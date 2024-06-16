Украина готова будет слушать Китай и Бразилию, когда они присоединятся к принципам саммита мира, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова слушать Китай и Бразилию, когда эти страны присоединятся к принципам, объединившим участников Глобального саммита мира, даже если их мнения не совпадают с мнениями большинства мира.
Об этом глава Украинского государства заявил на пресс-конференции по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ.
У президента поинтересовались, как он относится к альтернативным мирным предложения Китая и Бразилии для "сужения разногласий". Отвечая, Зеленский подчеркнул, что война - это не разногласия.
"Война - это не разногласия. Это неуважение к жизни людей, свободе, демократии, ценностям. Россия - оккупант, Украина - жертва. Это - не разногласия. Это не какое-то дипломатическое недоразумение. Мы не начинали войну, мы не ведем ее на территории России", - сказал украинский лидер.
Он отметил, что как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые объединили страны и организации на саммите мира, Украина будет готова слушать их мнения.
"Как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые нас всех здесь, цивилизованные страны, объединили, мы будем рады слышать их мнения, даже если они не совпадают с мнением большинства стран мира", - заявил президент Зеленский.
Он также подчеркнул, что абсолютно все участники Глобального саммита мира признали независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.
Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.
К слову, Китай не участвовал в двухдневной конференции, а Бразилия присутствовала в роли наблюдателя.
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Повторюю, нещодавнє засідання Великої сімки дійсно повпливало і на Китай, і на Рашку, але це чомусь не обговорюють. А пустопорожня балаканина Дєрьмака чомусь когось зацікавила.
Дивіться, щоб цю балаканину не використали проти нас. Тому що виходить, що ми теж не маємо права бити по портам Рашки. Але є нюанс: якщо ***** плювати на міжнародне право, то ми не можемо відмовитись від того, що самі підписували! Ну і за ЗАЕС ми так само не маємо права воювати.
Так а наша вигода тоді у чому? Що визнали агресію рашки? Так вже було засідання Генасамблеї ООН на цю тему! Але тоді за припинення агрессії Рашки проти України проголосувала 141 держава, а не 80, як зараз! І той документ мав більшу силу ніж свіжий!
1) За припинення агрессії параши проти України проголосовула на засіданні ГА ООН у березні 2022 року 141 країна.
2) На саміті Великої Сімки погодили використання Україною кацапських коштів, а також домовились давити ***** та всіх, хто йому допомагає. І ще вирішили багато питань, які не стосуються України. І всі ці питання безпосередньо впливаюют на весь світ.
І якщо щось і повпливає на *****, то це надана зброя і рішення Великої Сімки, а не саміт Дєрьмака і дефективних менеджерів!
Ну а Дєрьмак по відгукам у західній пресі зараз точно працює не на рейтінг країни. Таймс, Вашингтон Пост, Рейтерс - скільки ще видань мають повідомити про це. Так, нам можна подати це як ІПСО, але кому повірять на Заході? Цьому "ІПСО" чи марафону?
Заходу рано чи пізно доведеться вирішувавти "китайське питання"
І ще момент, на саміті окрім Єрмака було ще 3 його зама. Дивний склад делегації, не знаходите?
і що ?будем бомбить китай ?