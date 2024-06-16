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Работа над текстом декларации Саммита мира завершена, - Кулеба

Глобальний саміт миру

Сейчас завершена работа над совместной декларацией, которая будет принята по результатам Глобального саммита мира. К ней можно будет присоединиться даже после его окончания.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на сейчас работа над текстом завершена, в конце саммита президенты объявят об одобрении резолюции. Она будет открыта к присоединению другими странами и после завершения саммита", - заявил глава МИД.

Кулеба отметил, что несколько стран, представители которых не присутствовали на саммите, проходят внутренний анализ совместного коммюнике и планируют присоединиться к нему.

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Текст сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены", - добавил министр.

Кулеба также отметил, что на саммите не рассматривались альтернативные "мирные планы". Он также признал, что придет время, когда придется говорить с Россией, но это не может быть "языком ультиматума".

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+5
міру мір, во всьом мірє!
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16.06.2024 12:42
+3
Ето мне напоминает типо куры собрались и приняли резолюцию что лиса должна стать вегетарианцем за ето ее снова пустят в курятник
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16.06.2024 13:03
+2
"... доведеться говорити з Росією", - генетичний страх постгеноцидного суспільства змушує вдаватися до таких формулювань. Такі думки паралізують волю. Це кацапам доведеться говорити з Україною. Чи їх хтось слухатиме?!
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16.06.2024 12:47
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міру мір, во всьом мірє!
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16.06.2024 12:42 Ответить
В тексті написали шоб рашка віддала АЕС - мабуть рашка пропустить поміж вух
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16.06.2024 12:44 Ответить
https://detector.media/infospace/article/22832
Текст майбутнього комюніке оприлюднила https://www.reuters.com/world/europe/draft-joint-communique-ukraine-conference-switzerland-2024-06-15/ агенція Reuters.

«У нас був плідний, всебічний і конструктивний обмін різними думками щодо шляхів досягнення рамок для всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на міжнародному праві, включаючи Статут Організації Об'єднаних Націй. Зокрема, ми підтверджуємо нашу відданість утриманню від загрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави, принципів суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав, включаючи Україну, в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води, і вирішення спорів мирними засобами як принципи міжнародного права», - йдеться в проєкті документу.

Головні пункти комюніке:

1) Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно та безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом.

«Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі», - йдеться в тексті комюніке.

2) Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Напади на торговців кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними.

«Продовольчу безпеку жодним чином не можна використовувати як зброю. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам», - цитує агенція текст майбутнього комюніке.

3) Всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.

Також в документі зазначено подальше залучення Росії:

«Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін».
Кулеба, якi порти належать Украiнi?
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16.06.2024 12:44 Ответить
На Азовському морi
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16.06.2024 12:45 Ответить
Атож! "Напади на торговців кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними.", - це про удари України по Новоросійських портах?!
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16.06.2024 12:49 Ответить
Саме це я мав на увазi
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16.06.2024 12:52 Ответить
Представників усіх сторін, це напевно Козак, Мединський, Абрамович...
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16.06.2024 12:56 Ответить
"... доведеться говорити з Росією", - генетичний страх постгеноцидного суспільства змушує вдаватися до таких формулювань. Такі думки паралізують волю. Це кацапам доведеться говорити з Україною. Чи їх хтось слухатиме?!
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16.06.2024 12:47 Ответить
Звісно доведеться ! Усі війни ( лише в залежності скільки ідіоти з усіх боків знищать своїх васалів ) закінчуються перемовинами. І що ж пропонують випускники Трускавецької філії Міжгалактичної Академії?
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16.06.2024 12:56 Ответить
"Мір, Май, Шашликі!"
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16.06.2024 13:00 Ответить
Ето мне напоминает типо куры собрались и приняли резолюцию что лиса должна стать вегетарианцем за ето ее снова пустят в курятник
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16.06.2024 13:03 Ответить
Отсюда вопрос, кто больший враг, лиса которая постоянно жрет курей потому что по другому она не может или та курица которая постоянно хочет с лисой поговорить и держит двери курятника приоткрытой?
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16.06.2024 13:09 Ответить
Як не як але там зібралось півсвіту, і з хйла позавчора лилась нездорова рефлексія що до цього
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16.06.2024 13:13 Ответить
Дякуюємо за черговий папірець!
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16.06.2024 13:06 Ответить
А чого це з рашкою неможливо буде розмовляти мовою ультиматуму?
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16.06.2024 13:18 Ответить
Погуляли коштом українців на фешенебельному курорті, пора роз'їжджатись.
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16.06.2024 13:19 Ответить
ВсЬо, тепер світоустрій наладиться по зєлєнскому. Жити буде добре всім. Шашлики та кава у кожну країну ... за рахунок України. Нічяво нікАму нє обісчялі, з посади ... втече сам по особистому бажанню. Коли в бюджеті гроші кінчаться на піздьож та чорнило для печатки.
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16.06.2024 13:23 Ответить
Вийшло щось не те...якесь совещаніє по харчовим питанням...
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16.06.2024 13:54 Ответить
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16.06.2024 14:01 Ответить
Текст збалансований, всі наші принципові позиції, на яких наполягала Україна, враховані", - додав міністр.---- також наголосив, що на саміті не розглядалися альтернативні "мирні плани". і накуя українцям така відверто брехлива "зелена туфта"
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16.06.2024 14:05 Ответить
Це вже шашликі, чи ще нє?
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16.06.2024 14:53 Ответить
Робота над текстом декларації Саміту миру завершена, - Кулеба Джерело:

New York Times вже бачив цю декларацію у 2022 - https://static01.nyt.com/newsgraphics/documenttools/17f655b584276917/07ec81ce-full.pdf
https://static01.nyt.com/newsgraphics/documenttools/17f655b584276917/07ec81ce-full.pdf
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16.06.2024 20:27 Ответить
 
 