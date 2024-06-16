Украина готова будет слушать Китай и Бразилию, когда они присоединятся к принципам саммита мира, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова слушать Китай и Бразилию, когда эти страны присоединятся к принципам, объединившим участников Глобального саммита мира, даже если их мнения не совпадают с мнениями большинства мира.

Об этом глава Украинского государства заявил на пресс-конференции по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии, информирует Цензор.НЕТ.

У президента поинтересовались, как он относится к альтернативным мирным предложения Китая и Бразилии для "сужения разногласий". Отвечая, Зеленский подчеркнул, что война - это не разногласия.

"Война - это не разногласия. Это неуважение к жизни людей, свободе, демократии, ценностям. Россия - оккупант, Украина - жертва. Это - не разногласия. Это не какое-то дипломатическое недоразумение. Мы не начинали войну, мы не ведем ее на территории России", - сказал украинский лидер.

Он отметил, что как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые объединили страны и организации на саммите мира, Украина будет готова слушать их мнения.

"Как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые нас всех здесь, цивилизованные страны, объединили, мы будем рады слышать их мнения, даже если они не совпадают с мнением большинства стран мира", - заявил президент Зеленский.

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Он также подчеркнул, что абсолютно все участники Глобального саммита мира признали независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Напомним, что в эти выходные в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. По итогам двухдневного мероприятия 80 стран и четыре организации подписали совместное коммюнике.

К слову, Китай не участвовал в двухдневной конференции, а Бразилия присутствовала в роли наблюдателя.

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