертати увагу? До речі - чому з країни не вислані всі китайці і їх майно не конфісковане, адже доведено, що Китай надає зброю нашим ворогам?
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16.06.2024 17:41 Ответить
У нас пашет в полный рост ************ посольство, а ты "Китай"
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16.06.2024 17:50 Ответить
В Хмельницькій області під час війни китайцям продали два санаторії з прилеглою землею за мізерні суми, а Ви про якісь конфіскації, висилку... Пацани бабло рублять і чхати їм на все інше.
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17.06.2024 00:57 Ответить
вони вже доєднались до русского міру
і що ?будем бомбить китай ?
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16.06.2024 17:41 Ответить
То з таким успіхом можна і *уйла послухати. Ще може виконувати все кинешся? Оман же ж треба виконувати.
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16.06.2024 17:42 Ответить
Дурний думкою багатіє !
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16.06.2024 17:43 Ответить
А воно ім треба - Китаи лізе на роль світового гегемона - Бразилія теж на лідера Пд Америки
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16.06.2024 17:49 Ответить
Миротворець ***...-"Шашликове чмо"
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16.06.2024 17:50 Ответить
по результатах першого, не слухали ,то вони мабуть і в другому не будуть слухати "зелену маячню", та ще й наагітують,де-які країни ,котрі приїхали на першу куйню "зелену" туфту... щоб не приїзджали ."зе" вирішив, по сценарію фсб, "чесати квартальну світову постановку" .яка до миру і безпеки в Україні має таке саме відношення , як "зе" до мобілізації свого часу,
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16.06.2024 17:51 Ответить
Та навіщо нам ті Бразилія і Китай, якщо у нас тепер є Палау (знати б ще, що воно таке)!
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16.06.2024 19:10 Ответить
Невдовзі ми будемо готові слухати раісю...
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17.06.2024 00:19 Ответить
Китай такая же ымперия рабов, что и паРашка, на него вообще надо "забить", а в Бразилии рано или поздно сменится всласть на адекватную ("без левачества") и тогда будет перспектива хороших и продуктивных отношений с этой страной.
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17.06.2024 08:05 Ответить
Ти ставиш умови, кому і кого слухати, ти заноза, яку треба витягти з теперішних реалій!
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17.06.2024 11:06 Ответить
 
 