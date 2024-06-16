Работа над текстом декларации Саммита мира завершена, - Кулеба
Сейчас завершена работа над совместной декларацией, которая будет принята по результатам Глобального саммита мира. К ней можно будет присоединиться даже после его окончания.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"По состоянию на сейчас работа над текстом завершена, в конце саммита президенты объявят об одобрении резолюции. Она будет открыта к присоединению другими странами и после завершения саммита", - заявил глава МИД.
Кулеба отметил, что несколько стран, представители которых не присутствовали на саммите, проходят внутренний анализ совместного коммюнике и планируют присоединиться к нему.
Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", - добавил министр.
Кулеба также отметил, что на саммите не рассматривались альтернативные "мирные планы". Он также признал, что придет время, когда придется говорить с Россией, но это не может быть "языком ультиматума".
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Текст майбутнього комюніке оприлюднила https://www.reuters.com/world/europe/draft-joint-communique-ukraine-conference-switzerland-2024-06-15/ агенція Reuters.
«У нас був плідний, всебічний і конструктивний обмін різними думками щодо шляхів досягнення рамок для всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на міжнародному праві, включаючи Статут Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від загрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, принципів суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав, включаючи Україну, в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води, і вирішення спорів мирними засобами як принципи міжнародного права», - йдеться в проєкті документу.
Головні пункти комюніке:
1) Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно та безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом.
«Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі», - йдеться в тексті комюніке.
2) Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Напади на торговців кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними.
«Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам», - цитує агенція текст майбутнього комюніке.
3) Всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.
Також в документі зазначено подальше залучення Росії:
«Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін».
Кулеба, якi порти належать Украiнi?
New York Times вже бачив цю декларацію у 2022 - https://static01.nyt.com/newsgraphics/documenttools/17f655b584276917/07ec81ce-full.pdf
https://static01.nyt.com/newsgraphics/documenttools/17f655b584276917/07ec81ce-full.pdf