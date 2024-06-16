Работа над текстом декларации Саммита мира завершена, - Кулеба

Сейчас завершена работа над совместной декларацией, которая будет принята по результатам Глобального саммита мира. К ней можно будет присоединиться даже после его окончания.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на сейчас работа над текстом завершена, в конце саммита президенты объявят об одобрении резолюции. Она будет открыта к присоединению другими странами и после завершения саммита", - заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что несколько стран, представители которых не присутствовали на саммите, проходят внутренний анализ совместного коммюнике и планируют присоединиться к нему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мирный план" Путина не обсуждали на саммите в Швейцарии, - Шольц

Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", - добавил министр.

Кулеба также отметил, что на саммите не рассматривались альтернативные "мирные планы". Он также признал, что придет время, когда придется говорить с Россией, но это не может быть "языком ультиматума".