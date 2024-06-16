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Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии. ТЕКСТ

Глобальний саміт миру

Офис президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии, который проходил 15-16 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, текст опубликован на сайте президента.

Саммит высокого уровня о мире для Украины

Совместное коммюнике об основах мира

Швейцария, 15-16 июня 2024 года

Война Российской Федерации против Украины, которая продолжается, продолжает вызывать масштабные страдания людей и разрушения, а также создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для мира. Мы собрались в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, чтобы усилить диалог на высоком уровне о путях к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру для Украины. Мы еще раз подчеркиваем резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/ES-11/1 от 02.03.2022 и A/RES/ES-11/6 от 23.02.2023 и подчеркиваем нашу приверженность соблюдению международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций.

Этот Саммит был построен на базе предыдущих дискуссий, состоявшихся на основе Украинской формулы мира и других мирных предложений, соответствующих международному праву, включая Устав Организации Объединенных Наций.

Мы глубоко ценим гостеприимство Швейцарии и ее инициативу принять Саммит высокого уровня как проявление ее твердой приверженности содействию международному миру и безопасности.

У нас состоялся плодотворный, всесторонний и конструктивный обмен различными мнениями относительно путей достижения основы для всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на базе международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций. В частности, мы подтверждаем нашу приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах их международно признанных границ, включая территориальные воды, и разрешению споров мирными средствами как принципам международного права.

Кроме того, мы имеем общее видение по таким важным аспектам:

1) Во-первых, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. Украинские атомные электростанции и установки, в частности - Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.

Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустимы.

2) Во-вторых, глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны. Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру являются неприемлемыми.

Продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

3) В-третьих, все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все другие украинские незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон.

Устав Организации Объединенных Наций, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа над текстом декларации Саммита мира завершена, - Кулеба

Автор: 

Швейцария (613) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+44
ні про що. Не бийте по АЕС, не дайте африканцям вмерти з голоду, поміняйте полонених. Де тут самміт миру?
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16.06.2024 16:05
+30
Щось схоже на пердь в калюжу
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16.06.2024 16:10
+24
Как один говорил, срав, пердiв та ще хотiв. Заявление ниочем как и о ни слова о наказании виновных. Вообще то ето просто выписаны несколько пунктов из международного устава ООН. Короче надеемся только на ЗСУ и на то что F-16 таки скоро прибудут в Украину.
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16.06.2024 16:16
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Правила форума Совет форумчан
ні про що. Не бийте по АЕС, не дайте африканцям вмерти з голоду, поміняйте полонених. Де тут самміт миру?
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16.06.2024 16:05 Ответить
нормальне комюніке - максим що могли вичавити із країн-какая-разніца чи навіть відвертих підлипал чайни та рашки

головне - визнання агресії рашки і територіальної цілосності України

тепер подивимось як будуть тріпатись рашка-киташка
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16.06.2024 16:58 Ответить
Уце і е « повний текст»? ! Чи це тільки частина?

Якщо повний, то можно спробувати аналізувати перші враження

1. Загальне враження позитивне незважаючи на то що це звичайний «протокол про наміри» у загальному вигляді.
(Конкретеки як, що, коли- немае).

2. Трохи турбує положення про мореплавство. Бо зараз параша не мае своїх кораблів.

Але формулеровка «… а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими.» може бути в інтересах рф.
Особливо коли мова йде про Азовське море- бо там тільки кацапськи кораблі.

3. Це Спільне комуніке не містить пункти Української формули Миру про Перемогу. Е тільки одне посилання. Нажаль.
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16.06.2024 17:33 Ответить
Так а хто підписав з підлипал? Індія, Бразилія, Мексіка, ПАР, СА, ОАЕ не підписували. По факту за нас Європа і США. Те що заперечували Зеленський і Кулуба, а саме розподіл світу на Європу+США та інших, по факту відбулося. Так у чому глобальність саміту? І чому рашка-киташка будуть тріпатись?
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16.06.2024 18:01 Ответить
І кому ми це пред"явимо? - рашці? - вона цього не визнає - чим іі ше здивуєш? - Тамагавками
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16.06.2024 16:06 Ответить
Чи відомо вже, хто з присутніх на форумі НЕ ПІДПИСАВ це комюніке?
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16.06.2024 16:08 Ответить
....Святой престол? той самий любітєль диявольської рашен-культур
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16.06.2024 17:17 Ответить
і це ж треба було турбувати поважного Президента Палау і щє багато інших панів, що б задекларувати очевидні речі?
хто що повинен забезпезпечити? як? коли?
жодної конкретикі - жодної...
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16.06.2024 16:09 Ответить
Чого б і ні, якщо за все платять ураїнці і за дорогу також.
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16.06.2024 16:16 Ответить
очевидного у світі нічого немає, окрім Святого письма, хіба що, та й те кожен християнин порушує по сто разів на день
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16.06.2024 18:01 Ответить
Щось схоже на пердь в калюжу
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16.06.2024 16:10 Ответить
Скумбрия по 8,на минималках, нах...
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16.06.2024 16:55 Ответить
А чому тільки схоже?
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17.06.2024 08:03 Ответить
Знову за рибу гроші, яких там ще всіх сторін? Чого ж ви Гітлера не запрошували на усі конференції?
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16.06.2024 16:15 Ответить
Скажем так - коли Гітлер напав тільки на Польшу, то всі так само особливо неперймались, а ось коли він пішов далі і окупував пів Європи - почали вже ворушитись, але в Гітлера небуло яз та й він дурень грошей мало вклав в іноземних політиків тому коли почали створювати коаліцію було легше склонити союзників
а що зараз? іпродовж 30-ти років, якась Ічкерія, Грузія, шматок Молдови та Україна - у світі багато людей навіть незнають що це різні країни
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16.06.2024 18:45 Ответить
І що? *уйло вже побіг їх виконувати? І що буде за невиконання отого ''комуніке''? Де важелі впливу, покарання?
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16.06.2024 16:15 Ответить
Как один говорил, срав, пердiв та ще хотiв. Заявление ниочем как и о ни слова о наказании виновных. Вообще то ето просто выписаны несколько пунктов из международного устава ООН. Короче надеемся только на ЗСУ и на то что F-16 таки скоро прибудут в Украину.
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16.06.2024 16:16 Ответить
Лучший саммит - Магуры и Хаймарсы в гости к "той стороне"! Лучшие санкции - те что от ГУР, СБУ и ССО .
Поддерживаем Фронт! Ермаки-мусора-киваловы-медвечуки не вечна а нам свое робить !!!!!!
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16.06.2024 16:33 Ответить
Нє, чк казав Нєвзоров, ще і газіровкою побулькали...
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16.06.2024 16:52 Ответить
Хтось думав, що рашка злякається якогось комюніке на здрисне?
Головне тут
Статут Організації Об'єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.
Тобто поки русня не забереться з усієї території України, з Кримом включно, ніякого всеосяжного, справедливого та стійкого миру навіть теоретично досягнуто не буде.
І це вже зафіксовано як позиція нашої сторони.
Тобто якщо і буде раптом якесь "пєрєміріє", можна буде звертатись до цього документу і казати, що не розслабляйтесь, ніякого миру насправді не досягнуто, тому нам терміново потрібні ресурси для підготовки до всеосяжного, справедливого та стійкого миру. Тобто для вибивання русні за порєбрік.
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16.06.2024 18:32 Ответить
не скрепно !
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16.06.2024 16:18 Ответить
Читаю. Одразу надибую недомовленості. Поки що найбільш неприйнятною бачу "в контексті війни в Україні"(с). А чому не повна правда - "в контексті військової агресії лаптєстану та окупації частини України"???
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16.06.2024 16:18 Ответить
знов-таки, наприкінці: "досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні"(с). Ні! Бо досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру можливе лише після виводу всіх касапських військ з України в межах кордонів 1991 року - і саме про це потрібно наголошувати!
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16.06.2024 16:23 Ответить
Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між УСІМА сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників УСІХ сторін.

Якщо коротко : Рабсійка ********* тепер - не терористичний режим , а СТОРОНА ДІАЛОГУ ...
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16.06.2024 16:20 Ответить
Наступний етап - перемовини з московитами через посередників . Про що позавчора говорив - Жовква , вчора - Єрмак ,сьогодні - Кулеба.
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16.06.2024 16:42 Ответить
Что и требовалось доказать. Кремль сделал "ртом" клоуна смену понятий в свою пользу. Теперь московия не оккупант, не международный террорист, не убийца и военный преступник, а просто участник диалога. Еще немного и московию сделают с помощью своего "ручного президента" просто миротворцами. Святой помойной **********. Окно Овертна работает на полную мощь. Хотя англичане еще 2 года назад предупреждали что этой "инициативы" клоуна ничего не выйдет полезного для Украины. Так оно и вышло.Никакой сенсации из этого мероприятия не получилось.
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17.06.2024 08:40 Ответить
Небуде переможців у цій війні, через рік ще сотні тисяч родин з обох сторін отримають додому труни й калік, на радість проклятим диванним горепереможникам і все.
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16.06.2024 16:22 Ответить
Перемога,це не тільки поле бою
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16.06.2024 16:24 Ответить
З зеленими просери в усіх сферах, як полі бою, так і в геополітиці, і в дипломатії. Бо вони - профнепридатний зброд, який буквально набирали по оголошенню.
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16.06.2024 16:42 Ответить
Рагулістам мало Бучі і Маріуполя і Гостомеля? Думаєте, якщо ігнорувати чумну орду орків, то вони подобрішають і передумають прийти за тобою, як 10 років приходили за іншими всі ці бабаї, мотороли, мільчакови...
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16.06.2024 16:30 Ответить
Ні. Через 10 років вже х.ло буде там де його мотороли, ще через 1-30 років все окуповане повернеться додому, якщо сьогодні не підпишуть дурню.
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16.06.2024 17:05 Ответить
Через 30 років у Маріку будуть жити буряти, чечени, узбеки. У рашки великий досвід перетравлювання народів.
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16.06.2024 18:07 Ответить
Знову схиляння до миру...Мабуть важлиіше про майбутнє--Китай -Тайланд..Філліпіни.. Малайзія
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16.06.2024 16:22 Ответить
Господи, яка МАЯЧНЯ! Де тут про вивід військ?!
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16.06.2024 16:25 Ответить
Опять ни о чем?
Кто то читал, коллеги? Подскажите, новое есть чтото..
Или просто дорогостоящий пиар для Бубона и ермака
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16.06.2024 16:27 Ответить
На початку війни - за слово "мир" - могли дати по морді
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16.06.2024 16:27 Ответить
Ні про що, комюніке це просто звіт про що поговорили.
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16.06.2024 16:32 Ответить
Все очікувано і прогнозовано. Ішак, якзавжди , в прольоті, для якого головне процес і не більше. Звичайно, мохнате чмо у своїх відосіках та гамнотелемарафоні буде кукурікати, як про велике своє досягнення. Доки ішак при владі, нічого позитивного не буде. Ні в середині держави, ні за її межами. Ішак - основна перепона скрізь.
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16.06.2024 16:32 Ответить
Залишити фашистам землю України то не на часі. Яник Крим віддавав угрофінам за 15 лярдів. Скількі Zелена наволочь запросить за Херсон то Запоріжжя.
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16.06.2024 16:33 Ответить
Зек Янукович віддав Крим за 3 млрд доларів,а не за 15!Одне ясно,що за 5 років влади Зеленській нездатний ні на що,окрім піару різного та зради!Для чого тоді поперся у владу - здогадайтесь з першого разу.
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16.06.2024 17:10 Ответить
Від домовився з масквабадом про "кредит" у 15 лярдів. З яких 3 встигли прийти.
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19.06.2024 06:46 Ответить
Ні про що. А оскільки опубліковано Офісом президента, то може там намає й цього
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16.06.2024 16:41 Ответить
Це комюніке - не про мир, а про червоні лінії у військовому конфлікті. А далі якась лінія має перемогти. От чи може перемогти лінія ЗЕ і Безуглої з Арахамією - цікаве питання.
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16.06.2024 16:43 Ответить
Ні про що. І взагалі - самміт цей просто основа для подальших перемовин з паРашою, дивитися вже по другому саміті треба.
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16.06.2024 16:43 Ответить
Коротше(Треба балістика ,літаки та гроші.
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16.06.2024 16:52 Ответить
Саміт такий самий жалюгідний, як і зе...
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16.06.2024 16:55 Ответить
даже аромата мира не наблюдается
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16.06.2024 16:57 Ответить
Гора народила мишу...Хоча це було зрозуміло ще до цього саміту...Є невеличка надія,що реальні домовленості непублічні і не озвучуються. В іншому разі-для чого тоді було затівати цей саміт,для того щоб Заходу розписатися у своїй імпотентності?
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16.06.2024 17:02 Ответить
У Львові виставили на продаж п'ятикімнатну квартиру в центрі, у якій до 2014 року мешкав російський пропагандист, лідер партії "Русский блок" Олександр Свістунов. За цією адресою була зареєстрована і його ГО "Русское движение Украины". Про це повідомляє Zaxid.net, передають http://patrioty.org.ua Патріоти України.

Навесні 2014 року Свістунов втік з України до окупованого Криму і зараз перебуває в офіційному розшуку. Теперішня власниця Галина Дворянин, яка займається здаванням житла в оренду, продає квартиру на вул. Новаківського за 950 тис. дол.

Оголошення про продаж колишньої квартири Свістунова з'явилося на сайті оголошень OLX на початку червня і його переглянули тисячі користувачів.

Квартира №4 розташована на другому поверсі чотириповерхового будинку - пам'ятки архітектури у стилі неокласицизму початку XX сс. Загальна площа помешкання сягає 211 кв. м і складається з п'яти кімнат та кухні. Вартість цього житла - 950 тис. дол. (4500 дол. за 1 кв. м). Це відповідь сердитим форумним хом"ячкам чому ТАКУ країну ніхто у світі не хоче захищати,йшов 29-й місяць війни...
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16.06.2024 17:23 Ответить
цікаво,що знаменита укрмовна львівська філологиня-комуністка,преподобна бабуся Ірка Шапокляк до та її дружбани зі Свабоди ніколи до цього кацапа жодних претензій не мали (не кажучи вже про атентат в стилі СБ),в них постійні претензії лише до російськомовних бійців ЗСУ....
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16.06.2024 17:26 Ответить
до яких портів на Азовському морі повинен бути вільний і безпечний доступ ?
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16.06.2024 17:23 Ответить
Новоазовськ і далі на захід аж до керченської протоки
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16.06.2024 17:38 Ответить
Україна має змогу ними зараз користуватись ? чи ЗСУ заважає кацапам вільно плавати і торгувати ? про що мова ?
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16.06.2024 17:43 Ответить
Про те, що буркініфасо і іншим берегам слонової кістки дуже кушать хоцца.

Всі інші деталі (хто на кого напав, чиє зерно etc.) їм пох.
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16.06.2024 19:00 Ответить
З яких везуть кацапську нафту на продаж!
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17.06.2024 08:48 Ответить
Вся балаканина,реклама і увага відносно саміту миру не варта того,що на ньому прийнято.
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16.06.2024 19:37 Ответить
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16.06.2024 19:58 Ответить
ЦЕ ТЕ ЩО ЗБИРАВСЯ ПІДПИСУВАТИ АРАХАМІЯ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ В СТАМБУЛІ, ЗАВДИЛА БУЧА І СОЮЗНИКИ УКРАЇНИ
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16.06.2024 20:00 Ответить
А чому тільки російську мову ми визнаємо офіційною? Тим більше в договорі про мир. І чому путін вирішив захищати російську мову і росіян в Україні? Ви не задумувалися над цим питанням? Відповідь лежить на поверхні цього питання- путін "озброївся" мовними надуманими ним проблемами для того, щоб знищити Україну і українців як націю.
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17.06.2024 07:18 Ответить
Ще не вивчили урок, а пора вже - там де рускій язик там і рускій мір.
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17.06.2024 18:28 Ответить
Самит ни о чем, потраченное зря время. Из этого документа можно сделать вывод. что кацапы выпросили вольное судоплавство в морях и получили добро на охрану ЗАЭС.
Зеленскому хочеться пожелать чтобы он прочитал Конституцию Украины и выучил наизусть ту Клятву, что давал народу Украины, когда вступал на должность президента.
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16.06.2024 20:27 Ответить
Саммит саммитом,но ракеты должны работать по болотам мацковии...Прочитал,я этот местами недоговоренный договор...
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16.06.2024 20:29 Ответить
потужний саміт в стилі нашого потужного Лідора
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16.06.2024 20:49 Ответить
Саміт закінчився тим, чим і мав закінчитися - потужним пшиком.
Зеленський, вочевидь, як мала дитина, не бажає розпрощатися із улюбленою іграшкою.
Але на наступний "саміт" може вже ніхто і не приїде - а навіщо?
На наше опудало "президента" надивилися - а більше ніякого толку...
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16.06.2024 20:58 Ответить
95 квартал....
насправді усе в Божих руках, треба в гріхах каятись
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16.06.2024 22:04 Ответить
Саммит по факту пшик и пустая трата времени, но когда найвеличнейший арлекин был озабочен какими то конкретными результатами? Для него всегда главным было шоу, видосики, аплодисменты, лайки, рейтинг.. То есть создание иллюзии за бабло зрителя.
Так и тут. Аплодисменты от западного зрителя есть? Есть. Бабки от запада капают? Капают. Ну а все остальное не важно
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16.06.2024 22:13 Ответить
мир буде тільки коли всі кацапи сдохнуть 100%
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16.06.2024 22:38 Ответить
Black lives matter.
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16.06.2024 22:50 Ответить
Ничем другим это и не должно было закончится. Много об этом писали накануне. Второго саммита до выборов в США уже не будет. Смысла нет. Эпоха Байдена кончается. Скорее презом станет тремпель. И по редкой причине---там нет иной харизмы, лидера нации на сегодня. Но тема не наша это.
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16.06.2024 23:03 Ответить
Формула миру це коли 10 Эскадрилій Ф-16 кожний день ******** русню
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17.06.2024 00:29 Ответить
я просто "вражений" результатами цього ГІПЕРСУПЕРсаміту....
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17.06.2024 01:19 Ответить
Дипломатична математика

У фінальній декларацііСамміту згадані дві резолюції ООН:

Одна з них була ухвалена02.03.2022р. А друга 23.02.2023р

Це були досить серйозні декларації, достатньо сильні тексти про кордони України і про засудження російської агресії.

За кожну з цих декларацій проголосувало140 держав світу

А за нинішню декларацію, яка за текстом є достатньо м»якою в порівнянні з тими резолюціями,і в якій ті резолюції згадані проголосувало 80країн світу

140 проти 80!

Робіть висновки (Думай-те)
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17.06.2024 05:47 Ответить
Тобто була лише підтверджена необхідність дати відсіч РФ, підтримати територіальну цілісність України

Чи отримає Україна щось від цього Самміту? Нічого

Що дійсно отримав Зеленський від цього Самміту- підтвердження своєї легітимності.

Для того саміт і був задуманий (Єрмаком).
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17.06.2024 06:04 Ответить
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17.06.2024 06:06 Ответить
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17.06.2024 06:03 Ответить
Підсумок: Дружно пердонули в порожнечу космосу, інопланетяни замислилися.
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17.06.2024 08:54 Ответить
Так званий "Форум миру" закінчився, як і більшість ініціатив Зеленського, пустою балаканиною і мільйонним боргом перед Швейцарією, яка кинула 4% своїх збройних сил на охорону цього заходу.

Хоча ми підозрюємо, що вони заплатили б значно більше, тільки б знову не зустрічатись з ініціативами Зеленського, проведення яких принесло дуже несподівані і болючі проблеми в банківському секторі

і неприємні розмови з "ввічливими людьми" зі штату Делавер, яких цікавив зовсім не мир в усьому світі, а прозаїчні гроші сховані ініціатором форуму в країні банків і шоколаду.
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17.06.2024 11:14 Ответить
А хто це комюніке підписав зєля чи завгосп????
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17.06.2024 10:33 Ответить
Стоило ли собираться ради такого заявления. «Великий политик» Ермачина как всегда «жидко обделался» сильно замочив при этом итак весьма неустойчивую репутацию «Зе»..
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17.06.2024 11:57 Ответить
Тисячолітній рашизм виповз із своїх холодних печер заради знищення цивілізації, а не тільки України та українців. Прийшов час зрозуміти лідерам держав- учасниць Саміту миру і тих, які не приєдналися до цього заходу в кінці-кінців те, що перемога у війні досягається падінням імперії рашистів разом із їх ідеєю завоювання всього світу.
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22.06.2024 10:06 Ответить
 
 