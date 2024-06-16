Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии. ТЕКСТ
Офис президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии, который проходил 15-16 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, текст опубликован на сайте президента.
Саммит высокого уровня о мире для Украины
Совместное коммюнике об основах мира
Швейцария, 15-16 июня 2024 года
Война Российской Федерации против Украины, которая продолжается, продолжает вызывать масштабные страдания людей и разрушения, а также создавать риски и кризисы с глобальными последствиями для мира. Мы собрались в Швейцарии 15-16 июня 2024 года, чтобы усилить диалог на высоком уровне о путях к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру для Украины. Мы еще раз подчеркиваем резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/ES-11/1 от 02.03.2022 и A/RES/ES-11/6 от 23.02.2023 и подчеркиваем нашу приверженность соблюдению международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций.
Этот Саммит был построен на базе предыдущих дискуссий, состоявшихся на основе Украинской формулы мира и других мирных предложений, соответствующих международному праву, включая Устав Организации Объединенных Наций.
Мы глубоко ценим гостеприимство Швейцарии и ее инициативу принять Саммит высокого уровня как проявление ее твердой приверженности содействию международному миру и безопасности.
У нас состоялся плодотворный, всесторонний и конструктивный обмен различными мнениями относительно путей достижения основы для всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на базе международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций. В частности, мы подтверждаем нашу приверженность воздержанию от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости любого государства, принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, включая Украину, в пределах их международно признанных границ, включая территориальные воды, и разрешению споров мирными средствами как принципам международного права.
Кроме того, мы имеем общее видение по таким важным аспектам:
1) Во-первых, любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. Украинские атомные электростанции и установки, в частности - Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищенно под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением.
Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустимы.
2) Во-вторых, глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны. Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру являются неприемлемыми.
Продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.
3) В-третьих, все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все другие украинские незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.
Мы считаем, что достижение мира требует вовлечения и диалога между всеми сторонами. Поэтому мы решили в будущем принять конкретные меры в вышеупомянутых сферах с дальнейшим привлечением представителей всех сторон.
Устав Организации Объединенных Наций, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета всех государств, может и будет служить основой для достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине.
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головне - визнання агресії рашки і територіальної цілосності України
тепер подивимось як будуть тріпатись рашка-киташка
Якщо повний, то можно спробувати аналізувати перші враження
1. Загальне враження позитивне незважаючи на то що це звичайний «протокол про наміри» у загальному вигляді.
(Конкретеки як, що, коли- немае).
2. Трохи турбує положення про мореплавство. Бо зараз параша не мае своїх кораблів.
Але формулеровка «… а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими.» може бути в інтересах рф.
Особливо коли мова йде про Азовське море- бо там тільки кацапськи кораблі.
3. Це Спільне комуніке не містить пункти Української формули Миру про Перемогу. Е тільки одне посилання. Нажаль.
хто що повинен забезпезпечити? як? коли?
жодної конкретикі - жодної...
а що зараз? іпродовж 30-ти років, якась Ічкерія, Грузія, шматок Молдови та Україна - у світі багато людей навіть незнають що це різні країни
Поддерживаем Фронт! Ермаки-мусора-киваловы-медвечуки не вечна а нам свое робить !!!!!!
Головне тут
Статут Організації Об'єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й буде слугувати основою для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні.
Тобто поки русня не забереться з усієї території України, з Кримом включно, ніякого всеосяжного, справедливого та стійкого миру навіть теоретично досягнуто не буде.
І це вже зафіксовано як позиція нашої сторони.
Тобто якщо і буде раптом якесь "пєрєміріє", можна буде звертатись до цього документу і казати, що не розслабляйтесь, ніякого миру насправді не досягнуто, тому нам терміново потрібні ресурси для підготовки до всеосяжного, справедливого та стійкого миру. Тобто для вибивання русні за порєбрік.
Якщо коротко : Рабсійка ********* тепер - не терористичний режим , а СТОРОНА ДІАЛОГУ ...
Кто то читал, коллеги? Подскажите, новое есть чтото..
Или просто дорогостоящий пиар для Бубона и ермака
Навесні 2014 року Свістунов втік з України до окупованого Криму і зараз перебуває в офіційному розшуку. Теперішня власниця Галина Дворянин, яка займається здаванням житла в оренду, продає квартиру на вул. Новаківського за 950 тис. дол.
Оголошення про продаж колишньої квартири Свістунова з'явилося на сайті оголошень OLX на початку червня і його переглянули тисячі користувачів.
Квартира №4 розташована на другому поверсі чотириповерхового будинку - пам'ятки архітектури у стилі неокласицизму початку XX сс. Загальна площа помешкання сягає 211 кв. м і складається з п'яти кімнат та кухні. Вартість цього житла - 950 тис. дол. (4500 дол. за 1 кв. м). Це відповідь сердитим форумним хом"ячкам чому ТАКУ країну ніхто у світі не хоче захищати,йшов 29-й місяць війни...
Всі інші деталі (хто на кого напав, чиє зерно etc.) їм пох.
Зеленскому хочеться пожелать чтобы он прочитал Конституцию Украины и выучил наизусть ту Клятву, что давал народу Украины, когда вступал на должность президента.
Зеленський, вочевидь, як мала дитина, не бажає розпрощатися із улюбленою іграшкою.
Але на наступний "саміт" може вже ніхто і не приїде - а навіщо?
На наше опудало "президента" надивилися - а більше ніякого толку...
насправді усе в Божих руках, треба в гріхах каятись
Так и тут. Аплодисменты от западного зрителя есть? Есть. Бабки от запада капают? Капают. Ну а все остальное не важно
У фінальній декларацііСамміту згадані дві резолюції ООН:
Одна з них була ухвалена02.03.2022р. А друга 23.02.2023р
Це були досить серйозні декларації, достатньо сильні тексти про кордони України і про засудження російської агресії.
За кожну з цих декларацій проголосувало140 держав світу
А за нинішню декларацію, яка за текстом є достатньо м»якою в порівнянні з тими резолюціями,і в якій ті резолюції згадані проголосувало 80країн світу
140 проти 80!
Робіть висновки (Думай-те)
Чи отримає Україна щось від цього Самміту? Нічого
Що дійсно отримав Зеленський від цього Самміту- підтвердження своєї легітимності.
Для того саміт і був задуманий (Єрмаком).
Хоча ми підозрюємо, що вони заплатили б значно більше, тільки б знову не зустрічатись з ініціативами Зеленського, проведення яких принесло дуже несподівані і болючі проблеми в банківському секторі
і неприємні розмови з "ввічливими людьми" зі штату Делавер, яких цікавив зовсім не мир в усьому світі, а прозаїчні гроші сховані ініціатором форуму в країні банків і шоколаду.